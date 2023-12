Make love not law Gedanken zur Einhegung des Totalitarismus

23. Dezember 2023

Über Konsensorientierung als Mittel zur Reduktion von Herrschaft

von Carlos A. Gebauer

Der Philosoph Michael Andrick formulierte in seiner Kolumne für die „Berliner Zeitung“ am 29. November 2023 unter der Überschrift „Der stets untote Totalitarismus“ die bitteren Sätze: „Im politischen Raum sind Anzeichen totalitärer Politik vorhanden. Wir leben in einer ‚prätotalitären Atmosphäre‘ (Hannah Arendt), in der auf unterschiedlichen Feldern im Namen nobler Ideen absolute Machtfülle angestrebt oder totale Unterwerfung eingefordert wird. In der Grundstimmung gegenseitigen Misstrauens werden diese Bestrebungen ebenso radikal angeklagt wie (natürlich) bestritten.“

Praktisch zeitgleich wendet sich der Betreiber des Blogs „Hannah Arendt – Der Sinn von Politik ist Freiheit“, Boris Blaha, an die Mitglieder des Deutschen Bundestages und schreibt: „Ein Bundestag, der fünfmal hintereinander elementare Bestandteile der Verfassung mit Begründungen außer Kraft setzt, die in der Welt der Tatsachen nicht bestätigt werden können, entspricht nicht dem, was der Parlamentarische Rat sich von dieser Institution erwünscht und als Konsequenz der Erfahrung des Dritten Reiches vorgesehen hat.“

In Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung, die jenem „Dritten Reich“ bekanntermaßen keine rechtlich hinreichenden Schranken entgegenzusetzen gehabt hatte, hieß es unter anderem wörtlich: „Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen obliegenden Pflichten nicht erfüllt, kann der Reichspräsident es dazu mit Hilfe der bewaffneten Macht anhalten. Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen.“

Das „Außerkraftsetzen“ von Grundrechten oder auch nur ihre irgendwie abweichende ‚Andersgeltung‘ während einer Staatskrise müssen juristisch hellhörig machen. Denn die unbedingte Geltung der Menschenrechte ist jedenfalls in Deutschland durch das Verfassungsrecht unseres Grundgesetzes verbürgt. Was „unverletzlich“ zu sein hat und „unveräußerlich“ ist – wie es Absatz zwei unseres ersten Verfassungsartikels unmissverständlich festschreibt –, das kann nicht relativiert oder vorübergehend gegenstandlos gemacht werden.

Analog zu der selbst für den mittelalterlichen Kaiser Siegmund vorgegebenen Unmöglichkeit, aus dem sprachlichen Neutrum des Wortes „Schisma“ ein Femininum zu machen (das dann bekanntlich in das hübsche Bonmot mündete „Caesar non supra grammaticos“ – Selbst der Kaiser steht nicht über den Grammatikern), gilt auch für die temporär repräsentativen Herrscher der gleichberechtigten Moderne: Die Menschenrechte sind der staatlichen Befehlsgewalt vorgängig und unzugänglich. Sie unterfallen nicht ihrer Verfügungsgewalt. Versuche, das Unveräußerliche wegzunehmen, verlassen den Raum des Rechts. Die Träger dieser Menschenrechte sind von Rechts wegen nicht verbindlich gehalten, diese Wegnahme zu dulden. Folgen sie entsprechenden Befehlen alleine, um ihre Ruhe zu haben, ist diese Folgsamkeit einzig eine Anpassung – oder gar Unterwerfung – unter die Macht. Dieser Gehorsam erfolgt jedoch dann außerhalb des Bindungsrahmens, den unser erster Verfassungsartikel ausdrücklich für alle staatliche Gewalt (!) setzt.

Der eingangs schon zitierte Michael Andrick hat bei einem Vortrag am 21. Oktober 2023 in Halle (für die Juristenvereinigung „Krista“) begrifflich sehr präzise beschrieben, warum auch ein selbst in keiner Weise totalitär motiviertes Mitwirkungshandeln – alleine aus dem Impetus, nicht anzuecken, seine Ruhe haben zu wollen oder nur seinen Job zu machen – allgemeine Unterwerfung und gegenseitiges Misstrauen unter Menschen fördert.

Wohin führen solche Entwicklungen? Wohin führen Machtausübungen zur Überwindung von Notständen, Gefahren, Sonderlagen oder Krisen? Wohin führt es eine Gesellschaft, wenn eine strukturell organisatorisch übermächtige Instanz die Mundstücke anderer Perspektiven oder Einsichten zu kontrollieren sich anmaßt und sie in ihrer diskursiven Reichweite einschränkt, ihr das Verstummen androhen oder es tatsächlich durchsetzen kann?

Über die Jahrhunderte gibt es eine tief im Menschlichen verwurzelte Sehnsucht nach Selbstorganisation. Gruppen von Menschen, Gemeinschaften oder ganze Staatsvölker mögen für eine gewisse Zeit einer lautstark Mehrheiten konstituierenden Stimme folgen und hoffen, sich unter ihren Befehlen in Sicherheit bringen zu können. Doch wenn das Vertrauen in das Problemlösungsmonopol der führenden Gewalt schwindet, wenn sie den moralischen Erwartungen der Beteiligten nicht mehr genügt und eigendynamisch Korrekturmechanismen unterdrückt, dann entziehen die Benachteiligten der vorherrschenden Organisation ihre Loyalität und mithin auch deren Kraft. Das zuvor Akzeptierte erodiert, bröckelt und bricht.

In der Zeit nach der lutherischen Reformation, die wir mit der Jahreszahl 1517 zu verbinden pflegen, glaubte der an Unterstützungskraft verlierende Katholizismus dem von ihm als gefährlich erlebten Krisennotstand mit Repression entgegentreten zu müssen. In der Selbstorganisation des frühen Protestantismus geschahen dann die faszinierendsten Dinge. Vom 4. bis zum 13. Oktober 1571 versammelten sich Protestanten von überall her aus Europa in Emden und konferierten in einer Synode über die Zukunft ihrer Gemeinden. Sie beschlossen zuvorderst: „Keine Gemeinde soll über andere Gemeinden, kein Pastor über andere Pastoren, kein Ältester über andere Älteste, kein Diakon über andere Diakone Vorrang haben oder Herrschaft beanspruchen. Sie sollen lieber dem geringsten Verdacht und jeder Gelegenheit dazu aus dem Weg gehen.“

In der arbeitsteiligen Notwendigkeit, einander zuzuhören und infolge unterschiedlicher Kompetenzen bisweilen nach den Vorgaben anderer handeln zu müssen, führt der Weg des Antitotalitären über den verdichteten Satz Hannah Arendts, dass niemand das Recht habe, gehorchen zu dürfen. Will sagen: Jeder darf nur das tun, was er selbst für vertretbar hält. Insofern lebt sogar in der beamtenrechtlichen Verpflichtung zur Remonstration gegen illegale Anweisungen ein entscheidendes Stück Herrschaftsreduktion. Sie allerdings setzt ein nötiges Quantum Bereitschaft voraus, nötigenfalls anzuecken. Nötigenfalls. Wenn es also nötig ist. Wenn es Not tut.

Noch anders gesagt: wenn sonst Not einträte. Zum Beispiel die Not, unwahrhaftig werden zu müssen. Zuletzt nämlich ist nur Wahrheit die beste Versicherung gegen Totalitäres. Und weil niemand die Wahrheit alleine kennt, verdichtet sich der antitotalitäre Imperativ zu dem Appell, individuelle Wahrhaftigkeit in einer herrschaftsfrei diskutierenden und kooperierenden konsensorientierten Gesellschaft zu üben.

