Im Visier, die Waffenkolumne Waffentechnik? Kriegswirtschaft? Ideologie?

27. Mai 2024

„It‘s the economy, stupid!“ – Es ist die Wirtschaft, Dummkopf!

von Andreas Tögel

Straffe Organisation und überlegene Waffentechnik brachten im Laufe der Geschichte immer wieder schlacht- oder gar kriegsentscheidende Vorteile. Man denke etwa an die einheitliche Ausstattung der römischen Legionen mit Kurzschwert (Gladius), Wurfspeer (Pilum) und Schild (Scutum), an den englischen Langbogen, mit dem die Briten im Hundertjährigen Krieg mehrere Schlachten für sich entscheiden konnten, oder an die von der „Heiligen Liga“ 1571 im Kampf gegen die Osmanen in der Seeschlacht von Lepanto erfolgreich eingesetzten Galeassen.

Waffentechnische Innovationen liefern bis heute immer wieder entscheidende Trümpfe für das Kampfgeschehen. Im Krieg in der Ukraine sind es etwa verschiedene Typen von Kampfdrohnen, die die Bedingungen auf dem Schlachtfeld entscheidend verändern – gleich ob es sich um von Menschen gesteuerte oder um autonom agierende Systeme handelt. Die bis dahin als Königin des modernen Schlachtfeldes geltende Panzerwaffe steht vor bislang unbekannten Herausforderungen, wenn sie weiterhin als wichtigste Trägerin des Bewegungskrieges agieren soll.

Entwicklungen während des Zweiten Weltkriegs

Eine ganze Fülle zum Teil revolutionärer waffentechnischer Entwicklungen erlebten während des Zweiten Weltkriegs ihre Ersteinsätze. Man denke an den Düsenantrieb für Kampfflugzeuge (die Me 262 war der erste in nennenswerter Zahl eingesetzte Abfangjäger mit Jetantrieb), die ersten gelenkten Abstandswaffen wie die „Wasserfall“-Boden-Luft-Rakete, die „Fritz-X“-Freifall-Lenkbombe gegen Seeziele, fliegende Bomben vom Typ V1, die als Wunderwaffe gepriesene Kurzstreckenrakete V2 und den Nurflügler Horten H IX.

Mit Schnorcheln ausgestattete U-Boote (vom Typ XXI) waren ebenfalls eine bedeutende Innovation, kamen aber um mindestens zwei Jahre zu spät, um eine maßgebliche Rolle in diesem Krieg spielen zu können. Panzer-Ikonen, wie der „Tiger“ (ab 1942) und der „Panther“ (ab 1943), prägen bis heute das Bild des technisch überlegenen Kampfpanzers.

Auch bei den Infanteriewaffen gab es bahnbrechende Neuentwicklungen – zum Beispiel das Sturmgewehr 44, das als Vorbild für alle nach dem Krieg entwickelten Maschinenkarabiner (namentlich für den legendären AK-47 Sturmkarabiner) fungierte.

Im Pazifik stellte sich der Flugzeugträger bis 1945 als das entscheidende maritime Kampfmittel heraus – das er bis heute geblieben ist. Die überlegenen amerikanischen Trägerverbände leisteten einen deutlich größeren Beitrag zum Sieg über die kaiserlich-japanischen Streitkräfte als die beiden US-Atombomben.

Wie die obenstehende Aufzählung zeigt, waren deutsche Ingenieure und Waffenkonstrukteure in vielen Bereichen führend. Dem steht der besonders am Beispiel der deutschen Panzerwaffe offensichtlich gewordene Nachteil komplexer und damit teurer Technik gegenüber: Für die Kosten eines schweren Kampfpanzers vom Typ „Tiger“ konnten drei mit der langen 7,5-cm-L/48-Kanone bestückte Sturmgeschütze III hergestellt werden. Diese relativ einfachen, turmlosen Panzerjäger zerstörten im Laufe des Krieges etwa 20.000 gegnerische Panzer und waren mit einem Verhältnis von 16 Abschüssen bei einem Eigenverlust die effizientesten Panzerfahrzeuge des Krieges.

Von den wichtigsten alliierten Panzertypen Sherman (US) und T-34 (SU) wurden je rund 50.000 Stück produziert – und damit deutlich mehr als die doppelte Zahl an Panzern, die der Wehrmacht zur Verfügung stand. Viele Hunde sind des Hasen Tod – auch im Krieg.

Fazit

Kompetenzstreitigkeiten und Machtkämpfe innerhalb der für die Bewaffnung der Wehrmacht zuständigen Dienststellen sowie politische Einflussnahmen führten unter anderem dazu, dass die deutsche Luftwaffe bis Kriegsende über keinen brauchbaren strategischen Fernbomber verfügte. Neben ideologiebedingten Todsünden wie der Vertreibung der jüdischen Intelligenz war es aber vor allem die mangelnde Wirtschaftskraft des NS-Staates, die letztlich – allen waffentechnischen Errungenschaften zum Trotz – zur Niederlage führte. Denn auch bei kriegerischen Ereignissen gilt am Ende: It‘s the economy, stupid!

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 243.