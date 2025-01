Dokumentation der Rede von Donald Trump in Davos Donald Trump zeigt es dem WEF: Jetzt weht ein neuer Wind!

23. Januar 2025

Womit der amerikanische Präsident das Weltwirtschaftsforum konfrontierte

von Redaktion eigentümlich frei

Wir dokumentieren hier die Rede Donald Trumps und die anschließende Fragerunde vom 23. Januar in Davos in Eigenübersetzung mithilfe von ChatGPT:

Einführung

Klaus Schwab: Herr Präsident.

Donald Trump: Hallo.

Klaus Schwab: Es ist uns eine große Ehre. Eine große Ehre und Freude, Sie wieder in der Davoser Gemeinschaft begrüßen zu dürfen. Nur vier Tage nach Beginn Ihrer neuen Amtszeit – wir sind Ihnen außerordentlich dankbar, dass Sie heute bei uns sind. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre wichtige Arbeit. Die globalen Herausforderungen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, sind monumental. Die Bedeutung amerikanischer Führung und Ihre persönliche Führung in diesem Zusammenhang ist grundlegend und entscheidend. Wir sind hier, um Ihre Vision und Ihre politischen Strategien zum Wiederbeleben der Wirtschaft und zur Bewältigung globaler Herausforderungen zu hören. Wie Sie sich denken können, Herr Präsident, standen Ihre Rückkehr ins Amt und Ihre bevorstehenden Maßnahmen im Mittelpunkt unserer diesjährigen Diskussionen. Die Diskussionen von 3.000 politischen und wirtschaftlichen Führungspersönlichkeiten aus über 130 Ländern, die sich hier in Davos zusammengefunden haben. Wir freuen uns darauf, zuerst Ihre Ausführungen zu hören und dann in die Fragerunde mit den Wirtschaftsvertretern überzuleiten, die von meinem Kollegen Børge Brende moderiert wird. Meine Damen und Herren, der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump.

Rede Donald Trump

Donald Trump: Vielen Dank, Klaus, und hallo an alle hier im wunderschönen Davos. Das war eine wahrhaft historische Woche in den Vereinigten Staaten. Vor drei Tagen habe ich den Amtseid geleistet, und wir haben das goldene Zeitalter Amerikas eingeläutet. Die letzte Präsidentschaftswahl wurde mit Millionen von Stimmen Vorsprung gewonnen, in allen sieben – in jeder einzelnen – sogenannten „Swing States“. Es war ein massives Mandat des amerikanischen Volkes, wie man es seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. Sogar einige der politischen Experten, selbst meine sogenannten Gegner, sagten, es sei der folgenreichste Wahlsieg seit 129 Jahren. Das ist doch ganz nett. Was die Welt in den vergangenen 72 Stunden erlebt hat, ist nichts Geringeres als eine Revolution des gesunden Menschenverstands. Unser Land wird bald stärker, wohlhabender und geeinter sein als je zuvor, und der gesamte Planet wird infolge dieses unglaublichen Aufbruchs friedlicher und wohlhabender werden, weil wir Großes leisten und noch viel Größeres tun werden.

Meine Regierung handelt mit beispielloser Geschwindigkeit, um die Katastrophen zu beheben, die wir von einer völlig unfähigen Truppe übernommen haben, und um jede einzelne Krise zu lösen, vor der unser Land steht. Das beginnt mit dem Kampf gegen das wirtschaftliche Chaos, das durch die verfehlte Politik der letzten Regierung verursacht wurde. In den vergangenen vier Jahren hat unsere Regierung acht Billionen Dollar an verschwenderischen Defizitausgaben angehäuft und zerstörerische Energie-Restriktionen, lähmende Vorschriften und versteckte Steuern in einem bisher unbekannten Ausmaß verhängt. Das Ergebnis ist die schlimmste Inflationskrise der modernen Geschichte und extrem hohe Zinsen für unsere Bürger und sogar weltweit. Lebensmittelpreise und die Preise für praktisch alles andere, was der Mensch kennt, schossen durch die Decke. Präsident Biden hat völlig die Kontrolle über die Vorgänge im Land verloren, besonders was unsere hochinflationäre Wirtschaft und unsere Grenzen betrifft.

Aufgrund dieser verheerenden Politik liegen die gesamten Staatsausgaben in diesem Jahr um 1,5 Billionen Dollar höher als prognostiziert, als ich das Amt vor vier Jahren verließ. Ebenso sind die Zinskosten für die Staatsverschuldung mehr als 230 Prozent höher als die Prognose im Jahr 2020. Die Inflationsrate, die wir nun übernehmen, ist weiterhin 50 Prozent über dem historischen Zielwert. Es war wahrscheinlich die höchste Inflation in der Geschichte unseres Landes. Deshalb habe ich vom ersten Tag an rasch gehandelt, um jede einzelne dieser radikalen linken Maßnahmen, die diese Katastrophe verursacht haben – insbesondere in den Bereichen Einwanderung, Kriminalität und Inflation – rückgängig zu machen. Am ersten Tag habe ich eine Anordnung unterzeichnet, wonach jedes Mitglied meines Kabinetts alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen muss, um die Inflation zu bekämpfen und die Lebenshaltungskosten zu senken. Ich habe einen Einstellungsstopp für den Bundesdienst, einen Stopp neuer Bundesregulierungen und einen Stopp der Auslandshilfe verhängt und das neue Department of Government Efficiency geschaffen. Ich habe den lächerlichen und unglaublich verschwenderischen „Green New Deal“ beendet. Ich nenne ihn den „Green New Scam“.

Zudem habe ich den einseitigen Pariser Klima-Vertrag aufgekündigt und dem absurden und kostspieligen Zwang zum Elektroauto ein Ende gesetzt. Wir werden die Menschen selbst entscheiden lassen, welches Auto sie kaufen möchten. Ich habe einen nationalen Energie-Notstand ausgerufen – und das ist sehr wichtig – um das flüssige Gold unter unseren Füßen freizulegen und den Weg für schnelle Genehmigungen neuer Energieinfrastrukturen zu ebnen. Die Vereinigten Staaten verfügen über die größten Öl- und Gasvorkommen weltweit, und wir werden sie nutzen. Das wird nicht nur die Kosten für praktisch alle Waren und Dienstleistungen senken, sondern die Vereinigten Staaten auch zu einer Fertigungssupermacht machen und zum weltweiten Zentrum für künstliche Intelligenz und Kryptowährungen.

Meine Regierung hat außerdem die größte Deregulierungsinitiative der Geschichte gestartet, und wir werden damit weit über die Rekorde hinausgehen, die wir bereits in meiner letzten Amtszeit aufgestellt haben. Insgesamt hat die Biden-Regierung in den letzten vier Jahren amerikanischen Haushalten 50.000 Dollar an zusätzlichen Regulierungskosten aufgebürdet. Ich habe versprochen, für jede neue Vorschrift zehn alte abzuschaffen, was bald vielen amerikanischen Familien tausende Dollar zurück in die Tasche bringen wird. Um unsere Wirtschaft weiter anzukurbeln, werden unsere Mehrheiten im Repräsentantenhaus und Senat – die wir gemeinsam mit dem Präsidentschaftsamt gewonnen haben – die größte Steuersenkung in der amerikanischen Geschichte beschließen, darunter massive Steuersenkungen für Arbeitnehmer und Familien sowie große Steuersenkungen für inländische Produzenten und Hersteller. Und wir arbeiten mit den Demokraten daran, die ursprünglichen Trump-Steuersenkungen zu verlängern, wie man in jeder Zeitung lesen kann.

Meine Botschaft an jedes Unternehmen in der Welt ist ganz einfach: Kommen Sie in die USA und produzieren Sie hier, und wir gewähren Ihnen eine der niedrigsten Steuerbelastungen auf der Welt. Wir werden sie deutlich senken, sogar noch unter das Niveau der ursprünglichen Trump-Steuersenkungen. Aber wenn Sie sich entscheiden, nicht in den USA zu produzieren – was natürlich Ihr gutes Recht ist – werden Sie einen Zoll zahlen müssen, in unterschiedlicher Höhe, doch es wird ein Zoll sein, der Hunderte Milliarden Dollar, sogar Billionen Dollar in unsere Staatskasse spülen wird, um unsere Wirtschaft zu stärken und Schulden abzubauen. Unter meiner Regierung wird es keinen besseren Ort auf Erden geben, um Arbeitsplätze zu schaffen, Fabriken zu bauen oder ein Unternehmen zu gründen, als hier in den guten alten Vereinigten Staaten von Amerika.

Bereits jetzt steigt das wirtschaftliche Vertrauen der Amerikaner – Sie können es vielleicht sogar in Ihrem wunderbaren Saal dort spüren – auf ein Niveau, wie wir es seit Jahrzehnten, wenn überhaupt jemals, gesehen haben. Nach meinem Wahlsieg hat sich der Optimismus kleiner Unternehmen in nur einem Monat um 41 Punkte erhöht – das ist ein neuer Höchststand. Sowas hat es noch nie gegeben. SoftBank hat aufgrund des Wahlergebnisses einen Investitionsrahmen zwischen 100 und 200 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft angekündigt. Und vor nur zwei Tagen haben Oracle, SoftBank und OpenAI eine Investition in Höhe von 500 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur angekündigt. Andere Unternehmen haben ebenfalls Billionen in Aussicht gestellt – Milliarden und Abermilliarden, summiert zu Billionen – um in Amerika zu investieren.

Heute wurde außerdem in den Medien berichtet, dass Saudi-Arabien mindestens 600 Milliarden Dollar in Amerika investieren wird. Ich werde den Kronprinzen, der ein fantastischer Mensch ist, bitten, die Summe auf etwa eine Billion Dollar aufzurunden. Ich denke, das werden sie tun, denn wir waren sehr gut zu ihnen. Und ich werde Saudi-Arabien und die OPEC außerdem auffordern, den Ölpreis zu senken. Sie müssen ihn senken; ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass das nicht schon vor der Wahl passiert ist. Das war nicht gerade ein Zeichen großer Zuneigung, dass sie den Preis nicht gesenkt haben, was mich doch sehr verwundert hat. Würde der Ölpreis sinken, wäre der Russland-Ukraine-Krieg sofort vorbei.

Aktuell ist der Preis hoch genug, dass sich der Krieg fortsetzt. Wenn sie den Ölpreis senken, ist der Krieg beendet. Sie hätten das schon längst tun sollen. Sie tragen, in gewisser Weise, eine Mitverantwortung für das, was dort passiert. Millionen Leben gehen verloren. Wenn der Ölpreis fällt, werde ich verlangen, dass die Zinsen sofort gesenkt werden, und ebenso sollten sie überall auf der Welt fallen. Die Zinsen sollten uns folgen.

All das, was Sie hier sehen, geschieht dank unseres historischen Sieges bei der jüngsten Präsidentschaftswahl, einem Ereignis, das weltweit bekannt geworden ist. Viele Länder spüren jetzt neues Licht und Hoffnung, sagen sie. Sogar Länder, mit denen wir nicht unbedingt eng befreundet sind, sind zuversichtlich, weil sie sehen, welche Zukunft sich mit unserer Führung eröffnet. Amerika ist zurück und offen für Geschäfte. Und diese Woche habe ich auch rasch gehandelt, um die Invasion an unserer Südgrenze zu stoppen. Man hat Leute in einer Größenordnung ins Land gelassen, wie sie noch nie zuvor da war. Das war lächerlich. Ich habe eine nationale Notlage an unserer Grenze erklärt und umgehend die gesamte illegale Einwanderung gestoppt – davon gab es viele. Und wir begannen umgehend, die illegal Eingereisten in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Wie Sie sicher gesehen haben, ist das bereits sehr energisch angelaufen. Ich habe aktive US-Streitkräfte sowie Einheiten der Nationalgarde an die Grenze beordert, um diese Invasion zurückzudrängen. Es war tatsächlich eine Invasion.

Wir werden nicht zulassen, dass unser Staatsgebiet verletzt wird. Nach vier langen Jahren sind die Vereinigten Staaten wieder eine starke, souveräne und wunderbare Nation. Darüber hinaus kann ich erfreut berichten, dass Amerika auch wieder ein freies Land ist. Am ersten Tag habe ich eine Anordnung unterzeichnet, die jede staatliche Zensur beendet. Unsere Regierung wird die Äußerungen unserer eigenen Bürger nicht länger als „Fehlinformation“ oder „Desinformation“ einstufen, also die Lieblingsworte der Zensoren und all jener, die den freien Austausch von Ideen – und damit Fortschritt – verhindern wollen.

Wir haben die Redefreiheit in Amerika gerettet – und zwar gründlich. Mit einem weiteren historischen Erlass habe ich in dieser Woche das staatliche Vorgehen gegen die eigenen Bürger und gegen Politiker beendet und den fairen, gleichen und unparteiischen Rechtsstaat wiederhergestellt. Meine Regierung geht auch gegen sämtliche diskriminierenden Diversity-, Equity- und Inclusion-Konzepte (DEI) vor, die in sämtlichen Ministerien und im privaten Sektor eingeführt wurden und nur Unsinn waren. Dank der jüngsten, etwas überraschenden, aber wichtigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wird Amerika wieder ein Land sein, das auf Leistung beruht. Dieses Wort „leistungsgerecht“ ist enorm wichtig. Ich habe außerdem offiziell zum Grundsatz der Vereinigten Staaten erklärt, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich, und dass keine Männer in Frauensportarten antreten werden. Und Geschlechtsumwandlungen, die zwischenzeitlich wie im Trend lagen, werden nur noch sehr selten vorkommen. Schließlich, während wir den gesunden Menschenverstand wiederherstellen, handeln wir entschlossen, um Stärke, Frieden und Stabilität im Ausland zurückzubringen. Ich werde außerdem alle NATO-Mitglieder auffordern, ihre Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des BIP zu erhöhen – dort sollten sie schon längst liegen. Ursprünglich war von zwei Prozent die Rede, und selbst das wurde von den meisten Ländern nicht erreicht, bis ich kam. Ich habe darauf bestanden, dass sie zahlen, und das haben sie dann auch, weil die USA sonst für die Differenz aufkommen mussten, was für uns unfair war. Allerdings gab es über viele Jahre hinweg viel Ungerechtigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten.

Bereits vor meiner Amtsübernahme hat mein Team einen Waffenstillstand im Nahen Osten ausgehandelt, der ohne uns nicht zustande gekommen wäre – das wissen die meisten hier im Raum. Anfang dieser Woche kehrten die ersten Geiseln zu ihren Familien zurück. Sie kommen nach und nach zurück, am Sonntag begann es. Unsere Bemühungen, einen Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen, sind nun hoffentlich in Gang. Das ist unglaublich wichtig. Dort geschieht ein furchtbares Blutvergießen.

Millionen Soldaten sterben. So etwas hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Sie liegen tot auf flachem Land. Es gibt kaum Deckung; es ist weitläufiges Ackerland. Dort liegen Millionen Russen und Millionen Ukrainer. Das hat die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen. Es ist Zeit, das zu beenden. Und hier in Amerika stehen große Ereignisse bevor. Nächstes Jahr feiern wir den 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten. Es ist mir eine große Ehre, genau in dieser Zeit Präsident zu sein. Das ist ein großes Ereignis, darüber wird seit zehn Jahren gesprochen. Wir bekommen außerdem die Fußballweltmeisterschaft, und wie ich höre, ist Gianni Infantino anwesend. Er war sehr entscheidend dafür, dass wir sie bekommen haben, also befindet er sich hoffentlich irgendwo in Ihrem Saal. Ich möchte ihm dafür danken. Dann bekommen wir auch die Olympischen Spiele, was ich in meiner ersten Amtszeit angestoßen hatte. Und wer hätte gedacht, dass ich wegen einer ausgesetzten Amtszeit die Spiele vielleicht verpasse? Zunächst war ich ein wenig betrübt, denn ich hatte ja mitgeholfen, die Spiele zu holen, aber dann durch einen glücklichen Zufall oder was immer es war, bin ich jetzt doch wieder Präsident, wenn die WM und die Olympischen Spiele stattfinden und wir das 250. Jubiläum feiern. Also sind das drei große Ereignisse. Und wir haben in weniger als vier Tagen mehr erreicht als andere Regierungen in vier Jahren, und wir fangen gerade erst an. Es ist wirklich erstaunlich, das zu sehen, und die Stimmung in unserem Land ist unglaublich. Unter der letzten Regierung hat unser Land sehr gelitten, aber wir werden es wiederaufbauen und größer, stärker und besser machen als jemals zuvor. Ich danke Ihnen allen, dass Sie hier sind. Ich wäre gerne selbst dabei gewesen, aber meine Vereidigung war erst vor zwei Tagen. Da wäre es vielleicht ein bisschen früh gewesen, gleich als erste Reise hierherzukommen. Aber ich hoffe, wir holen das nach. Ich weiß es sehr zu schätzen, ich habe gehört, das Publikum sei fantastisch, und ich habe viele Freunde unter den Anwesenden. Ich werde jetzt Fragen von einigen sehr renommierten Persönlichkeiten beantworten. Vielen Dank.

Børge Brende (President and CEO, WEF): Vielen Dank, Herr Präsident, für diese kraftvolle Rede. Und ich glaube, Sie konnten den Applaus hier in Davos bis ins Weiße Haus hören. Aber nächstes Jahr wird es noch besser, wenn Sie den Applaus hier in Davos persönlich entgegennehmen können. Also seien Sie schon jetzt herzlich eingeladen, nächstes Jahr zu uns in unser kleines Dorf zu kommen. Wir würden uns freuen, Sie zu sehen.

Donald Trump: Vielen Dank.

Fragerunde

Børge Brende (President and CEO, WEF): Sie haben nun auch gesagt, Herr Präsident, dass Sie für Fragen offen sind. Wir haben ein großartiges Podium mit einigen der renommiertesten Wirtschaftsvertreter der Welt. Ich möchte mit jemandem beginnen, den Sie sehr gut kennen, der fast ein Nachbar von Ihnen in Florida ist, Mr. Steve Schwarzman, Chairman, CEO und Mitbegründer der Blackstone Group. Steve, bitte.

Steve Schwarzman (Blackstone Group): Nun, Herr Präsident, ich bin mir sicher, dass sich der Kronprinz von Saudi-Arabien über diese Rede heute freuen wird.

Sie hatten wohl die arbeitsreichsten vier Tage, die man sich nur vorstellen kann, und herzlichen Glückwunsch dazu. Meine Frage bezieht sich auf einige Dinge, die ich hier in Davos beobachtet habe. Es ist ein großartiges Forum, ich habe wie immer viele Leute getroffen, ich glaube, das ist mein 30. Jahr hier. Viele europäische Wirtschaftsvertreter haben enorme Frustration über das Regulierungssystem in der EU geäußert. Sie führen das langsamere Wachstum in Europa u. a. darauf zurück, dass es so viele Vorschriften gibt. Sie hingegen verfolgen eine vollkommen andere Strategie. Könnten Sie Ihre Überlegungen dahinter erläutern – wie Sie vorgehen, was Sie konkret tun und welches Ergebnis Sie erwarten?

Donald Trump: Vielen Dank. Steve, und Glückwunsch auch an Sie – Sie sind ein Freund von mir und hatten eine erstaunliche Karriere, die weiter anhält. Das ist für viele inspirierend. Ich werde zunächst über die EU sprechen, weil Sie sie erwähnt haben. Ich habe dort viele Freunde und kenne viele Staatsoberhäupter durch meine erste Amtszeit und auch ein wenig durch die vier Jahre dazwischen. Ich mag sie sehr, aber sie sind sehr frustriert wegen der langen Zeit, die alles braucht, um genehmigt zu werden: Umweltverträglichkeitsprüfungen für Dinge, wo es gar nicht nötig wäre, und vieles mehr. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel: In meinem früheren, wunderschönen Privatleben – bevor ich all das hier hatte, das Leben war früher viel einfacher, wie Sie wissen – habe ich Bauprojekte durchgeführt. Ich hatte ein großes Projekt in Irland. Dafür brauchten wir eine Genehmigung, die alles noch besser gemacht hätte. Die Genehmigung vom irischen Staat bekam ich in etwa einer Woche, und sie war sehr sachgerecht. Man sagte mir aber, das Problem sei, dass ich noch die Genehmigung der EU brauche, und das würde fünf bis sechs Jahre dauern. Da war ich fassungslos.

Das war alles vor meiner Präsidentschaft. Ich konnte nicht glauben, dass man fünf oder sechs Jahre warten muss. So wichtig war das Projekt nicht, dass ich so lange warten wollte. Und genau das ist das Problem. Mir wurde klar, wie komplex es in der EU ist – das war mein erster Kontakt mit der EU-Bürokratie. Ich habe es am Ende nicht mal beantragt oder, falls doch, sofort zurückgezogen. Ich möchte ganz genau sein, ich will keine Kritik, dass ich etwas Falsches sage. Jedenfalls habe ich es nicht durchgezogen. Für das Projekt wäre eine Investition schön gewesen, aber fünf oder sechs Jahre Genehmigungsverfahren sind ein Alptraum. Und genau so geht es vielen, die etwas Größeres investieren wollen.

Viele meiner Freunde in EU-Ländern – großartige Menschen – möchten wettbewerbsfähiger werden. Aber das ist schwer, wenn man wegen Vorschriften endlose Wartezeiten hat. Da müsste man sich wirklich verbessern. Ich möchte konstruktiv sein, denn ich liebe Europa und seine Länder, aber das Verfahren ist sehr schwerfällig. Und in wirtschaftlicher Hinsicht verhalten sie sich den USA gegenüber sehr unfair, zum Beispiel mit einer hohen Mehrwertsteuer, die ziemlich beachtlich ist. Sie nehmen unsere landwirtschaftlichen Produkte im Grunde nicht ab, auch unsere Autos nicht, während sie selbst Millionen von Autos in die USA exportieren. Sie erheben Zölle auf Dinge, die wir in die EU exportieren wollen. Daraus entstehen für uns Handelsdefizite in dreistelliger Milliardenhöhe – das ist niemandem recht, und wir werden etwas dagegen tun. Die EU muss ihr Verfahren beschleunigen.

Freunde von mir, die in EU-Ländern leben, wünschen sich bessere Wettbewerbsfähigkeit, aber das Genehmigungsverfahren ist eben sehr träge. Das ist für alle ein Problem. Wir empfinden es zudem als sehr unfair, wie die EU uns behandelt, siehe Mehrwertsteuer oder andere indirekte Zölle. Ein weiteres Beispiel: Ich erhielt einen Anruf vom Chef einer großen Fluggesellschaft, einer der größten weltweit. Er sagte: „Herr Präsident, können Sie uns helfen? Wenn wir in Europa landen, werden wir mit Gebühren für alles Mögliche belastet.“ Ich fragte: „Wie ist es in China?“ Er sagte: „Da ist es viel leichter.“ Und außerdem hat die EU Apple verklagt und rund 15 oder 16 Milliarden Euro zugesprochen bekommen, Google musste Milliarden zahlen, und jetzt ist wahrscheinlich auch Facebook dran – das sind alles amerikanische Unternehmen, ob man sie nun mag oder nicht, sie sind amerikanisch. In meinen Augen ist das eine Art versteckte Besteuerung. Wir haben große Beschwerden über die EU, danke.

Børge Brende (President and CEO, WEF): Vielen Dank, Herr Präsident. Wir machen weiter mit einem weiteren bekannten Gesicht in der EU, Patrick Pouyanné. Er ist Vorstandsvorsitzender und CEO von TotalEnergies. Ich vermute, Patrick hat eine Frage vorbereitet.

Patrick Pouyanné (TotalEnergies): Herr Präsident, wie wir wissen, steht Energie ganz oben auf Ihrer Agenda, und es ist mir eine Ehre, heute die Energiebranche hier zu repräsentieren. TotalEnergies ist das weltweit viertgrößte Unternehmen für Öl, Gas und Elektrizität. Ich werde Sie nicht zum Ölpreis befragen – Ihre Erwartungen sind klar. Ich komme lieber zum Gas. Unser Unternehmen ist der größte Exporteur von LNG aus den USA unter den ausländischen Unternehmen. Wir tragen also stark zur Versorgungssicherheit Europas bei, indem wir dieses LNG nach Europa liefern. Manche Experten befürchten, dass zu viele neue US-LNG-Projekte einen inflatorischen Effekt auf die US-Gaspreise haben könnten und empfehlen einen Stopp dieser Projekte. Meine Frage an Sie ist: Wie stehen Sie zu einem solchen Stopp künftiger LNG-Investitionen in den USA? Was wäre, wenn der US-Gaspreis durch hohe Exporte steigen würde? Und eine letzte Frage, die für Europa sehr wichtig ist: Würden Sie eine Garantie für die Versorgung Europas mit US-Energie abgeben?

Donald Trump: Nun, zur letzten Frage: Ja, das würde ich. Wenn wir einen Deal machen, dann ziehen wir ihn auch durch. Oft machen Länder einen Deal, und dann scheitert die Lieferung an Kriegen oder anderen Problemen. Mit uns könnte Europa sicher sein, dass es beliefert wird. LNG ist sehr interessant. Als ich das erste Mal Präsident wurde, gab es zwei sehr große Anlagen in Louisiana, einem Staat, der mich mit großem Vorsprung gewählt hat, worauf ich auch stolz bin. Das betraf zwei LNG-Projekte, die schon mehr als zehn Jahre in Genehmigungsverfahren steckten und jeweils rund 12 oder 14, 15 Milliarden Dollar kosteten. Niemand glaubte, dass jemals eine Genehmigung erteilt würde. Ich habe sie in weniger als einer Woche durchgebracht. Die Investoren – Japan war unter anderem beteiligt – waren völlig überrascht. Ich sagte nur: „Bitte bezahlt jetzt nicht irgendwelchen Beratern Millionen, denn ich selbst habe es genehmigt. Die Berater hatten damit nichts zu tun.“ Es war einfach das Richtige für unser Land und für die Welt. Das war mein erster Kontakt mit diesen riesigen LNG-Anlagen.

Daher halte ich diese Entwicklung für sehr wichtig. Ich denke nicht, dass sie inflationär wirken. Ich glaube vielmehr, je mehr man produziert, desto niedriger bleiben die Preise. Ganz wesentlich ist außerdem, dass wir Genehmigungen schnell erteilen. Sehen Sie sich nur die neuen KI-Anlagen an. Da gibt es viele Investoren, und das ist ein riesiger Sektor. Wir sind im harten Wettbewerb mit China und anderen. Daher will ich Notfallverfügungen nutzen, damit Unternehmen praktisch sofort ihre eigenen Kraftwerke bauen können, ohne jahrelange Genehmigungsverfahren. Und das war wirklich weitgehend meine Idee, weil die Stromnetze alt sind und auch angegriffen werden könnten. Wenn eine KI-Anlage vom Netz abgeschnitten wird, steht alles still. Darum sollen sie ihr Kraftwerk direkt neben der Anlage bauen. Die Leute waren überrascht, aber das ist die Lösung. So muss man sich nicht aufs Netz verlassen. Brennstoff? Kann Gas, Öl oder auch Kohle sein. Manchmal liegt in den USA Kohle direkt daneben, falls mal eine Pipeline ausfällt oder irgendwas passiert. Dann nutzt man für eine kurze Zeit saubere Kohle. Kohle kann weder das Wetter noch eine Bombe zerstören – vielleicht ändert sie ihre Form, aber sie bleibt nutzbar. Also ist es eine perfekte Backup-Lösung. Die USA haben mehr Kohle als jedes andere Land, auch mehr Öl und Gas als alle anderen. Also werden wir das ermöglichen – ganz schnell, alles per Notverordnung. Ich glaube, das war eine großartige Idee. Vielen Dank.

Børge Brende (President and CEO, WEF): Danke sehr, Herr Präsident. Wir gehen nun zu einem weiteren CEO über, den Sie ebenfalls gut kennen: Brian Moynihan, Vorstandsvorsitzender und CEO der Bank of America.

Brian Moynihan (CEO Bank of America): Guten Tag, Herr Präsident. Gratulation zu Ihrer Wahl und natürlich zu einer sehr ereignisreichen Woche für Sie und Ihre Familie. Sie waren ja schon vor fünf Jahren hier in Davos und sind mit mir und rund 150 CEOs aus aller Welt herumgelaufen, um über Ihre Politik zu sprechen. Diesmal sind Sie nicht physisch hier, doch in dieser Woche haben Sie sehr viele Anordnungen erlassen – zu Einwanderung, Handel und vielem mehr. Uns, die wir hier die USA vertreten, erreichen daher viele Fragen: „Was bedeutet das alles? Und wie passt das zusammen mit dem klaren Fokus des Präsidenten auf Wachstum, Wohlstand, steigende Börsen und fallende Preise?“ Wie denken Sie über die Auswirkungen dieser vielen Erlasse, die in so kurzer Zeit kamen? Und wie werden Sie das mit Ihrem Erfolgsmaßstab in Einklang bringen – also Wirtschaftswachstum, Inflationsrückgang, gute Börsen für die Amerikaner?

Donald Trump: Nun, ich denke, es wird die Inflation senken und die Arbeitsplätze ankurbeln. Viele Unternehmen werden zu uns kommen. Wir haben den Unternehmensteuersatz von 40 Prozent, den ich damals übernommen hatte, auf 21 Prozent gesenkt. Tatsächlich lag er zusammen mit Bundesstaaten- und Kommunalsteuern oft sogar über 40 Prozent. Jetzt haben wir 21 Prozent, und wir werden ihn von 21 auf 15 Prozent senken – unter der Bedingung, dass man in den USA produziert. Dann hätten wir weltweit den niedrigsten Steuersatz unter den großen, wirtschaftsstarken Ländern. Das ist ein enormer Standortvorteil. Wir überlegen außerdem, die Sofortabschreibung für Investitionen wieder einzuführen, die in meiner ersten Amtszeit sehr gut funktioniert hat, sich dann jedoch schrittweise abgeschwächt hat. Wir brauchen aber die Zustimmung der Demokraten, um die ursprünglichen Trump-Steuersenkungen zu verlängern, da sie sonst auslaufen. Ich glaube jedoch nicht, dass die Demokraten wirklich damit durchkommen, die Steuern für alle um 45 Prozent zu erhöhen. Das ist politisch nur schwer vermittelbar.

Sie erwähnten Bank of America, Brian. Ich hoffe, dass Sie und andere Großbanken Konservativen wieder die Konten öffnen, denn viele Konservative beklagen, dass Banken ihnen die Zusammenarbeit verweigern. Das schließt leider auch die Bank of America ein. Ich weiß nicht, ob Regulierungsbehörden unter Biden das gefordert haben oder wie es dazu kam. Aber Sie und Jamie und andere – bitte gestatten Sie konservativen Unternehmen wieder Bankdienstleistungen, denn was Sie da machen, ist nicht richtig.

Brian Moynihan (CEO Bank of America): Herr Präsident, ich möchte nur anmerken, dass Gianni Ihnen Grüße bestellt hat und sich freut auf die Weltmeisterschaft, sowohl beim Vereinsfußball in diesem Sommer als auch nächstes Jahr. Danke, dass Sie das für die USA ermöglicht haben.

Donald Trump: Vielen Dank, Brian.

Børge Brende (President and CEO, WEF): Danke, Herr Präsident. Dann gehen wir weiter zu Ana Botín, sie ist Executive Chair von Banco Santander, einer großen europäischen Bank, die auch in den USA tätig ist. Ana?

Ana Botín (Vorstandsvorsitzende der Banco Santander): Herr Präsident, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem historischen Sieg. Ich glaube, Sie kennen mich nicht so gut wie die vorherigen Panelteilnehmer, daher kurz: Santander ist mit 170 Millionen Kunden eine der größten Banken der Welt – mehr als mein Freund Brian oder mein Freund Jamie, haha. Diese… Das war frech…

…Regelungen haben Sie offensichtlich gut genutzt, haha. Aber wir sind ein großer Investor in den USA, haben dort Millionen Kunden und 12.000 Mitarbeiter. Wir sind einer der größten Kfz-Finanzierer und haben vor Kurzem eine volldigitale Bank namens OpenBank gestartet. Wir glauben, Banken spielen eine zentrale Rolle in der Wirtschaft und können Wachstum beschleunigen und mehr Menschen erreichen. Genau das tun wir in den USA. Wir begrüßen Ihre Fokussierung auf Deregulierung und Bürokratieabbau. Meine Frage an Sie: Was sind Ihre Prioritäten dabei, und wie schnell wird das gehen? Vielen Dank.

Donald Trump: Vielen Dank und Glückwunsch zu Ihrem Erfolg. Ich kenne Santander sehr wohl, Sie machen eine großartige Arbeit. Wir werden sehr schnell vorgehen. Eigentlich sind wir schon unglaublich schnell. In den letzten drei Tagen haben wir Maßnahmen ergriffen, von denen niemand glaubte, dass sie jemals oder zumindest nicht in so kurzer Zeit möglich wären. Und sie wirken sich bereits enorm positiv auf die Wirtschaft aus. Es wurde so viel Geld für verrückte Dinge verschwendet. Der „Green New Deal“ war ein totaler Reinfall. Er wurde von Leuten erdacht, die an der Uni keine guten Noten hatten und nicht mal Kurse zu Energie oder Umwelt belegt haben. Und dann hieß es immer, die Welt ginge in zwölf Jahren unter. Nun, diese Frist ist längst abgelaufen. Diese Leute…

…und sie haben tatsächlich die Demokraten eingeschüchtert. Vielleicht hätten die Republikaner noch härter dagegen ankämpfen sollen. Aber unsere Wirtschaft hat unnötig Geld verschleudert. Während meiner ersten Amtszeit hatten wir die sauberste Luft, das sauberste Wasser und zugleich die produktivste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes – bis COVID kam. Wir lagen deutlich vor China und allen anderen, eine enorme Leistung. Jetzt, mit all dem, was wir gelernt haben, können wir sogar noch mehr erreichen.

Wir wollen auch von anderen Nationen endlich fair behandelt werden. Kanada zum Beispiel – das Handelsdefizit ist enorm. Das kann nicht weitergehen. Ich frage mich, ob das gut für sie ist. Wir haben oft gesagt: „Tretet doch einfach den USA bei, dann müssen wir keine Zölle mehr erheben.“ Aber Kanada war uns jahrelang nicht fair. Ein Defizit von 200 oder 250 Milliarden Dollar ist nicht akzeptabel. Wir brauchen ihr Öl und Gas nicht; wir haben selbst mehr davon als alle anderen. Also auch mit Mexiko machen wir Fortschritte, alles gut, aber wir wollen uns nicht länger ausnutzen lassen. Das gilt für viele Länder in Asien, überall. Wir haben enorme Defizite, und wir werden dem ein Ende setzen. Aber keine Sorge, am Ende wird das allen nützen, auch unseren Verbündeten, weil sie sehen werden, dass Klarheit und Fairness langfristig Stabilität schaffen.

Was mir außerdem sehr wichtig ist: Ich möchte mich schnell mit Präsident Putin treffen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Da geht es nicht mal ums Geld, sondern darum, dass Millionen junger Menschen sterben. Diese flachen Felder dort – es gibt keine Deckung, nur Geschosse, und das Einzige, was sie aufhält, ist ein menschlicher Körper. Es ist schrecklich. Es sterben so viele junge Russen und Ukrainer, und es wird in den Berichten oft verschleiert. Ganze Städte liegen in Trümmern, und man hört: „Nur zwei Verletzte.“ Das stimmt einfach nicht. Es ist ein Massaker, das wir dringend beenden müssen. Dasselbe gilt für den Nahen Osten, wo wir – wie Sie wissen – schon viel erreicht haben.

Wir stehen zudem vor dem 250. Jahrestag der Gründung der USA, nächstes Jahr. Es ist mir eine riesige Ehre, genau dann Präsident sein zu dürfen. Wir haben die Fußball-WM, danke an Gianni Infantino, und dann haben wir die Olympischen Spiele, was ich schon in meiner ersten Amtszeit anbahnte. Ich dachte, ich würde sie verpassen, weil ich ein paar Jahre nicht im Amt war. Doch durch eine glückliche Fügung bin ich jetzt doch Präsident und kann all diese Großereignisse begleiten. Innerhalb von nur vier Tagen haben wir mehr erreicht als manche Regierung in vier Jahren, und wir sind erst am Anfang. Es ist wunderbar zu sehen, wie das Licht in unserem Land zurückkehrt. Die letzte Regierung hat unserem Land geschadet, doch wir werden es zurückholen und noch größer, stärker und besser machen als je zuvor.

Børge Brende (President and CEO, WEF): Ich danke Ihnen. Danke, Herr Präsident. Im Namen aller 3.000 Teilnehmer hier in Davos möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Wir wissen alle, dass die Beziehung zwischen den USA und China für die Weltwirtschaft entscheidend ist. Die USA stehen für 28 Prozent, China für fast 20 Prozent der globalen Wirtschaftskraft – zusammen also fast die Hälfte des weltweiten BIP. Wir wissen, dass Sie letzten Freitag mit Präsident Xi Jinping telefoniert haben und dass das Gespräch gut verlief. Wie sehen Sie die Beziehungen zwischen den USA und China in den kommenden vier Jahren Ihrer Präsidentschaft?

Donald Trump: Also, er hat mich angerufen. Ich glaube, unsere Beziehung wird gut sein. Ich denke, wir werden uns gut verständigen. Wir wollen nur Fairness. Aktuell haben wir ein riesiges Defizit mit China, 1,1 Billionen Dollar. Biden hat es völlig ausufern lassen, und das ist unfair. Wir wollen einen fairen Ausgleich; wir müssen das Defizit nicht komplett umdrehen, aber deutlich senken. Ich mag Präsident Xi wirklich, wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Dann kam COVID aus Wuhan, das war natürlich sehr belastend. Für uns alle. Aber wir hatten immer eine solide Beziehung. Ich hoffe, China hilft uns, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. China hat dort viel Einfluss, und wir können gemeinsam daran arbeiten. Ich habe das auch im Telefonat angesprochen.

Außerdem wollen wir Abrüstung bei Atomwaffen. Mit Präsident Putin hatten wir bereits vor der Wahl darüber gesprochen. China sollte dabei sein, denn obwohl China ein kleineres Atomwaffenarsenal hat als die USA und Russland, wird es in vier oder fünf Jahren stark aufholen. Putin war wirklich bereit, die Atomwaffen deutlich zu reduzieren, und China hätte sich angeschlossen. Denn die Summen, die wir für Atomwaffen ausgeben, sind enorm, und ihre Zerstörungskraft ist unvorstellbar. Ich möchte heute gar nicht näher darauf eingehen, das ist zu deprimierend. Aber wir wollten gemeinsam abrüsten, und das wäre etwas ganz Außergewöhnliches für die Welt.

Børge Brende (President and CEO, WEF): Herr Präsident, wenn Sie nächstes Jahr hier in Davos sind, wird es dann einen Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine geben?

Donald Trump: Tja, das müssen Sie Russland fragen. Die Ukraine ist bereit zu verhandeln. Dies ist ein Krieg, der niemals hätte anfangen dürfen. Unter meiner Präsidentschaft wäre das nicht geschehen. Es stand nicht einmal zur Debatte. Ich wusste, dass die Ukraine für Präsident Putin wie ein Sehnsuchtsort war, aber ebenso wusste ich, dass er unter meiner Regierung nicht einmarschieren würde. Dann war ich raus, und es wurden viele dumme Fehler gemacht – von allen Seiten. Jetzt sind ganze Städte zerstört und Millionen Menschen tot oder verletzt. Ich glaube, es sind viel mehr gestorben, als die offiziellen Zahlen hergeben. Wir haben Bilder gesehen von gewaltigen Wohnblocks, die von Raketen zerstört wurden, und dann heißt es, es gab nur leichte Verletzungen. Das ist Unsinn. Wir reden hier von großen Gebäuden über mehrere Häuserblocks.

Ich glaube, die Opferzahlen sind drastisch höher als angegeben. Derzeit sterben vor allem Soldaten, die sich auf flachem Gelände gegenüberstehen, mit Gewehren, Drohnen und allem, was dazugehört. Es ist ein Grauen. Wer solche Bilder gesehen hat, vergisst sie nie. Ich hoffe wirklich, dass wir das beenden können. Und es geht mir nicht einmal um wirtschaftliche Interessen. Es geht um Menschenleben. Das Gleiche gilt für den Nahen Osten. Ich denke, wir haben dort viel erreicht.

Hier in Amerika haben wir bald den 250. Geburtstag, das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben die Fußball-WM, Gianni Infantino sitzt bei Ihnen im Publikum, und die Olympischen Spiele kommen. Wir haben, wie gesagt, schon in den ersten vier Tagen mehr erreicht als andere Regierungen in vier Jahren, und wir legen jetzt erst richtig los. Es ist unglaublich und wunderschön, diese Aufbruchsstimmung zu sehen.

Børge Brende (President and CEO, WEF): Herzlichen Dank, Herr Präsident, im Namen all unserer 3.000 Teilnehmenden hier in Davos. Wir alle schließen uns an: Es ist wirklich bemerkenswert, dass Sie nur drei Tage nach Ihrer Vereidigung live hier sind und unsere Fragen beantworten. Schon jetzt möchten wir Sie einladen, nächstes Jahr persönlich nach Davos zu kommen. Vielen Dank und alles Gute aus Davos!

Donald Trump: Danke. Vielen Dank.

