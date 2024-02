ef 240 Editorial

19. Februar 2024

Wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 240, März 2024.

Zwei Monate sind – ausnahmsweise – seit der letzten Ausgabe vergangen. Und schon wieder sind wir in einem anderen Land, einer anderen Zeit angekommen. Dort, wo jetzt die deutsche Regierung und ihre Propagandaapparate schamlos die eigenen Lakaien gegen die Opposition aufmarschieren lässt. Wo die Teilnehmerzahlen solcher Machtdemonstrationen unverhohlen zehnfach und mehr hochgelogen werden, die vielen gleichzeitig stattfindenden Proteste der Bauern, Handwerker, Gastronomen und Spediteure gegen die Regierung aber totgeschwiegen werden, als gäbe es sie nicht. In einem anderen Land und einer neuen Zeit, wo die SPD-Innenministerin und ihr willfähriger Inlands-Geheimdienstchef auch den allerletzten Skrupel verloren haben und täglich neue Stasi- und Zersetzungs-„Maßnahmen“ gegen Kritiker ersinnen und möglichst rasch auch umsetzen. Jetzt sollen auch noch „Finanzströme“ der Opposition lückenlos „überwacht“ und Bankkonten im Zweifel aus politischen Gründen „stillgelegt“ werden. Politiker der größten und bislang einzigen Oppositionspartei wird schlicht ein menschlicher Umgang verwehrt, sie werden öffentlich gedemütigt, ausgeladen, und die Mittelstrahlmedien heizen all das immer weiter mit an. Wo sind wir nur gelandet?!

Die DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley hatte das, was wir in den letzten Wochen erleben durften, lange vorausgesehen: „Alle diese Untersuchungen, die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen – um sie dann zu übernehmen. Man wird sie ein wenig adaptieren, man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen – das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert.“

Apropos Bürgerrechtlerin. Die älteren Leser werden sich mit mir erinnern: In der FDP, die heute den unsäglichen Justizminister stellt, gab es mal einen starken Flügel von Bürgerrechtsliberalen, der bei all dem, was jetzt fast beiläufig passiert, laut aufgeschrien hätte. Wie auf Knopfdruck ist dieser Teil der Partei vor einigen Jahren, als die große Transformation eingeläutet wurde, verschwunden. Und auch bei den Grünen, heute klingt das fast unglaublich, gab es tatsächlich mal eine starke „bürgerrechtliche Strömung“, die individuelle Abwehrrechte und Freiheiten vor einem übergriffigen Staat bedingungslos schützen wollte. Lang ist das her, es sind Geschichten aus einem anderen Land zu einer anderen Zeit. Heute gehen in der Ampelregierung die Faesers, die Haldenwangs und Konsorten jeden Tag einen Schritt weiter den Weg, den Bärbel Bohley vorausahnte.

Doch wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten – und dabei könnte einiges vom Erfolg der neuen Partei Werteunion abhängen, die, nachdem die Spielregeln von einer außer Rand und Band geratenen Herrscherkaste – „es gibt keine roten Linien mehr“ – ausgetauscht wurden, nun ihrerseits den Spielverlauf stark verändern könnte. Die Werteunion macht sich daran, die FDP und vielleicht auch CSU in den Parlamenten zu ersetzen und den Scheinriesen CDU leistungsgerecht zu verzwergen. Wir dürfen gespannt sein und wollen uns die Perspektiven der neuen liberal-konservativen Partei in diesem Heft einmal genauer anschauen. Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen, verehrte Leser, wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn!

Der Termin für unsere kommende achte große ef-Konferenz in Zinnowitz auf der Insel Usedom steht: Sie wird vom 15. bis 17. November stattfinden. Mehr dazu im nächsten Monat. Wenn Sie sich jetzt schon „blind“ anmelden möchten, so können Sie das mit einem Sonderfrühbucherrabatt auf der Seite ef-magazin.de/konferenz tun. Ich freue mich auf das Wiedersehen im November. Und bis dahin gilt, jetzt mehr denn je: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Fraktionen! Mehr Freiheit!

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 23. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 240.