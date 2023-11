Lichtschlags Beste Adobe

06. November 2023

Alles das für irgendwas mit Medien

von André F. Lichtschlag

Vorneweg: Das nun vorgestellte Unternehmen ist in dieser Serie ein Ausnahmefall. Es zahlt nämlich auch nach mehr als 40 Jahren des Bestehens keinerlei Dividende. Aber die schier unglaubliche Wachstumsgeschichte und der „Burggraben“, der den Marianengraben in den Schatten stellt, sind zu attraktiv, den Softwarespezialisten wegen fehlender Dividende außen vor zu lassen. Schließlich ist auch so ziemlich alles, was wir in und mit eigentümlich frei machen, dank der Software dieser Firma hergestellt. Zum Beispiel ist dieses Heft mit dem Programm InDesign gelayoutet. Die Bilder wurden vorher mit Photoshop optimiert. Und auch für unsere Website werden Tools des Spezialisten aus dem Silicon Valley benutzt. Wohl keine Werbeagentur und kein Verlag, kein Fotograf, kein Youtuber oder professionelles Filmteam, kein Tonstudio und keine Druckerei der Welt kommen an der Software aus San José, Kalifornien, vorbei. Und da haben wir vom Dokumenten-Standardformat PDF noch gar nicht gesprochen, das wir alle täglich nutzen und das von diesem Unternehmen 1992 entwickelt und veröffentlich wurde. Natürlich reden wir von der Firma Adobe, nach Marktkapitalisierung stolzer Part der Top 50 dieser Welt, irgendwo platziert zwischen Coca-Cola, Shell, Nestlé und LVMH – ein Gigant also. Benutzt im Alltag von Hinz und Kunz – und unentbehrliches tägliches Werkzeug für Vollprofis gleich mehrerer Branchen im weiten Bereich „irgendwas mit Medien“.

Entsprechend verläuft rückblickend die Kurve der Aktie astrein genauso, wie wir „Luro“-Freunde uns dies wünschen, nämlich von ganz links unten nach rechts oben. Allerdings zuletzt mit einem kurzen, aber heftigen Zusammenbruch wie bei vielen Hightech-Unternehmen, als der Kurs der Adobe-Aktie von 667 Dollar Ende August 2021 auf 275 Dollar Ende September 2022 in gut einem Jahr um knapp 60 Prozent in sich zusammenfiel. Doch von diesem Einbruch hat man sich längst wieder erholt.

Rückblick

Die Geschichte von Adobe reicht zurück in das Jahr 1982, als John Warnock und Charles Geschke das Unternehmen in ihrem kleinen Garagenbüro in Mountain View, Kalifornien, gründeten. Ursprünglich wollten sie eine Drucktechnologie entwickeln, die es Computern ermöglichte, Text und Graphiken in Druckqualität zu erstellen. Dieses Vorhaben führte zur Entwicklung des Postscript-Systems, einer revolutionären Technologie, die das Desktop-Publishing und die Druckindustrie grundlegend verändern sollte. Die Einführung von Postscript war ein Meilenstein für Adobe. Diese Sprache zur Beschreibung von Seitenlayouts ermöglichte es Designern und Verlagen damals erstmals, qualitativ hochwertige Druckerzeugnisse auf dem Computer zu erstellen und dann in beeindruckender Qualität auszudrucken. Dieser erste und entscheidende Durchbruch verhalf Adobe zu raschem Erfolg und legte den Grundstein für das weitere Wachstum des Unternehmens bis heute, wobei insbesondere auch mit Photoshop später entscheidend die Bildbearbeitung revolutioniert wurde und bis heute immer wieder wird.

Ausblick

Warum nun soll das Unternehmen in zehn Jahren eher noch besser dastehen als heute? Dazu wie immer abschließend drei Gründe.

Erstens: Der Burggraben wird eher noch tiefer werden, je länger er besteht. Für Mitarbeiter in Werbeagenturen etwa ist es heute undenkbar, nicht mit Adobe-Software zu arbeiten. In der Adobe Cloud tauscht man sich in alle erdenklichen Richtungen aus. Seit jeher investiert Adobe beträchtliche Teile des Kapitals in Forschung und Entwicklung.

Zweitens: Shantanu Narayen, indischstämmiger US-Amerikaner, Manager und Informatiker, führt seit 2007 mit großer Kontinuität das Unternehmen. Er ließ sich nie zu waghalsigen Zukäufen hinreißen, sondern erweiterte das Portfolio wenn, dann nur sehr gezielt und kleinteilig. Diese kluge Firmenpolitik sollte auch in Zukunft nicht die Erfolge der Vergangenheit aufs Spiel setzen und die Kreativbranche weiter mit Innovationen bereichern.

Drittens: Adobe hat in den letzten Jahren sehr viel Geld in die Integration künstlicher Intelligenz in ihre Programme gesteckt (was im Übrigen die fehlende Dividende bis heute durchaus rechtfertigt). Diese Investitionen werden sich auszahlen, wenn die KI etwa in der Bild- und Filmbearbeitung völlig neue Dimensionen erschließen wird.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 13. Oktober erschienenen November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 237.