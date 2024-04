Glanzzeiten für Spötter Satire heute

13. April 2024

Wenn den Lesern das Lachen im Halse steckenbleibt

von Günter Scholdt

Epochen politischer Repression sind meist Glanzzeiten der Satire. Nicht für Offizialkunst und Hofliteraten, sondern für Spötter im Untergrund oder Verlagsnischen, in denen Mutige sich noch was trauen. So reiften im NS- oder SED-Staat Flüsterwitze zur schönsten Blüte. Und in den halbtotalitären Verhältnissen unserer aktuellen Postdemokratie spielt das Internet eine große Rolle, selbst wo Tausende von Zensoren die Verbreitung solcher Botschaften nach Kräften behindern. Besonders während der Corona-Panhysterie entwickelte sich hierzulande eine bemerkenswerte, von Löschungen im Netz nie ganz verhinderte Protestszene gegen Impfdiktatur und andere die Grundrechte einschränkende Maßnahmen.

Hochkaräter mit Pfiff

Unter den branchenweit anerkannten Karikaturisten verdient der in Jena lebende Bernd Zeller besondere Beachtung. Von seinen meist linksgrün dominierten Kollegen unterscheidet er sich durch mangelnde Kontaktangst vor alternativem Denken. Auch vertauscht er nicht wie das Gros der Staatskünstler die klassische Rolle des Satirikers und attackiert weiterhin Machthaber statt Oppositionelle. Mit amüsanten Zeichnungen und geistreichen Texten steht dieser Großkritiker der woken Berliner Republik schließlich in der respektlosen Tradition des 68er-Magazins „Pardon“, das er zwischen 2004 und 2007 kurzfristig wiederbelebte. Inzwischen irritiert wie inspiriert ihn unser tägliches Politabsurdistan und dessen unfreier öffentlicher Diskurs.

Zu seinen meistbehandelten Themen gehören Eurokratie, Massenimmigration, Gender- und Regenbogen-Narreteien, Klimareligion, staatlich ausgelöste Corona-Panik oder Gesinnungsterror mit Kampfbegriffen wie „rechts“ oder „Rassismus“, die auf die kriminalisierende Ausgrenzung von Alternativen hinauslaufen. Sein Einspruch gegen Anpassungszwänge und ewigen Opportunismus, leistungsfremde Quoten, arrogantes Ossi-Bashing oder nur theoretisch gewährte Meinungsfreiheit mündet in Hunderten engagierter künstlerischer Stellungnahmen. Erwähnt sei stellvertretend fürs letzte Jahrzehnt die bei Solibro erscheinende Reihe mit sprechenden Titeln wie: „Lost Merkel“, „Hat sich die Wende überhaupt gelohnt?“, „Presseshow“, „Die Gendermerie kommt“, „Deutschlanditis“, „Die Opportunitäter“, „Generation GroKo“ und „Wir sind das Volk, das sich sowas gefallen lässt!“.

Zu seinen Hauptgegnern zählen die Grünen, besonders durch ihr ideologielastiges Realitätsverständnis und ihre enervierende Verbotsneigung. Zwei Karikaturenbände sind ihnen direkt gewidmet: „Die Sprache des Grünen Reiches“ (2019) und „Furcht und Elend des Grünen Reiches“ (2021), ein kaustischer Titel mit Bezug auf Brechts Anti-NS-Drama. Zum Kennenlernen beider Bücher vorab einige Pointen: „Wir sind Klimaner, wir essen nichts Warmes.“ / „Wir sind ein reiches Land, man muss nur mal sehen, wie viel Verfall wir uns leisten können.“ / „Wem die Politik nicht passt, soll nicht motzen – er hat jederzeit die Freiheit, nicht wählen zu gehen.“ / „Wer das Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der Hexenprozesse untergräbt, stärkt die Hexerei.“ Oder die Frage: „Was ist nur in diesem Land los?“, der eine sarkastische Antwort folgt: „Ach süß, der fragt noch.“

Die Dialoge sind der Tagespolitik abgelauscht, meist formuliert aus der Sicht des systemgläubigen Dummspießers oder Funktionärs: „Also gut, wir benennen die Probleme. Aber dann brauchen wir eine Expertenkommission, die über die Ursachen rätselt.“ Weiter: „Der herrschaftsfreie Diskurs setzt voraus, dass wir den Falschen kein Forum bieten.“ Oder: „Ich habe klare moralische Prinzipien. Kein Anliegen kann Gewalt rechtfertigen, die den Falschen nützen könnte.“ Und auf die Frage, wer „die Falschen“ sind, heißt es schlagend: „Na die, die sich nicht von den Falschen distanzieren.“

Immer wieder gerät unsere unechte, von Absicherungsfloskeln durchtränkte Sprache ins Visier: „Wie ist das Wetter bei euch, trotz oder wegen des Klimas?“ Als Ex-Agitator der FDJ ist Zeller per Selbstaufklärung durch die harte Orwell-Schule gegangen. Viele Arbeiten verraten ein fast absolutes Gehör für falschen Zungenschlag und dialektische Verschleierung beziehungsweise terminologisch aufgehübschtes Geschwätz: „Aber wir wollen doch gar keine Cancel-Kultur … Wir wollen eine Kultur, wo es nichts zu canceln gibt.“ Oder: „‚Die Diktatur gibt es gar nicht; es machen ja alle mit.“

Das Verquere regierungsfrommer Argumentation führt ihn zu hintersinnigen Pointen, getragen von aphoristisch-sprachspielerischer Begabung. Da grummeln ehemalige Stasi-Leute: „Ein jeglicher DDR-Vergleich ist absurd. Jetzt werden wir viel besser bezahlt. Weil wir viel wichtiger sind. Und mehr sind wir auch.“ Leidtragende wiederum stöhnen: „Das Schwere an der deutschen Sprache ist, dass es fast zu jedem Wort jemanden gibt, der kommt und sagt, wie es stattdessen heißen muss.“ Die einträgliche Verkommenheit einer akademisch oder gymnasial gefütterten Gesinnungsbranche kommentiert er wie folgt: „Am sichersten ist ein Job, wo man für Moral bezahlt wird. Moral ist eine nachwachsende Ressource.“ / „Unterricht brauchen wir nicht, wir hören auf die Wissenschaft.“ / „Ich studiere auf Bachelorette in Quotenfrau. Mal sehen, ob ich auch die Masterin in Kompetenz mache.“ Oder in gänzlich vertrackter Variante: „Quotenfrauen dürfen nicht zu kompetent sein, sonst sieht es wieder so aus, als wären sie wegen Fachkompetenz auf den Posten gelangt.“ Zuletzt noch ein intellektueller Zeitzünder: „Soziologie ist die Wissenschaft von der Prämisse, dass es außer den Soziologen noch weitere gesellschaftliche Konstrukte gibt.“

Aus zahlreichen Bänden könnte man endlos Aufklärungsbotschaften zitieren, deren Ensemble in höchster Verknappung einen bundesrepublikanischen Mentalitätsspiegel ergibt. Stattdessen ein Hinweis auf „Der Riss durch Deutschland“, eine per Zeichnung und Text ausgetragene schonungslose Kontroverse mit seiner Berufskollegin Christiane Pfohlmann, wobei er sich falscher Harmonisierung aus persönlicher Wertschätzung bewusst entzog. Vergisst er doch nie, von wem die Diskriminierung in dieser Gesellschaft vor allem ausgeht, und stellt immer wieder Machtfragen.

Auch weniger prominente Satiriker, die das Dunkel mehrheitlicher Anpassung der Kunst- und Literaturbranche ein wenig aufhellen, verdienen Erwähnung. Als Beispiel für Internet-Proteste in Sachen Corona sei auf zahlreiche einfallsreiche Karikaturen oder kritische Initiativen verwiesen, die Foto- beziehungsweise Videokunst boten: exemplarisch #allesaufdentisch, woran sich rühmenswerterweise selbst im Staatsfunk tätige Kulturschaffende beteiligten. Natürlich zum höchsten Missfallen ihrer Brötchengeber, was einen Teil der Mutigen zurückrudern ließ. Dies führt zur folgenden Frage.

Was darf Satire?

Als Gattung der Kunst, die ebenso wie die Wissenschaft laut Verfassung vorgeblich „frei“ ist, genießt sie sogar besondere Privilegierung. Dennoch besaß Tucholskys bekanntes Bonmot, „Satire darf alles“, zu keiner Zeit weder sozial noch rechtlich unumstrittene Gültigkeit. In der Bundesrepublik (vornehmlich seit den 1970ern) passt eher die Faustformel, dass zwar dem linksgrünen Lager fast alles, dem „rechten“ aber fast nichts oder immer weniger erlaubt ist. So gehört zum Beispiel fürs Establishment die Verleumdung der einzigen ernsthaften Opposition im Land als geistige Abkömmlinge des „Dritten Reichs“ zur inflationär genutzten verbalen Scheidemünze, wie der fürstlich besoldete öffentlich-rechtliche Pöbelclown Böhmermann periodisch belegt.

Für ihn und Konsorten dient die Berufung auf „Satire“ mittlerweile als Passepartout zu ungestrafter Beleidigung oder Ausrede, falls man die Verantwortung für wüste Beschimpfungen scheut. Wenn der ruchlose Philipp Ruch vom „Zentrum für Politische Schönheit“ für ein Theater in Dortmund ein Plakat fertigt mit der Aufschrift „Tötet Roger Köppel!“, wird das justiziell ebenso durchgewinkt wie diverse ehrabschneidende Aktionen vom Nachbargarten Björn Höckes aus. Da hilft die Etikettierung „Satire“ als schützenswerte Kunstform. Desgleichen wenn Hedwig von Beverfoerde und Beatrix von Storch in Falk Richters Theaterstück „Fear“ als Zombies dargestellt werden, denen man in den Kopf schießen müsse, das Ganze – wie spaßig! – kombiniert mit der Angabe ihrer Privatadressen.

Das weise Berliner Gericht sah darin nichts Rügenswertes. Dass dies auch gälte, wenn ein rechter Provokateur Vergleichbares mit Baerbock oder Habeck vollführte, glauben wohl höchstens noch Kita-Besucher(innen), ganz davon abgesehen, dass kein Theater dergleichen spielte. Plakate zur Bundestagswahl mit der Aufschrift „Nazis töten“ oder „Hier könnte ein Nazi hängen“ – gemeint sind natürlich AfDler, wirkliche gibt’s ja kaum noch – sind legal. Bei uns herrscht schließlich Meinungsfreiheit. Eines mit dem Text „Grüne töten“ wäre fraglos Volksverhetzung. Und nur Illusionisten träumen, dass ein jüngst an der Demo-Spitze geführtes Aachener Transparent „AfDler töten – Nazis abschieben“ nachhaltige justizielle Folgen zeitigte.

Insofern tat Björn Clemens 2023 wohl gut daran, einen Corona-Text aus seinem bereits gesetzten Band „April April“ wieder zu entfernen, nachdem das Bayrische OLG die Formel „Impfen macht frei“ für strafbar erklärte – ein Urteil, das unfreiwillig Satirecharakter besitzt. Die im Buch verbliebenen Leerseiten illustrieren nun anschaulich die Behandlung politischer Abweichler beziehungsweise die Differenz zwischen liberaler Grundrechtsnorm und -praxis. Andererseits garantiert ein kaum versiegender Strom an derartigen demokratieunwürdigen Praktiken heutigen Gesellschaftskritikern beste Schaffensvoraussetzungen. Bereits über die vergleichbare spätrömische Dekadenz urteilte Juvenal schließlich, es sei schwer, keine Satire zu schreiben.

Wenn diese Literaturgattung heute dennoch zunehmend Probleme bereitet, liegt es an der Schwierigkeit, ihre Hauptkriterien zu erfüllen. Denn die fordern nun mal komische Verfremdung und Übertreibung, während fast jeglicher Versuch zur Karikierung der aktuellen Politszenerie hinter ihre realsatirische Erscheinung zurückfällt. Bleibt uns doch auch ohne epische Steigerung das Lachen im Halse stecken angesichts einer weitgehend ausgehöhlten „Volksherrschaft“, in der ein von der Regierung abhängiger sogenannter „Verfassungsschutz“ darüber befindet, ob Kritiker als „extremistisch“ und Objekt staatsterroristischer Ausspähung gelten. Die selbsternannten Demokratie-Verteidiger eines Parteienkartells verweigern der Opposition ungestraft ihr satzungsgemäß zustehende Ämter und Gelder oder animierten als Teil des Vorwahlkampfs zu Massenkundgebungen gegen ihre parlamentarische Konkurrenz unter widerwärtigem Bezug auf Auschwitz. Im gleichen Atemzug verbitten sie sich noch DDR-Vergleiche als „verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“.

Wer toppte die Ironie, wonach an der Spitze einer regierungsfinanzierten Institution, die über unsere Polithygiene wacht, eine Ex-Agentin der Stasi steht? Wer könnte Annalena Baerbocks Sprachschnitzer und ihr wöchentliches Plantschen in Fettnäpfen überbieten, die unser Image im Ausland intellektuell verzwergt, während Bismarcks Bild aus dem Amtssitz verbannt wird? Wer hätte erfinden können, dass ein vom Kinderbuchautor zum Wirtschaftsminister Promovierter über Insolvenz nur Nebulöses weiß, die seine Politik doch so reichlich produziert?

Und wäre jedem Satiriker eingefallen, was in Corona-Tagen administrativ verordnet wurde? Der Abbau etwa meiner Lieblingsbank im Walde als pozentieller Superspreader-Treffpunkt. Nur kühnste Spötter hätten vorhergesehen, wie paniköse Spaziergänger angesichts der Sorge, man habe nur 1,49 Meter Abstand gehalten, fast in die Schlucht sprangen. Oder dass ein auf Hygiene versessener Pfarrer ein Kind mit der Wasserpistole taufte. Welche Perversion demokratischen und rechtsstaatlichen Denkens belegen Drohungen führender Politiker gegen Impfverweigerer – Sentenzen, deren Boshaftigkeit das Buch der Zeit verzeichnet: „Aufbewahren für alle Zeiten!“

Ein Weimarer Familienrichter, der in Sachen Maskentragen „falsch“ urteilte, wurde wegen „Rechtsbeugung“ bestraft, nachdem man zuvor bei ihm und seinen Gutachtern Hausdurchsuchungen durchgeführt hatte. Nie hätte ich, als ich noch Jura studierte, mir vorstellen können, dass Gewaltenteilung hierzulande mal so exekutiert werde wie in der Berliner Republik. Und dass die Eiferer gegen „Fake News“ und „Verschwörungstheorien“ sich selbst dieser Techniken so schamlos und systematisch bedienen (exemplarisch beim Vorwurf einer Potsdamer „Geheimkonferenz“), bestätigt doch nur: Die Konkurrenz satirischer Realität überflügelt fast jede Autorenphantasie!

Immerhin lässt sich aus der Not eine Tugend machen, indem man die gängigen Verrücktheiten der Zeit schlicht notiert und in ausdrucksstarken Handlungen bündelt. In der Tradition des Großmeisters der Dokumentarsatire Karl Kraus, der seinen Zeitgenossen ihr verkommenes Sprach- und Argumentationsmaterial vor Augen hielt. Dergleichen geschieht beispielhaft in „Zwischen Welten“ von Juli Zeh und Simon Urban. Der 2023 erschienene Roman zählt zu den wichtigsten literarischen Erscheinungen der aktuellen Mainstream-Verlagsszene. Er enthält einen Mailwechsel zwischen Stefan Jordan (46, Kulturchef der Hamburger Wochenzeitung „Bote“, ledig, kinderlos) und Theresa Kallis (43, verheiratet, zwei Kinder, „Milchbäuerin aus der Brandenburger Provinz“). Beide kennen sich vom Germanistikstudium her und treffen sich nach 20 Jahren wieder. Nun folgt, gespickt mit aktuellen Sprachformeln, ein Dauerstreit über Themen, die die Blockpresse für zentrale Anliegen hält.

Der Roman analysiert zeitgemäße Beziehungsprobleme zwischen einer Powerfrau und dem unter männlichen „Führungskräften“ heute so verbreiteten Vertreter woker Schoßhündchen-Gesinnung. Die familiäre und berufliche Einbindung hat Theresa den intellektuellen Wolkenkuckucksheimen engagierter „Weltretter“ entfremdet. Daher verlaufen die verbalen Scharmützel vielfach als Konfrontation einer stärker Geerdeten mit den abgehobenen globalen Traumtänzereien unserer politmedialen Klasse. Behandelt wird auch der (durch die DDR-Abwicklung verschärfte) Gegensatz Stadt-Land, der hellsichtig auf die gegenwärtigen Bauernproteste verweist. Doch der Hauptakzent und die vornehmliche Leistung des Romans liegen in einer bissigen Mediendiagnose.

Wie Heinrich Mann im „Untertan“ den nach oben buckelnden, nach unten tretenden Spießer zeitübergreifend karikierte, figuriert Jordan als Prototyp des postdemokratischen „Haltungsjournalisten“, der das Ethos wahrheitsorientierter Berichterstattung zugunsten globaler Politagenden opfert beziehungsweise verrät. Er verkommt zum Propagandisten einer Expertokratie, die mit „Uneinsichtigen“ nicht mehr redet: „Man kann nicht alle mit ins Boot holen. Man muss auch nicht. Manchmal ist Demokratie einfach Zeitverschwendung.“ Zwar nährt er sich seelisch von seinen als rebellisch und kreativ verklärten Studententagen und tagträumt von progressiver Tabuzerstörung. Doch er ignoriert, in welch vorgegebenen Umlaufbahnen sich diese „Rebellion“ vollzog beziehungsweise wie machtpolitisch unterfüttert sich seine „Courage“ tatsächlich ausnimmt. Dass man sich seiner abstrakten Freiheitspose zur Durchsetzung woker Phraseologie und Herrschaft nur bedient.

Ein vermeintlich Mediengewaltiger kniet vor dem Zeitgeist aus Jugend und Quote statt Kompetenz und reduziert, guten Vorsätzen zum Trotz, seine Existenz auf eine Marionettenfunktion. Theresa nennt ihn daher einen „Waschlappen mit Heldenphantasien“, „nicht mutig“, „nicht einmal loyal“: „Du glaubst dich durch Selbstverleugnung und Anbiederung beim Zeitgeist auf der moralisch richtigen Seite einkaufen zu können. Aber das ist ein Irrtum. Am Ende werden dich deine supermoralischen Freunde kannibalisieren.“ Zuvor stellte sie klar: „Nicht mein Männerbild hängt im Museum, sondern deine Männlichkeit. Du hast dich einfach selbst abgeschafft, bevor es die anderen tun. Jetzt hast du zwar keine Eier mehr, kannst dich aber brüsten, auf der richtigen Seite zu stehen.“

Insofern versteht sich seine stressbedingte Impotenz beim gewaltsamen Übergriff auf die Umschwärmte nicht nur als persönlich-psychologisches Detail, sondern als gesellschaftliche Aussage über einen Typus. Sie beglaubigt Theresas Vorwürfe als „Schlappschwanz“, dem sie abspricht, im weitesten Sinne, seinen Mann zu stehen. Seinen Vorgänger, ein großes liberales Vorbild, haben just die Frauen aus dem Job gemobbt, denen er zuvor ein Forum bot. Jordan selbst wurde durch eine üble Intrige demontiert. Die zunächst erwogene Konsequenz, nun zu ernsthaftem Journalismus aufzubrechen, verwirft er in einer vor Ironie triefenden Schlussszene, die den Satirecharakter des Textes unterstreicht.

Beim Empfang seiner Verlegerin auf ihrer Sonnenterrasse – als Hors d’œuvre reicht man Räucherlachs in Dill-Gin-Marinade, Veuve Cliquot Rosé et cetera – macht er abermals Männchen und posiert mit denen, die ihn ausmanövriert haben. Das wird als „journalistisches Traumpaar der Nation“ und „hyper-fortschrittliche“ Doppelspitze gefeiert. Unter neuer Flagge gehe die „BOT*IN“ nun auf „Überholkurs in die Zukunft“. Alles feiert eine „rauschende Hochzeit zwischen heute und morgen, zwischen Frau und Mann, zwischen Schwarz und Weiß“. Auch sein Ex-Chef sieht sich genötigt, ihm zu gratulieren. Und wiederum lügt sich Jordan die Kapitulation als „Mission“ zurecht, sodass man sich wünschte, er wäre wenigstens zum reinen Zyniker geworden. Doch auch in unserer realen Medienszene verbindet sich ja der Verlust von Qualitätsbewusstsein in der Regel mit Bigotterie.

Warum ließ sich das schreiben und in hiesigen Kulturforen diskutieren, auch wo etliche Rezensenten ihr Befremden zeigten (zum Beispiel „FAZ“, „taz“, „Zeit“ oder „Frankfurter Rundschau“). Die nur aus Theresas Perspektive formulierte Kritik ließ ein Schlupfloch fürs Mainstream-Feuilleton, das sich im Roman nicht selbst erkennen wollte. Auch relativiert der Umstand, dass gerade die Anklägerin am Ende ins rechte Lager driftet und gar zu gewaltsamen Mitteln greift. Zudem verharmlosten die Verfasser in späteren Interviews ihre Gesellschaftskritik als bloßen Verweis auf eine soziale Kluft. Manche Bücher sind eben klüger, offener und mutiger als ihre Urheber, die man trotz aller Provokation weiter zum hiesigen Diskurs zulässt.

Wahre Geschichten aus einem falschen Land

Das gilt nicht mehr für Björn Clemens. Um ihn auszugrenzen, genügt fürs Establishment ein Blick auf die Denunzianten-Plattform Wikipedia, die den ehemaligen Republikaner-Funktionär als Schriftsteller praktisch ignoriert. Dabei besitzt er fraglos Talent. Davon künden jüngste Prosatexte im Sammelband „April April. Wahre Geschichten aus einem falschen Land“. Man muss nicht alle mögen. Aber eine von Parteipolitik ungetrübte Beurteilung hätte Clemens‘ präzise Beobachtungsgabe, lakonische Stilsicherheit und gallige Pointen durchaus registrieren können. Nur Belletristik-Banausen fällen Urteile ausschließlich in der Echokammer der eigenen Gesinnung.

Als Rechtsanwalt gehört er zum ansehnlichen Club scharfzüngiger Schriftsteller-Advokaten, von Ludwig Thoma über Kurt Tucholsky und Heinrich Spoerl bis Franz Josef Degenhardt. Ihr Beruf bot ihnen hinreichend Gelegenheit zur Einschätzung der vor Gericht tatsächlich verfügten Gerechtigkeit. Clemens erweist sich dabei als intimer Kenner einer ideologie- und parteipolitisch beeinflussten Justiz, in deren Rahmen sich aktuell eine weitgehende Entmündigung der autochthonen Bevölkerung vollzieht. Im Vorwort erläutert er mit kaltem Blick seine Sicht auf das gegenwärtige Sozial-, Polit- und Rechtssystem: „Falsch sind die Menschen, die keine Überzeugung haben, diese aber im Brustton moralischer Überlegenheit hinausposaunen, falsch die Moral, die sie zur Schau stellen. Falsch sind die Politiker und ihre Phrasen, falsch die Angstgesichter, die sich unter der FFP2-Maske verstecken. Der Querdenker ist der Feind der Demokratie, und die Gleichschaltung schimpft sich Vielfalt. Das Totschweigen des Unerwünschten geschieht im Kampf gegen Fake News, und gegen Hass und Hetze wird der Volkszorn beschworen.“

Den Beweis dafür erbringen landestypische Geschehnisse, die er schonungslos mustert und mit juristischer Prägnanz durchspielt. Seine sprechende Namengebung folgt akademischer Praxis bei Fallbehandlungen. Die Erzählungen veranlassen ihre Leser, sich den Konsequenzen heutiger Masseneinwanderung zu stellen (etwa in „Rashwan Selawah“, „Larissa“, „Die stolze Marokkanerin“, „Das Skatebord“). Plastisch skizziert er einen durch Anpassung und erpresserische Intriganz charakterisierten Lumpenjournalisten-Typ, der bei uns gerade mal wieder schauerliche Triumphe feiert. Folgerichtig wird ihm auch die zeitgemäße Würdigung zuteil: „Menschen wie Sie sind die freie Presse.“

Clemens‘ Palette satirischer Entfaltung ist breit. Sie reicht von bitterbösen Charakterisierungen einer sogenannten Elite bis zu lexikalischen Definitionen Deutschlands in einem chinesischen Nachschlagewerk des Jahres 2500. Verwaltungsgrotesken („Der Hochbahnsteig“) wechseln mit bedauernden Hinweisen auf gängige Bildungsverluste („Die Ameise“). Das Inadäquate einer retrospektiven Justiz findet seine Pointe, wo ein damals minderjähriger, heute 95-jähriger Koch eines KZs vor einer Jugendstrafkammer seine Sühne findet. Ein von Alltagsnöten frustrierter Anwalt dient sich dem Ex-Präsidenten Gauck an und verspricht, als „Mietmaul“ hyperkorrekte Musterreden zu verfassen. Die Persiflage unseres Corona-Managements gipfelt im „Tagebuch 2020-22“, verfasst von Goebbels, der (ähnlich wie bei Timur Vermes) aus der Hölle wieder auftaucht und höchst interessiert Propaganda-Studien treibt. Und in der Tat, von manchen momentanen „demokratischen“ Inszenierungen könnten auch historische Vollprofis noch lernen.

Mohrs gespenstische Zeitdiagnosen

Neben der Dokumentarsatire bleibt ambitionierten Autoren noch die Verdichtung zum überzeitlichen Modell, wobei die Gegenwart stets mitgemeint ist. Dem Genre verwandt sind Dystopien: etwa Thomas Eisingers über eine künftige Klimadiktatur im Roman „Hinter der Zukunft“ (2021). Als Meister grotesker, tragikomischer Szenarien erweist sich der Schweizer Volker Mohr.

Seine Warnungen vor scheindemokratisch-totalitären Tendenzen, für die wir durch mangelnden Widerstand Mitverantwortung tragen, platziert er in phantastischen Erzählwelten. In der fesselnden Novelle „Die letzte Fahrt“ (2015), die unschwer als Allegorie unserer Gesellschaftsentwicklung zu entschlüsseln ist, verspätet sich ein Zug nach München unablässig. Plausible Erklärungen bleiben aus. Die Zugführung erweist sich als unfähig oder inexistent. Einzig zwei der Krise bewussten Passagieren gelingt der gefahrvolle, aber letztlich rettende Ausstieg.

In „Das Riesenrad“ (2019) symbolisieren Bücherwürmer den Traditionsabbau, indem sie alte Folianten zerfressen. Zur Gehirnwäsche und Identitätsauslöschung werden die Untertanen buchstäblich eingeseift. Gleichschaltung wird mit schwarzem Humor allegorisch beziehungsweise wortspielerisch ins Bild gesetzt. Dies geschieht durch eine Schutzmacht, die allen im Lande Hüte aufsetzt, um sie ebenso zu „behüten“ wie „unter den Hut bringen“. Sie selbst ist vor der Mehrheit stets „auf der Hut“ und bedient sich bissiger Hutschlangen zur Ausspähung von Unbotmäßigen. Die Erzählbände „Unter Menschen“ (2021) und „Der verlorene Himmel“ (2022) veranschaulichen unser postdemokratisches Corona-Management: die täglich applizierte Indoktrination, das Herdenverhalten der Mehrheit sowie die diktatorischen Gelüste hinter fürsorglicher Maske. Kein Wunder, dass unser „Qualitäts“-Feuilleton vor solchen Analysen zurückschreckte und den Autor überging.

„Unter Menschen“ enthält die Geschichte „Im Museum“. Sie konfrontiert frühere Jahrhunderte mit heute und der Frage, ob wir wirklich aus der Geschichte gelernt haben. Eine Ausstellung historischer Masken erbringt als Fazit, dass Gesichtsverlust in vielen Kulturen als „schwere Entehrung“ gilt. Demgemäß mokiert sich ein Ehepaar über frühere Borniertheiten, verfällt aber sofort in Panik, als der Mundschutz der Frau aus Versehen verrückt ist. „Im Spital“ spiegelt die blinde Auslieferung an administrative Zwänge. Die Hauptfigur begibt sich ordnungsgemäß zur Untersuchung, doch niemand interessiert sich für sie. Der Mann wartet endlos, registriert einen mit Mundschutz passierenden Arzt, leere Zimmer, untätiges Personal. Auch im Stock darüber keine Beschriftungen, kein bezogenes Bett. (Hatte die Presse nicht von Überfüllung gesprochen?) Sicherheitsbeamte blaffen ihn an: „Wissen Sie nicht, dass dieser Bereich gesperrt ist?“ Am Ende arretiert man ihn, was er paradoxerweise noch mehr oder weniger billigt: „Dass er in Quarantäne musste, damit hatte er rechnen müssen.“

Unter dem Titel „In der Schlange“ verbirgt sich eine klassische Parabel über Herdenverhalten. Jemand stellt sich in eine Warteschlange, ohne recht zu wissen, warum. Andere tun es auch, und er werde es ja „noch früh genug erfahren“. Dass es vorwärtsgeht, bestätigt ihn, zumal ein ebenfalls Wartender versichert: „Ab einem gewissen Punkt gibt es kein Zurück mehr.“ Als er schließlich an der Reihe ist, wird er umgehend gespritzt, und man speichert seine digitale Identität. Nicht bloß „geimpft“ sei er, heißt es prahlerisch gemäß postdemokratischem Ideal, sondern zugleich geschützt vor Fake News und anderen üblen Einflüssen: „Wir sind endlich immun gegen das Falsche und Niederträchtige, gegen all die Lügen, die die anderen erzählen. Ist das nicht großartig?“

„Die Krone“ – der Titel nimmt Bezug auf die Mehrfachbedeutung des Begriffs „Corona“ – veranschaulicht das gänzliche Abschalten des gesunden Menschenverstands durch blinde Gläubigkeit gegenüber behördlichen Anweisungen. Angesichts einer angeblich tödlichen Mondfinsternis wurde angeordnet, sich, vor Strahlung abgeschottet, im Keller einzurichten, Masken und geschwärzte Visiere anzulegen. Wer in die Sonnen-Corona blickt, müsse sterben. Während die Mutter alle Vorschriften befolgt, hält die kleine Liz das für albernes „Theater“. Als nach zwei Wochen immer noch keine Entwarnung erfolgt, verlässt Liz den Keller. Die Erzählung endet mit den Worten: „Eine kindliche Stimme drang gedämpft herein, und dann tauchte die Königskrone auf. Sie funkelte im Sonnenlicht.“

Mohrs Nachfolgeband „Der verlorene Himmel“ enthält mit „Das Urteil“ eine kafkaeske Story. Darin vergisst der Delinquent ein an der Jacke öffentlich zu tragendes Rautensymbol zu befestigen, was am Ende per Todesstrafe geahndet wird. Ein trauriges Schicksal, zu dem er jedoch möglicherweise selbst ein wenig beitrug, insofern er bei früheren Befragungen seinen Spielraum zum Ungehorsam gegenüber solchen Zumutungen nicht ausreizte. Eine andere lehrreiche Geschichte handelt von der Herrschaft gefährlicher Politclowns, die allen Pappnasen aufzwingen. Der „Held“ fragt sich schließlich vorwurfsvoll, wie deren Machtergreifung denn nur möglich war: „Hatte er nicht gesehen, dass die Clowns nur auf eine Gelegenheit warteten, dass sie dicht gedrängt am Tor der Zeit standen, um endlich herüberzukommen, sobald dieses sich nur einen Spaltbreit öffnete?“

Nun, die heutigen „Clowns“ haben sich längst bei uns eingenistet, heißen „Bundesregierung“, „Zivilgesellschaft“ oder „politische Klasse“.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 23. März erscheinenden April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 241.