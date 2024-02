22. Februar 2024

Das imperial-suizidale Syndrom der Deutschen

Der Autor ist emeritierter Professor für Klinische Chemie und Pathobiochemie. Er hat sich mit mehreren Hundert Arbeiten in der naturwissenschaftlichen Medizin hervorgetan. Er war auch Präsident der Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin. Ich erwähne das explizit, da ich selten ein so hochwissenschaftliches und zugleich verständliches Werk gelesen habe. Wenn es den Status des Universalgelehrten noch gibt, hat der Autor ihn verdient. Das Buch selbst besteht aus sieben Aufsätzen, die nicht direkt aufeinander aufbauen, aber doch zusammengehören. Die Beschreibung der bipolaren Psychose der Deutschen, die Veränderung der Demokratie zur Gesinnungsmoral, der Niedergang der Bildung und Erziehung, die viralen Scheinwissenschaften und der metaphysische Materialismus, die psychosomatische Destruktion der Nation, die deutsche Wiedervereinigung als kulturmarxistischer Beschleuniger sowie abschließend die Vorhersage des Todes der deutschen Nation. Das Buch enthält ein derartiges Feuerwerk an Thesen, plausiblen Theorien und Gedankenanregungen, dass ich die Lektüre öfters unterbrechen musste, um sie geistig zu verarbeiten. Es ist ein Buch, das man vermutlich viele Male lesen und dabei immer wieder Neues entdecken wird. Es sind gefühlt alle Themen enthalten. Egal, ob Gleichheit, Ungleichheit, Schulpflicht, Weiblichkeit, Gott, Atheismus, Religion, Ablasshandel, Klima, CO2, Kulturmarxismus, Covid-19, Steuern, EU, um nur einige zu nennen. An Zitaten mag ich dem geneigten Leser folgende offerieren: „Nationale Populationen erleben ihren Tod nicht, da sie als menschliche Kollektive kein Bewusstsein haben.“ „So entsteht ein Hybrid aus Kulturmarxismus und marktfreiem Kapitalismus, in dem sich wuchernde Sozialindustrie und globalisierte Konzerne parasitär einrichten.“ „Auch in zwischenstaatlichen Kriegen ist das militärische Ziel ein Regimechance auf Seiten des Gegners. Dagegen ist Population Change ein systemimmanentes Instrument der sozialistischen Gesellschaften.“

