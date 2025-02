25. Februar 2025

Ein wegweisendes Gespräch mit künstlicher Intelligenz

„Die Untersuchung“, ein Gespräch des Autorenpaars Lausen mit der KI „ChatGPT“, ist eine etwas sperrige Lektüre, zumal zunächst auch gar nicht ganz klar ist, worauf die Autoren eigentlich hinauswollen. So lesen sich die Eingangsstatements der KI auch eher wie Verlautbarungen eines Regierungssprechers, was kaum verwundern kann, wenn man ihre Funktionsweise kennt. Entgegen landläufiger Vorstellung sind KIs keine objektiven Instanzen, sondern im Grunde reine Datensammel- und Auswertemaschinen. Eine kritische oder gar skeptische Bewertung der Fundstellen liegt ihnen ebenso fern wie die Erkenntnis, dass Medien und sogar Wissenschaftspublikationen interessengeleitet berichten. Allerdings sind sie anders als Haltungsjournalisten dazu imstande, ihre Aussagen zu revidieren, wenn sie mit den entsprechenden Fakten konfrontiert werden, wie zum Beispiel der Tatsache, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Überlastung des Gesundheitswesens durch die Corona-Pandemie gab. Es waren im Gegenteil nie so viele Klinikbetten unbelegt wie in dieser Zeit. Eine gewisse Einigkeit erzielten Autoren und KI auch in der Feststellung der Versäumnisse sämtlicher Behörden bei der Erfassung des Impfstatus, ohne dessen Vorliegen die Wirksamkeit einer Schutzimpfung nicht seriös ermittelt werden kann. Inzwischen deuten jedoch viele Indizien daraufhin, dass die Covid-19-Impfung ab dem Jahr 2022 weitgehend nutzlos bezüglich der Hospitalisierungs- und Mortalitätsraten war. ChatGPT verweist zwar immer wieder auf Unsicherheiten, was meines Erachtens aber eher auf die Diskrepanz zwischen der medieninduzierten Vorprägung der KI und den statistischen Auswertungen zurückzuführen ist. Diese Vorprägung hat auch zur Folge, dass man bei der Lektüre des Dialogs des Öfteren den Eindruck hat, die KI müsse zu den entsprechenden Einsichten regelrecht getragen werden. Aber immerhin, und das ist das Verdienst der Autoren, wurde die KI für ein faktenbasiertes Herangehen an die Problematik sensibilisiert.

