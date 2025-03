DeutschlandBrief Donald Trump, seine Vorgänger und Vorbilder

02. März 2025

Spiegelungen eines Machtmenschen

von Bruno Bandulet

Zur Party nicht eingeladen: Wie die deutschen Eliten mit Trump hadern

Für die in Deutschland bislang tonangebenden politischen und medialen Eliten hätte es nicht schlimmer kommen können. Bis zuletzt hatten sie auf Kamala Harris gesetzt. Bis zuletzt hatten sie für Donald Trump nur Hass übrig. Die Hamburger Magazine hatten die Vorlage geliefert: Der „Stern“ mit der Titelgeschichte „Sein Kampf“ und der Fotomontage eines Trump, der die Hand zum Hitlergruß hebt. Oder der „Spiegel“ mit einem Trump auf dem Cover, die Machete in der linken, das bluttriefende Haupt der Freiheitsstatue in der rechten Hand. Noch im vergangenen Sommer hatte der Amerika-Korrespondent des ZDF bekundet, er persönlich halte Trump für einen „Faschisten“. Als Trump im Wahlkampf ein Attentat nur knapp überlebte, postete der Kabarettist Florian Schroeder auf X: „Oh, Scheiße, warum nur das Ohr.“ 2024 wurde er mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Der frühere Mitarbeiter von Jan Böhmermann, Sebastian Hotz, genannt „El Hotzo“, schrieb im Netz: „Ich finde es absolut phantastisch, wenn Faschisten sterben.“ Auch er ist Träger des Bayerischen Kabarettpreises. In der Jury sitzt der Bayerische Rundfunk, Staatssender des CSU-regierten Bayern.

Als der schlimme Mann am 5. November die Wahl gewonnen hatte, wollte sich das grünlinke Lager immer noch nicht mit dem Entscheid des amerikanischen Souveräns abfinden. Pünktlich zum Machtwechsel am 20. Januar wurde ein vertrauliches Papier des deutschen Botschafters in Washington an die Presse durchgestochen. Der Autor, Andreas Michaelis, hatte schon Joschka Fischer im Auswärtigen Amt zugearbeitet. Jetzt unterstellte er dem neuen Präsidenten, er wolle die politische Ordnung aufbrechen und demokratische Grundprinzipien aushebeln. Annalena Baerbock wollte sich nicht distanzieren. Sie meinte nur, dass Trump sich über nichts wundern werde, was in dem Papier steht. Wir dürfen annehmen, dass die Tage des Botschafters in Washington gezählt sind und dass ein Bundeskanzler Merz nicht so instinktlos sein wird, Baerbock auf ihrem Posten zu belassen. Bei der Amtseinführung am 20. Januar war weder der Bundeskanzler noch der Oppositionsführer zu sehen. Auch nicht eingeladen waren Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen. Der deutsche Bundespräsident wäre ohnehin Persona non grata gewesen. Er hatte, damals noch als Außenminister, Trump als „Hassprediger“ beschimpft. Wer sich als Satellit versteht, sollte das hegemoniale Über-Ich besser behandeln.

Berlin, wir haben ein Problem. Was sich schon daran zeigte, dass Donald Trump nur Stunden nach seiner Vereidigung ein Dekret zur Wiederherstellung der Meinungsfreiheit unterzeichnete und dass andererseits schon einen Tag später 120 Bundestagsabgeordnete mit der Forderung an die Öffentlichkeit traten, ein Verbot der AfD zu prüfen. Trump will mit seinem Dekret den „Einsatz der Regierung als Waffe gegen politische Rivalen“ beenden – die Linke in Deutschland möchte genau dafür Regierung, Parlament und Justiz einspannen.

Sie sind aus der Zeit gefallen, sie haben kein Gespür dafür, dass sich der Wind gedreht hat. „Sie führen anonyme Meldestellen ein“, schrieb Harald Martenstein am 5. Januar in der „Welt am Sonntag“, „sie reden allen Ernstes über das Verbot der zweitstärksten deutschen Partei“. Für deutsche Politiker, die sich immer gerne und ganz bequem hinter den USA oder auch der EU versteckt haben, wird es zum Problem, dass ausgerechnet die angefeindete AfD Trumps Weltsicht mehr oder weniger teilt. Scholz beschimpft Musk, Merz findet Milei entsetzlich – deutsche Überheblichkeit, die nichts mehr bewirkt und ins Leere läuft. Wie sollen denn deutsche Politiker ein funktionierendes Arbeitsverhältnis zu ausländischen Regierungen aufbauen, wenn sie nicht verstehen wollen, wie diese denken und was sie umtreibt? Schon Bismarck bestand darauf, dass Sympathien und Antipathien in auswärtigen Angelegenheiten keinen Platz haben dürfen.

Die sich als staatstragend verstehende „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ beginnt schon umzusteuern, freilich mit der Trägheit eines Ozeandampfers. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland, leitartikelte das Blatt am 20. Januar, hätten nicht wahrhaben wollen, dass die Merkeljahre vorbei seien und „dass es jetzt wieder stärker um Interessen- und Machtpolitik geht“. Das sei historisch der Normalfall, nicht etwa der Aufbau einer „regelbasierten“ Weltordnung. Es sei kein Zufall, dass Elon Musk die AfD unterstütze. Der Kommentar endete in Resignation: „Jetzt hat Deutschland keine Wahl mehr: Es muss Trump entgegenkommen.“ Die traditionell transatlantische CDU wird es wohl schaffen, die zwei linken Ampelparteien werden sich damit schwertun. Umzudenken überfordert eine Sekte wie die Grünen. Sie bedienen nur noch ihr wokes Klientel, und dem ist es egal, dass jeden Monat zehntausend Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe verloren gehen.

Ein Schlag gegen die Wokeness: Plötzlich gibt es nur noch zwei Geschlechter

Die bisherigen Regierungsparteien einschließlich FDP muss der blanke Horror gepackt haben, als Trump das Lieblingsprojekt des woken Westens unverzüglich begrub, nämlich: Diversität und Inklusion. Alle Bundesbehörden wurden angewiesen, bis Dienstende am 22. Januar – also zwei Tage nach der Inauguration – sämtliche für DEI zuständigen Büros zu schließen und die Mitarbeiter in bezahlten Urlaub zu schicken. DEI steht für Diversity, Equity, Inclusion – und ähnliche Stellen existieren bekanntlich auch in Deutschland auf allen Verwaltungsebenen bis hin zu Dutzenden Professuren für Gender Studies.

Die Details dieses Dekrets haben es in sich. Sie lassen erkennen, wie minutiös Trumps Leute im Gegensatz zur ersten Amtsperiode (2017–2021) alles vorbereitet hatten. Diesmal sollte Trumps Politik nicht sabotiert werden können. Erstens wurden die DEI-Angestellten nicht nur über ihren Rauswurf informiert, sie mussten auch Auskunft geben, ob sie über Bestrebungen Bescheid wüssten, die DEI-Programme zu verstecken und zu tarnen. Zweitens mussten alle einschlägigen Websites und Konten bei den sozialen Medien geschlossen werden. Drittens mussten alle DEI-Trainingsprogramme und Vertragsverhältnisse mit Drittparteien beendet werden. Viertens musste eine vollständige Liste aller DEI-Büros und aller Angestellten mit Stand vom 5. November 2024 vorgelegt werden. Und fünftens, besonders wichtig, waren bis zum 23. Januar diejenigen Vertragsinhalte und Stellenbeschreibungen mitzuteilen, die seit dem 5. November 2024 geändert wurden. In einem weiteren Erlass wurde es zur „offiziellen Politik der US-Regierung, nur zwei Geschlechter anzuerkennen: männlich und weiblich“. Die Regenbogenfahnen auf Regierungsgebäuden: ab sofort verboten. Trump stieg mit Vehemenz ein in den Kulturkampf, rechts hinter ihm saßen bei der Vereidigung Javier Milei und Giorgia Meloni.

Trump verstehen zu wollen, auch wenn man ihn nicht mag, wäre Pflicht aller Politiker und Medienschaffenden in Deutschland. Wie sehr es daran fehlt, zeigte sich, als der Live-Übersetzer des Senders Phoenix mitten in der Inaugurationsrede rief: „Sag mal, wie lange wollt ihr bei dem Scheiß bleiben?“ Er hatte vergessen, die Räuspertaste zu drücken. Er war nicht einmal neugierig auf die Rede.

Vorbilder und Vorgänger: Warum Geschichte hilft, Trump zu verstehen

Um Trump zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die amerikanische Geschichte. Bevor er abtrat, warnte Joe Biden vor „Räuberbaronen“ wie im 19. Jahrhundert, und nach dem 20. Januar bezog sich Donald Trump auf William McKinley, Präsident der Vereinigten Staaten von 1897–1901. Um ihm Respekt zu zollen, ließ Trump den in Alaska gelegenen, mit 6.190 Metern höchsten Berg der USA in Mount McKinley umbenennen. So hatte er früher geheißen, bis Barack Obama (im Amt 2009–2017) sich für den indigenen Namen Denali entschied.

Trump hat offenbar für McKinley viel übrig, er sieht ihn als Vorbild. Aber in welcher Hinsicht? McKinley war ein höflicher Mann und allseits beliebt. Ein großer Präsident, wie Trump behauptete, war er nicht, auch keine starke Persönlichkeit. Dass ausgerechnet er dem Attentat eines Anarchisten zum Opfer fiel, war ein grausamer Zufall. Er dominierte die Republikanische Partei nicht wie Trump, er war abhängig von der Parteimaschine in Ohio und deren Drahtzieher Mark Hanna. Als Populist lässt er sich auch nicht einordnen. Diese Rolle spielte William Jennings Bryan, ein Energiebündel und großer Redner, ein Freund des Silbers und ein Gegner der Goldwährung, dazu ein überzeugter Pazifist, der dreimal für das Weiße Haus kandidierte und dreimal verlor. Bryan, nicht etwa McKinley, trat auf als Fürsprecher des kleinen Mannes und des agrarischen Amerika.

Womöglich imponiert Trump der „splendid little war“, in den sich McKinley von der kriegstreiberischen Hearst-Presse hineinziehen ließ. Die amerikanische Navy siegte brillant über die spanische Marine in der Bucht von Manila und verlor nur einen Matrosen. Im Dezember 1898 musste Spanien im Friedensvertrag von Paris die Philippinen, Puerto Rico und Guam an die USA abtreten und Kuba die Unabhängigkeit gewähren. Die Territorien wurden den Spaniern für 20 Millionen Dollar abgekauft – der frühere Erwerb des russischen Alaska war mit 7,7 Millionen noch billiger gekommen. Was Trump an McKinley wohl am meisten schätzt, war seine Vorliebe für Zollmauern. Nur waren die nicht seine Erfindung, sie hatten den Aufstieg der amerikanischen Industrie im 19. Jahrhundert abgeschirmt.

Überhaupt bietet die Geschichte der Vereinigten Staaten viel Anschauungsmaterial, um Trump einordnen und verstehen zu können. Es gab immer Präsidenten, die für vermeintliche Ideale in den Krieg zogen und eine höhere Moral beanspruchten, und solche, die sich auf Interessenpolitik beschränkten. Zu den ersteren zählte Abraham Lincoln (1861–1865), der einen Vernichtungskrieg gegen den Süden führte; dann Woodrow Wilson (1913–1921), der mit dem Kriegseintritt 1917 das alte Europa zerstörte; und Franklin Delano Roosevelt (1933–1945), der Stalin den Weg zur Elbe freimachte und die amerikanische Hegemonie über Westeuropa begründete. Zu den Exponenten einer konservativen, interessengeleiteten und nicht moralisierenden amerikanischen Machtpolitik lassen sich Richard Nixon (1969–1974) und Theodore Roosevelt (1901–1909) zählen. Nixon stützte sich auf Henry Kissinger, den Idealtypus des Realpolitikers, fand den Ausgleich mit China und spielte Peking gegen Moskau aus. Die Ostküsten-Presse bekämpfte ihn von Anfang an gnadenlos und brachte ihn schließlich zu Fall. Vom ersten Roosevelt, einem anders als Trump hochgebildeten Mann, stammte der Rat: „Speak softly, but carry a big stick.“ Wie der beispiellos populäre Andrew Jackson (1829–1837) und auch wie Donald Trump sah er den gesetzgebenden Kongress in einer nachgeordneten Rolle. Roosevelt glaubte, dass es Sache des Präsidenten sei, zu handeln, und dass er im nationalen Interesse alles zu tun habe, was die Verfassung nicht verbietet. Big Business hielt er im Gegensatz zu Trump für böse. Magnaten wie Rockefeller und J.P. Morgan stellte er an den Pranger. Seine Aversion gegen neureiche Oligarchen beruhte auf dem Status der Roosevelts als „altes Geld“ mit holländischen Ursprüngen. Der Roosevelt-Clan hatte sich damals bereits in zwei Sippen aufgeteilt, die sich nicht mochten und nur selten untereinander heirateten. Franklin Delano gehörte zum anderen Zweig der Roosevelts.

Der Traum von einer neuen goldenen Ära

Wenn es um Panama und seinen Kanal geht, kann Trump das Erbe „Teddy“ Roosevelts beanspruchen. Der hatte 1903 der korrupten Regierung von Kolumbien das Recht auf den von Franzosen begonnenen Kanalbau für zehn Millionen Dollar abgekauft. Als Bogotá 25 Millionen verlangte, verlor er die Geduld, schickte die Marines und trennte mithilfe einheimischer Kollaborateure Panama von Kolumbien ab. Der neue Staat garantierte den USA die Besetzung und Kontrolle des Kanals „auf Ewigkeit“. Dass Jimmy Carter (1977–1981) auf den Kanal vertraglich verzichtete und dass dieser 1999 an Panama zurückgegeben wurde, erzürnt Trump. Er will zurück zum Status von 1903.

Eine schwerer greifbare Beute wird Grönland sein. Militärische Mittel gegenüber dem Nato-Mitglied Dänemark scheiden aus. Die strategische Bedeutung der Insel für die Machtverhältnisse in der Arktis ist gleichwohl überragend. Und sie ist mit nur 60.000 Einwohnern so dünn besiedelt wie kein anderes Land der Welt. Schon 1867 spielte US-Außenminister William Seward mit dem Gedanken, Grönland und Island käuflich zu erwerben. 1946 bot Washington 100 Millionen Dollar. Dänemark lehnte ab.

Mit seinem autoritären Politikverständnis, seinem Rückgriff auf die konservative amerikanische Kultur und seinen geopolitischen Planspielen weckt Trump Erinnerungen an das 19. Jahrhundert. Eine „goldene Ära“ nennen amerikanische Historiker die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg. Am 20. Januar versprach der neu installierte Präsident dem amerikanischen Volk eine ebensolche. Skepsis ist angebracht, ob die mentalen und materiellen Voraussetzungen in den USA dafür vorliegen oder geschaffen werden können. Wenn Trump auch nur die Hälfte dessen realisieren kann, was er versprochen hat, wäre das schon eine Leistung. Besonders dünn sind die Chancen für einen umfassenden, radikalen Bürokratieabbau. Geschafft hat das noch niemand, einen Versuch ist es wert.

Den Zuschnitt eines Theodore Roosevelt, eines in jeder Hinsicht großen Präsidenten, hat Trump nicht. Jedenfalls existierte eine Welt, wie er sie sich vorstellt, schon einmal: mit ihren bilateralen Beziehungen anstelle der multilateralen Organisationen, die er verachtet. Mit ihrer interessengeleiteten Außenpolitik statt der zerstörerischen Großideologien, die längst ausgebrannt sind. Mit dem Denken in Territorien, die verschoben, gekauft oder erobert werden können. Und auch mit den Oligarchen, deren Geld schon im 19. Jahrhundert Macht mit sich brachte, die den wirtschaftlichen Fortschritt damals in eigener Regie vorangetrieben und die sich jetzt mit der Regierung verbündet haben. Abgesehen von den geschichtsbewussten Russen und Chinesen, die in diese alte Welt passen, stehen die Europäer und insbesondere die Deutschen dieser Zeitenwende verwirrt, ängstlich und in tiefer Abneigung gegenüber. Sie sind müde geworden.

Auf die Idee, auch Europa oder Deutschland wieder groß zu machen, müssen sie erst noch kommen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 28. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 250.