EinBlick Donald Trumps atemberaubende Revolution

23. März 2025

Wie der „tiefe Staat“ unter Druck gerät

von Thorsten Polleit

Schon vor der letzten Wahl hat sich US-Präsident Donald Trump dafür ausgesprochen, die bundesweite Einkommensteuer abzuschaffen und gleichzeitig – um den Steuerausfall zu kompensieren – Zölle auf Importgüter zu erheben. Kann das funktionieren?

Im Jahr 2023 betrug die individuelle Einkommensteuer 2,2 Billionen US-Dollar, die Importe in die USA beliefen sich auf 3,9 Billionen US-Dollar. Bei gegebenem Importvolumen müsste also der Importzoll auf fast 75 Prozent gesetzt werden, um den Ausfall der Einkommensteuern aufzufangen. Für importierte Waren, die vorher 100 US-Dollar gekostet haben, wären also fortan 175 US-Dollar zu bezahlen. Gleichzeitig steigt jedoch durch die Abschaffung der Einkommensteuer die Kaufkraft der US-Bürger. Sie würde – rein rechnerisch – die privaten Konsumausgaben um gut elf Prozent pro Jahr erhöhen.

Ob Einkommensteuer oder Importzölle: Die Rechnung zahlt in jedem Fall der US-Konsument, und der Staat steckt das Geld ein. Allerdings sind hier weitere Folgeeffekte zu berücksichtigen. So macht die Verteuerung von Importgütern die Güter, die in den USA hergestellt werden, preislich wettbewerbsfähiger. Produktion und Beschäftigung in Amerika werden gefördert, ausländische Produzenten haben das Nachsehen. So mancher Erzeuger aus dem Ausland wird sich daher wohl entschließen, fortan seine Güter in den USA zu erstellen. Dieser Anreiz wird verstärkt, indem die Trump-Administration für die niedrigsten Unternehmenssteuern im weltweiten Vergleich sorgen will. Auch das, in die Tat umgesetzt, beflügelt die US-Wirtschaft.

Und wenn es Trump dann auch noch gelingt, den „tiefen Staat“ zurückzudrängen, zu verkleinern, die Wirtschaft zu deregulieren, dann sinken auch die Produktionskosten der Firmen. Zudem erhöhen freigesetzte Staatsangestellte das Arbeitskräfteangebot, drücken die Löhne tendenziell nach unten, verringern ebenfalls die Kosten der Gütererzeugung. Zusammengenommen steigt dadurch die Kaufkraft der Amerikaner, was der Wirtschaft neue Impulse verleiht.

Gleichzeitig setzen US-Importzölle andere Regionen der Welt gehörig unter Druck. Zum einen durch Kapital, das beispielsweise aus Europa und Asien nach Amerika verlagert wird. Die Regionen, aus denen Kapital abwandert, sind dazu gezwungen, gegenzusteuern, wollen sie nicht dauerhaft an Wirtschaftskraft einbüßen: Sie müssen Steuern senken, Regularien abbauen, den Staat verkleinern. Zum anderen ist absehbar, dass es, sollte Trumps Agenda einen wirtschaftlichen Aufschwung in Gang setzen, vor allem talentierte junge Menschen in die USA zieht. Für andere Wirtschaftsräume in der Welt, die sich nicht attraktiver machen, bedeutet das entsprechend: „Braindrain“ – und der ist vor allem eine Katastrophe für die schnell überalternden Gesellschaften in Europa, die sich im letzten Jahrzehnt mit niedrig oder gar nicht qualifizierten Einwanderern geradezu geflutet haben.

Aber selbstverständlich gibt es auch viele Nachteile, die mit einer Importzollpolitik verbunden sind. Wie bereits gesagt: Importzölle gehen, wie jede Steuer auch, auf die Kosten der Konsumenten. Sie sind die Leidtragenden. Zudem ist absehbar, dass ein politisches Hauen und Stechen darüber einsetzt, welche Güter aus welchen Regionen der Welt denn mit einem Importzoll zu belegen sind. Auch üben Politiker und Interessengruppen in anderen Länder Vergeltung und erheben ebenfalls Zölle, mit schädlichen Folgen für alle Konsumenten. Kurzum: Importzölle verringern die Wohlfahrtsgewinne, die den Menschen alternativ aus einer völlig freien internationalen Arbeitsteilung und einem ungehemmten Güterverkehr erwachsen.

Per Saldo würden die Amerikaner jedoch vermutlich recht gut fahren, die Einkommensteuer durch Importzölle zu ersetzen, wie Trump es vorschlägt. Sie würden – zumindest kurzfristig – mehr gewinnen als verlieren. Vor allem auch deswegen, weil Trumps Importzollpolitik eine staatsverdrängende Dynamik innewohnt. Eine Zollpolitik ist schließlich keine Dauerveranstaltung: Wenn die Zölle dafür sorgen, dass fortan mehr in den USA produziert und entsprechend weniger importiert wird, dann schwinden die Einnahmen aus den Importzöllen – denn die Zölle lassen sich rein praktisch gesehen nicht endlos anheben, solange eine Volkswirtschaft nicht zu 100 Prozent autark ist. Das wiederum erzwingt den Abbau von Staatsausgaben – wenn nicht andere Steuern erhöht oder angehoben werden oder die Politik ihre Ausgaben verstärkt auf Pump finanziert. So gesehen ist die Importzollpolitik, die eine Einkommensteuer ersetzt, ein recht effektives Druckmittel, dem „tiefen Staat“ die Stirn zu bieten.

Trump scheint inspiriert zu sein von der Zeit vor 1913 – einer Phase, in der es in den USA noch keine Einkommensteuer gab (und übrigens auch keine US-Zentralbank): Der Staat war denkbar klein und bedeutungslos, seine Einnahmen stammten im Wesentlichen nur aus Zöllen und Gebühren, und insgesamt beliefen sie sich auf durchschnittlich nur etwa zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes. So gesehen hat Trumps Agenda durchaus das Zeug, den ausgewucherten Staatsapparat und alles, was an ihm hängt, wieder klein zu machen, und den amerikanischen Traum wieder aus der Versenkung zu holen und groß zu machen.

Doch am Ende des Tages lässt sich das, was den erreichten Wohlstand bedroht und den zivilisatorischen Niedergang vorantreibt – also der Staat, wie wir ihn heute kennen –, nur wirksam zurückdrängen, abbauen und entmachten, wenn die Menschen wirklich aufwachen, also erkennen und einsehen, dass der Staat (wie wir ihn heute kennen) ethisch inakzeptabel und ökonomisch widersinnig ist und überwunden werden muss. Den Weg dorthin kann die Trump-Revolution ebnen – und ja, er kann funktionieren.

Vielleicht ist Trumps Agenda tatsächlich so etwas wie eine Initialzündung und wird zur echten Revolution der bestehenden Verhältnisse, vielleicht erweist sie sich als erfolgreiche Operation am offenen Herzen, die den Patienten vor den Augen der Weltöffentlichkeit gesunden lässt und den wahnhaften sozialistischen Ideologen einen Rückschlag versetzt, von dem sie sich vermutlich so schnell nicht mehr erholen werden.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 28. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 250.