Medien-Mainstream Debattenbericht für Leser in der Provinz

20. November 2024

Ein „Zweikampf“ zwischen Scholz und Merz, der keiner war

von Klaus Peter Krause

Wenn ich schnell mal sehen will, wie der Medien-Mainstream aktuell tickt, schaue ich morgens in mein Regionalblatt. Zum Beispiel: Was und wie berichtet es über die Bundestagsdebatte am Mittwoch, den 13. November? Seine Überschrift sagt schon alles und lautet: „Zweikampf im Bundestag“. Olaf Scholz hat gesprochen, Friedrich Merz hat gesprochen. Merz hat Scholz und dessen Regierung angegriffen. Das ordnet mein Regionalblatt unter „Zweikampf“ ein. Aber es ist ein nur verbaler Zweikampf. Denn beide bereiten hinter den Kulissen schon eine Koalition zwischen Unionsparteien und SPD vor. Die nächste Bundesregierung unter einem Merz als Kanzler würde die Ampel-Politik fortsetzen – mit nur geringfügigen, unwesentlichen Abweichungen. Merz täuscht die Wähler. Die Überschrift des Provinzblattes vom „Zweikampf“ erweckt also einen falschen Eindruck, ist somit unzutreffend. Was im Bundestag wirklich stattfand, enthält das Provinzblatt seinen Lesern in der Provinz vor, als sei es ihnen nicht zuzumuten und als hätten sie nichts Besseres verdient.

Zutreffend dagegen wäre die Überschrift, wenn das Blatt auch vom Auftritt Alice Weidels in der gleichen Debatte berichtet hätte. Weidel vertritt dort immerhin die zweitstärkste Opposition. Sie ist Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und Co-Vorsitzende der AfD-Bundespartei. Sie hat nicht nur verbal, sondern auch inhaltlich eine kämpferische Rede gehalten (siehe untenstehenden Link). Mein Regionalblatt „Lübecker Nachrichten“ verschweigt das. Nur ganz am Schluss seines langen vierspaltigen Debattenberichts kommt der Name Weidel kurz vor. Dort erfährt der Leser bloß dies: „Und dann haben Scholz und Merz noch gemeinsam etwas zu lachen: als AfD-Fraktionschefin Alice Weidel Merz einen ‚Ersatz-Scholz‘ nennt.“ Damit endet der Bericht. Der eigentliche Zweikampf fand zwischen ihr und dem Duo Scholz/Merz statt. Zutreffend wäre es auch gewesen, würde mein Regionalblatt die Überschrift „Dreikampf im Bundestag“ gewählt haben. Aber dann hätte es Alice Weidel ebenso ausführlich zu Wort kommen lassen müssen wie Scholz und Merz. Doch das wäre ein Verstoß gegen die „Brandmauer“ gewesen. Diese Art von Journalismus will jedoch die Mauerbauer stützen und schützen. Objektiver verlässlicher Journalismus hat eine solche Aufgabe natürlich nicht.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.