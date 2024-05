21. Mai 2024

Fünf Minuten nach zwölf auf der großen Totalitarismus-Uhr

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 243, Juni 2024.

Deutschland wenige Tage vor der Europawahl: Die Herrscherkaste verliert die allerletzten Hemmungen und die Mittelstrahl-Medien drehen völlig frei im Propaganda-Stakkato „gegen rechts“. Die Nerven liegen blank. Und so wurde nach der Potsdam-Lügengeschichte (die Märchenonkels von „Correctiv“ mussten mehrfach stark zurückrudern) und den in der zweiten Stufe inszenierten Regierungsaufmärschen gegen die Opposition (in welchem anderen Land, das sich Demokratie schimpft, gäbe es das?) die nächste Kerze gezündet: In den letzten Jahren hatten die vom Staat großzügig alimentierten Schläger- und zuweilen Terrortruppen der Antifa (Regierungsmitglieder wie Nancy Faeser bekennen sich zu ihr) Jagd auf AfD-Politiker gemacht, unzählige davon zum Teil schwer verletzt und ihre Büros und Autos in Brand gesetzt. Sogar regierungsamtliche Statistiken zeigen deutlich, dass die mit Abstand häufigsten Gewalttaten gegen Politiker von Linksextremisten verübt werden und gegen das Personal der AfD gerichtet sind. Und nun stellt eine schambefreite Lügen- und Lückenpresse die Wahrheit auf den Kopf und macht aus den (häufigsten) Opfern Täter und aus den (meist) linken Tätern Opfer.

Ausgerechnet die jahrelang regelrecht terrorisierte AfD sei schuld an zunehmender Gewalt auf der Straße – perfider, böser von Grund auf kann eine Kampagne nicht ausgedacht werden. Ist das noch Orwell oder schon Goebbels? Die Staatsfunker von ARD und ZDF blenden seltsam zusammengestrickte Statistiken ein, in denen Gewalt- und Terrorakte mit zur Anzeige gebrachten Beleidigungen vermengt werden – und siehe da, plötzlich sind ausgerechnet die Grünen, wie keine andere Partei verantwortlich für Spaltung und Verrohung in den Wahlkämpfen, die „häufigsten Opfer“. Dabei zeigt der Befund nur die von Politikern zur Anzeige gebrachten möglichen Beleidigungen an – und jeder weiß, dass genau diese Grünen wie niemand sonst alles an Meinungen anzeigen, was ihnen nicht gefällt. Es kostet sie ja nichts, auch diesen Zirkus bezahlt für sie der Steuerzahler. Wer sich in sozialen Medien meinungsstark zum Missfallen der Grünen (oder anderer Linker) äußert, erhält plötzlich Post vom Staatsanwalt wie ein Schwerverbrecher. Meist werden die gewollt Eingeschüchterten (noch) freigesprochen. Aber versuchen kann man es ja mal, und sei es nur, um die „Gewaltstatistiken“ im Öffentlich-Rechtlichen ein wenig zu frisieren: Zwei Anzeigen durch Grüne stechen dann einen Brandanschlag gegen die AfD wunderbar aus. Nebenbei: Ist Regierungspolitik nicht per se gewalttätig – und der Nettosteuerzahler immer das Opfer? Wie sähe eine entsprechend erweiterte Gewaltstatistik eigentlich aus?

Der Verfassungsschutz als ein der Regierung weisungsgebundener Geheimdienst zum Kampf gegen die Opposition (auch hier: In welchem anderen sich Demokratie dünkenden Staat gäbe es sowas?) hat unter der Leitung von Thomas Haldenwang jede letzte Hemmung verloren. Kaum hat ein Gericht dessen Einstufung der AfD als rechtsextremistischen „Verdachtsfall“ (und nur als solchen, die Hürden dafür seien, so betonte das Gericht, ja äußerst gering) durchgewunken, schon spricht der selbstherrliche Behördenchef von den „nächsten Schritten“ – die Tagesschau sekundiert noch am selben Tag und fordert gleich ein Verbot der in vielen Bundesländern stärksten Partei. Was das Ende der Demokratie in Deutschland wäre, wird zur Rettung derselben aufgehübscht. Dummdreist.

Das Ausland schaut fassungslos auf eine außer Rand und Band geratene politische Kaste in Deutschland. In der Schweiz sind „Weltwoche“ (Stellenwert etwa wie der „Spiegel“ in Deutschland) und „NZZ“ (vergleichbar mit der „FAZ“ oder besser dem, was sie einmal war) regelmäßig schlicht entsetzt über das, was sie da täglich aus einer großen mitteleuropäischen Bananenrepublik berichten müssen.

Der neurechte Verleger Götz Kubitschek sah sich genötigt, das von ihm vor 24 Jahren gegründete Institut für Staatspolitik über Nacht aufzulösen, bevor es im demokratischsten Deutschland aller Zeiten verboten und zwangsaufgelöst wird, die Konten beschlagnahmt und Räumlichkeiten von Rollkommandos durchsucht werden. Auch diese kleine Meldung zeigt, dass fünf Minuten nach zwölf auf der großen Totalitarismus-Uhr in der alten Reichshauptstadt angezeigt werden, ganz egal, wie man die Arbeit des genannten Instituts bewertet. Zeitgleich wird zum Beispiel bekannt, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach noch „1G+“ einführen wollte – den Zutritt zum gesellschaftlichen Leben auf „Geboosterte“ beschränkt –, zu einem Zeitpunkt, als viele Länder alle „Corona-Maßnahmen“ beendet hatten. Bürgerrechte? Ein Anklage- oder wenigstens Rücktrittsgrund? Ach was!

Ökonomisch, gesellschaftlich und kulturell befindet sich Deutschland derweil im freien Fall. Der Kampf gegen Meinungsfreiheit und Opposition aber spitzt sich weiter zu – Ende dieses Jahres werden wir womöglich schlauer sein, wohin die Reise führt. Dass eine Seite in diesem ungleichen Ringen am Ende in Haft landen wird, ist fast unausweichlich. Die Frage bleibt, welche. Ich wünsche Ihnen, verehrte Leser, auch mit dieser Ausgabe viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn. Gerne möchte ich an die kommende große ef-Konferenz auf Usedom im November erinnern – siehe Anzeige auf Seite 56. Die Plätze füllen sich, Sie sollten nicht zu lange zögern mit einer Buchung. Es lohnt sich, versprochen! Bleiben Sie uns bitte gewogen (denn auch für ein libertäres Magazin wie eigentümlich frei kommen im freiheitlichsten Deutschland aller Zeiten die Einschläge näher, ein behördliches Einschüchterungsschreiben hier, eine Vertriebskündigung dort). Ohnehin wissen Sie, dass es jetzt darauf ankommt und worauf es ankommt: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Parteien! Mehr Freiheit!

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 243.