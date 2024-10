Make love not law Dezentrales Krisenmanagement

19. Oktober 2024

Eine Stellungnahme für den Landtag Nordrhein-Westfalens

von Carlos A. Gebauer

Der Landtag Nordrhein-Westfalen befasst sich derzeit in einer Enquetekommission mit der Frage, wie die Selbsthilfekräfte der Bevölkerung in Krisenzeiten (wie beispielsweise Pandemien) gestärkt werden können. Eingeladen, den Parlamentariern hierzu einige Gedanken mit auf den Weg zu geben, habe ich für eine Sitzung am 7. Oktober 2024 unter anderem dies formuliert: …