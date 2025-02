25. Februar 2025

Geschichte der deutschen Nachkriegsrechten

Der CDU-Vorsitzende Merz versteht sich als neuer Adenauer. Welche Regierung müsste er dann anstreben? Diejenige Adenauers, die die BRD nach dem Krieg auf die richtige Bahn in Richtung Wirtschaftswunder brachte, war eine Rechtskoalition bestehend aus CDU mit CSU, der damals überwiegend national-liberalen FDP und vor allem einer expliziten Rechtspartei, der Deutschen Partei (DP). Einer ihrer Slogans: „Macht den rechten Flügel stark!“ Schon das dieser Regierung zugrunde liegende Ergebnis der ersten Bundestagswahl vom 14. August 1949 kommentierte die „Times“ als „Erfolg der Rechten“. Die gerade derzeit notwendige Erinnerung an die Voraussetzungen einer erfolgreichen Politik rechtfertigt das Buch von Weißmann, das eine Lücke schließt, weil es bislang noch keine systematische Abhandlung zum politisch rechten Spektrum der deutschen Nachkriegszeit gab. Eine mittlerweile fest etablierte Ideologie zwingt die CDU seither zu einer inhaltsleeren Mitte, indem „rechts“ mithilfe des Inlandsgeheimdienstes zu „rechtsextrem“ ausbuchstabiert wurde. So wird heute gerade wieder ein Aufgreifen der Politik von Adenauer verhindert, indem die maßgeblichen Erfolgsvoraussetzungen der BRD verkannt werden. Die feste Etablierung der politischen Rechten kann an dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Heinrich Hellwege (DP) abgelesen werden. Geschildert wird, dass seinerzeit keine Partei so entschlossen nationale Positionen wie die FDP vertrat, bis hin zur Forderung, am Reichsgedanken festzuhalten: „Wählt FDP, dann wählt ihr Deutschland“, so ein neben zahlreichen anderen Bildern angeführtes Wahlplakat dieser Partei. Es wird an die sogenannte Naumann-Affäre erinnert, bei der das britische Militär bezüglich der FDP aktiv wurde, was mit dazu beigetragen haben dürfte, die Umwandlung der FDP, der FPÖ vergleichbar, in eine große Rechtspartei zu verhindern. Was dann den „Jungtürken“ um Scheel den Schwenk nach links zu vollziehen erlaubte. Den danach folgenden Niedergang der Rechten hat wohl erst die AfD beendet.

