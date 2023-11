In eigener Sache – dabei sein, frei sein Gesucht wird das ultimative Unwort des Jahres

02. November 2023

23 Vorschläge – und ein allerletzter Aufruf für die ganz große Usedom-Sause

von Redaktion eigentümlich frei

Alle Jahre wieder lässt die politmediale Führerkaste dieses Landes öffentlichkeitswirksam ein wahres Wort aus den Mündern der ausgebeuteten Nettosteuerzahler zu einem „Unwort des Jahres“ ausrufen, das den Herrschaften nicht genehm ist und deshalb von uns nicht mehr benutzt werden solle. Die libertäre Monatszeitschrift eigentümlich frei und das Kolumnenportal Freiheitsfunken drehen nun in einer Gemeinschaftsaktion den Spieß um und möchten 2023 erstmals das einzig wahre, ultimative, wirkliche Unwort des Jahres küren. Das Unwort nämlich, für das sich Politik und Presse ganz besonders schämen sollten.

Deshalb also fragen wir Sie: Welchen dieser Begriffe aus den Mündern des Establishments empfanden Sie persönlich als die größte sprachliche Unverschämtheit des Jahres? Welches Wort oder welche Phrase war nun tatsächlich am schlimmsten? Mit Ihrer Hilfe werden wir es herausfinden und anschließend allen verkünden. Für den Spaß an derer Geschicht’. Und für die Geschichtsbücher.

Hier und hier finden Sie die zur Auswahl stehenden 23 Begriffe und können gleich mit abstimmen …

PS: Just zeitgleich erscheint auf unserem Partnerportal ein letzter Aufruf für die ef-Lebensunternehmerkonferenz auf der Insel Usedom vom 17. bis 19. November 2023.

Lesen Sie hier in minutiösen Einzelheiten, worum es geht, was Sie verpassen oder nicht verpassen möchten (und wo Sie sich im zweiten Falle noch anmelden können). Wir sehen uns?