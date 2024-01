Warum ich in der heutigen Zeit nicht einmal in Ruhe Snowboarden gehen kann Winterfreuden mit Sprachschwierigkeiten

18. Januar 2024

Wenn man es am wenigsten erwartet, wird man vom Wokeismus heimgesucht

von Volker Boelsch

Da ich beruflich viel mit Sprache zu tun habe – völlig normal, wenn man Schreiber ist –, hat sich in den Jahren ein besonderes Gespür für die Kuriositäten des sprachlichen Alltages entwickelt. Am Ohr des homo vulgaris segeln diese Schmankerl regelmäßig unbemerkt vorbei, doch bei unsereinem bleiben sie hängen. Ich habe ein besonders schönes Beispiel dafür aufgegriffen, das ich hier teilen möchte.

In der Gegend, in der ich lebe, gibt es ein ganz ordentliches, kleines, gemütliches Skigebiet, keine 30 Autominuten entfernt. Heute ist traumhaftes Wetter, also nehme ich mir spontan den Tag frei. Den ganzen Aufwand mit Dachträger und Skibox kann ich mir sparen, da mein Auto mit Skisack ausgestattet ist und ich alleine unterwegs bin. Meinen Skipass hole ich mir an der Talstation ab, die Schlange am Skilift ist ultrakurz. In der Nacht hat es geschneit, aber heute gibt es kein Wölkchen am Himmel.

Besser wird’s nicht! Es ist so ein supergenialer Tag, ich kann es gar nicht fassen, toller Powder und kaum etwas los auf der Skipiste. Am Nachmittag gönne ich mir an der Skifahrerjause einen Teller Suppe und freue mich schon auf das Après-Ski, während ich mein Board nach der Fahrt mit der Sesselbahn wieder anschnalle …

Moment mal … Board?!?

Jaja – ich fahre Snowboard. Und jetzt wird mir klar: Ich habe doch glatt die ganze Zeit Käse erzählt! Wir müssen ja genau genommen von einem ganz tollen Ski- und Snowboard-Gebiet reden, von der Tatsache, dass ich keine Ski-beziehungsweise Snowboardbox brauche, dass ich einen Sowohl-Ski-als-auch-Snowboardpass gekauft und mich am Ski-/Snowboardlift an die Schlange gestellt habe. Was für ein Mist aber auch!

Der Tag auf der Ski- und Snowboardpiste ist mir jetzt eher verdorben, die Ski- und Snowboarderjause lasse ich sausen und euren Scheiß-Après-Snow-Ski-Wasweißich könnt ihr ohne mich machen. Ich will eigentlich bloß weg hier, so schnell es geht! Ab morgen fahr ich nur noch Ski.

Wie? Skifahren tut er auch?

Jaja – ich mache beides, immer mal so, mal so, nach Lust und Laune. Im Ski-, Snowboarder- und Beidesfahrer-Gebiet, mit dem Ski-Snowboard-Kombisack im Auto, am Ski-, Snowboard- und Mischformenlift hol ich mir den Pass für Leute, die entweder Ski, Snowboard, beides oder keins von beidem fahren, die das eine fahren, aber offen für das andere sind, oder im Wechsel mit weiteren Wintersportgeräten … Fuuuuuuuck!!!

Vor 2.000 Jahren waren wir da schon viel weiter. Da sagte einer „Gepriesen seien die Skifahrer“ – und die Umstehenden hatten sofort verstanden, dass dies stellvertretend als Gleichnis für die ganze Wintersportindustrie zu sehen sei.

Schön waren die Tage, als das Leben für Content-Produzenten noch genauso einfach war!

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.