Deutschlands Energiewende-Wahnsinn Klimaschutzbesoffen bis zum bitteren Ende

11. April 2024

Eine Notbremsung ist dringend erforderlich!

von Klaus Peter Krause

Wer stoppt endlich diesen Wahnsinn?! Deutschland entledigt sich seiner Stromversorgung, die technisch bewährt, versorgungssicher und wirtschaftlich am günstigsten ist. Irre deutsche Politiker beseitigen im Land alle Kernkraftwerke, sind dabei, das beschlossene Aus für alle Kohlekraftwerke zu vollenden, dulden die Stromerzeugung mittels Gas nur noch dann, wenn Wind und Sonne ausfallen, erzwingen den Umstieg auf teures tiefgekühltes Flüssiggas aus Amerika mit teuren Spezialschiffen, verweigern die Versorgung mit bezahlbarem Erdgas aus Russland, weil der Hegemon USA dieses ihm zu mächtige Land letztlich ebenfalls unterdrücken will, daher dessen Gaslieferungen nach Deutschland verhindert und auf diese Weise die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zunichtemacht, weil zu teure Energie sämtliche Güter belastet. Gerade sind am 1. April (Ostermontag) auf einen Schlag fünfzehn Braun- und Steinkohlekraftwerke abgeschaltet worden. Kein Aprilscherz. Und warum dieser Energiewende-Wahnsinn? Weil besagte Politiker, ferner Profiteure in Unternehmen und Verwaltung sowie irregeleitete arglose Mitläufer klimaschutzbesoffen sind.

Die Begründung ist falsch

Zumindest spiegeln Politiker und Profiteure diese Besoffenheit vor. Denn mit angeblichem Klimaschutz wird der Ausstieg aus der Stromerzeugung mit Erdgas, Erdöl und Kohle begründet. Diese Begründung ist falsch. Wohl entsteht beim Verbrennen dieser fossilen Energierohstoffe Kohlendioxid (CO2). Aber das ist haargenau das gleiche Gas, das alle Menschen und Tiere auf der Erde pausenlos ausatmen. Zwischen dem CO2 aus dem Verbrennungsabgas von Automotoren und Kraftwerken und dem CO2 aus den Lungen von Mensch und Tier besteht chemisch und damit auch für eine Auswirkung klimatischer Art kein Unterschied.

Ohne CO2 wäre die Erde ein toter Planet

CO2 ist kein Gift. Es ist der Nährstoff für alle Pflanzen, Bäume und Wälder. Alle Pflanzen benötigen CO2 zum Atmen. Sie „atmen“ CO2 ein und Sauerstoff aus. Menschen und Tiere atmen umgekehrt Sauerstoff ein und CO2 aus. Die Erde braucht, damit sie grüner wird, für die Menschen bewohnbarer wird und ihnen die Ernährung sichert, mehr CO2 und nicht weniger. Ohne CO2 ist ein Leben auf dem Planeten Erde nicht möglich, die Erde wäre ein toter Planet.

CO2 ist nicht Ursache, sondern Folge der Erwärmung

Dass dieses CO2 aus dem Verbrennen fossiler Energierohstoffe und nur dieses CO2 das Erdklima aufheizt, ist ohnehin unbewiesen und nichts als eine Mär. Beweisbar ist stattdessen das Gegenteil. Dazu gehört, dass in der Erdgeschichte der CO2-Anstieg, wie sich gezeigt hat, zeitlich immer erst nach den Klimaerwärmungen stattgefunden hat, also nicht Ursache, sondern Folge der Erwärmung war. Vorhanden ist CO2 auch nicht nur in der Atmosphäre, in der Luft, sondern auch in den Weltmeeren. Kühlen sie ab, nehmen sie CO2 auf, werden sie wärmer, geben sie CO2 ab, gasen es aus. Also auch hier: erst Erwärmung, dann mehr CO2 in der Luft. Die Weltmeere bedecken immerhin den weitaus größten Teil des Erdballs. Die Klimaschutzpolitik nimmt diese Ursache-Folge-Wirkung nicht zur Kenntnis: Sie bekämpft CO2, um eine Erwärmung zu verhindern, bekämpft in Wirklichkeit aber die Folge, die ihre Ursache in der Erwärmung hat. Ganz schön absurd.

Wetter und Klima werden durch eine Fülle von Elementen bestimmt

An Elementen, die Wetter und Klima bestimmen, gibt es außerdem geradezu eine Fülle, vor allem diese: Temperatur der Luft, Temperatur der Atmosphäre, Niederschläge, Verdunstung, Luftfeuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Nebel, Strahlungshaushalt, Sonneneinstrahlung, kosmische Strahlung, Wasserzirkulation und Wärmetransport in den Ozeanen, Wärmeaustausch zwischen Atmosphäre, Land und Ozeanen, Präzessionskreis der Erdrotationsachse, das heiße Innere der Erde, Vulkantätigkeiten, mineralogische Zusammensetzung der Erdkruste, Gasschichten und -hüllen in der Atmosphäre, die Oberfläche der Erde mit Eiskammern und Wüstengebieten, Verwitterung und die Wärmeabstrahlung der Erde ins Weltall.

Klimawandel gab’s immer, aber vom CO2 rührt er nicht her

Alle diese Elemente beeinflussen sich wechselseitig. Wie stark, ist weitgehend unbekannt. In diesem ganzen Gemenge ist das Gas Kohlendioxid, das atmosphärische und das anthropogene, eine Winzigkeit. 93 bis 95 Prozent davon werden von der Natur produziert. Auf sie hat der Mensch überhaupt keinen Einfluss. „Menschlichen Aktivitäten“ entstammt nur der kleine Rest. Dass es Klimawandel, also den Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten, gibt und in der Erdgeschichte immer gegeben hat, ist unbestritten. Vom CO2 aber rührt er nicht her. Der mögliche Erwärmungseffekt von CO2 auf das globale Klima fällt rechnerisch derart minimal aus, dass er noch nicht einmal messbar ist.

Der geschürte CO2-Wahn ist ein gewaltiger Betrug

Die Klimamodelle, auf deren Vorausberechnung sich die ganze Global-Warming-Bewegung stützt, sind wertlos und vorsätzliche Täuschung. Sie berücksichtigen jene genannten Elemente, die in ihrer Fülle das Klima bestimmen, entweder gar nicht oder völlig unzureichend. Der geschürte CO2-Wahn mit dem EEG, mit den Massen von Windkraft- und Photovoltaikanlagen, mit der CO2-Steuer, dem Klimaschutzgesetz, der Wärmeschutzverordnung, dem Heizungswechsel, dem Wärmepumpenzwang, der CO2-Verpressung, den Elektroautos, dem Klima- und Transformationsfonds, den Wasserstoffplänen und letztlich mit der folgenden Deindustrialisierung Deutschlands ist ein gewaltiger Betrug, hinter dem finanzielle und machtpolitische Interessen einflussreicher Menschen und Gruppierungen stehen – nicht anders als bei der künstlich herbeigeführten Corona-Krise mit ihren Lügereien und totalitären Exzessen. Was in Sachen Corona nun anhand der herausgeklagten RKI-Protokolle aufgearbeitet zu werden beginnt, muss auch in Sachen CO2-Wahn und Klimaschutzpolitik ans Licht und auf den Tisch. Die ganze Energiewende-Misere, wie sie schon besteht, zum unerträglichsten Teil aber erst noch bevorsteht, ist allein das Machwerk des CO2-Wahns und seiner Apologeten.

Die Klimaschutz-Akteure vor dem argumentativen Nichts

Anhänger der „Klimareligion“ sollten auch einmal lesen, was der Geophysiker und Publizist Uli Weber schreibt (siehe untenstehenden Link). Danach ist CO2 gar nicht „der böse Klimakiller“, zu dem es in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut worden sei. Der Plan für die „Dekarbonisierung“ unserer Welt bis zum Jahr 2100 um jeden Preis wäre hinfällig geworden. Und somit bräche die gesamte Klimareligion in sich zusammen und damit auch die Sinnfälligkeit für Ablasszahlungen nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG). Die sogenannte Energiewende sei als völliger Irrwitz entlarvt. Ohne einen atmosphärischen Treibhauseffekt stünden also all die politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Profiteure der vorgeblich vom Menschen verursachten Klimakatastrophe vor dem argumentativen Nichts, das EEG wäre eine völlig unnütze Verschwendung von wertvollen Ressourcen und eine Dekarbonisierung der Welt wäre absolut unnötig geworden.

Darf ein Parlament an einer offenkundigen und schwerstwiegenden Fehlentscheidung festhalten?

Deutschland ist eine repräsentative Demokratie. Sein repräsentatives Element sitzt als Abgeordnete im Parlament, das bei uns Bundestag heißt. Repräsentanten sind Menschen. Also können sie auch irren. Die Dekarbonisierung, der Ausstieg aus dem Verbrennen fossiler Energierohstoffe, ist parlamentarisch einst beschlossen worden. Es ist eine offenkundige Fehlentscheidung, die darauf hinausläuft, Deutschland in wirtschaftliche Armut zu stürzen. Darf ein Parlament vor aller Augen gegen allen Verstand Deutschland ruinieren, nur weil es dort eine Mehrheit einst so beschlossen und es folglich einen demokratischen Anschein hat? Darf es an einer solchen Fehlentscheidung festhalten? Ist denn der parlamentarische Wille auch der Mehrheitswille der deutschen Bürger? Vorstellbar ist das gerade nicht. Einen solchen Wahnsinn kann die Mehrheit nicht wollen. Was droht, ist derart einschneidend und zukunftsbelastend, dass zumindest eine Volksbefragung fällig und zwingend ist.

Ceterum censeo … Deutschland braucht Volksentscheide und seine Staatsanwaltschaft richterliche Unabhängigkeit.

Über einen vergeblichen Versuch, unsere Welt vor der Dekarbonisierung zu retten (Eike)

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.