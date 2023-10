Make love not law Gerichtsarchitektur

20. Oktober 2023

Über Gebäudestruktur und Sitzordnung

von Carlos A. Gebauer

Es war ein Text von Michel Foucault, der mich erstmals für die Gewaltpotenziale eines Gebäudes sensibilisierte. Foucault beschrieb Gefängnisarchitektur als Methode, dem Einzelnen durch permanente Beobachtung – oder zumindest die Möglichkeit des Beobachtetwerdens – seine Würde zu nehmen.

Im Abgleich mit eigenen Architektur-Erfahrungen erinnerte mich die Schilderung Foucaults an das Durchqueren der seinerzeitigen DDR-Grenzanlagen. Man wurde in seinem Auto von den Pkws anderer Menschen isoliert, dann wurden die Reisepapiere eingesammelt und unsichtbar durch ein eigenartiges Rohr nach irgendwo andernorts transportiert. Anschließend erfolgten Weisungen an die jetzt passlosen Touristen, wohin genau man vorzufahren habe. Hinter einer dicken weißen Linie auf dem Boden hatte man anzuhalten. Nach einer unbestimmten Wartesequenz erfolgte irgendwann der Ruf, vorzurollen, um – in einem ergonomisch vollends ungünstigen Winkel aufwärts – hinter einem kleinen Verschlag mit einem Grenzbeamten Kontakt aufzunehmen, der mehr oder minder wortlos das linke Ohr sehen wollte und dann den Pass wieder aushändigte. Man durfte nun weiterfahren. Ein Bekannter, der einmal aus dieser Position nicht sofort anfuhr, sondern noch ein paar freundliche Worte an den Mann hinter dem kleinen Loch zu richten wagte, wurde sofort wieder angehalten und barsch gefragt, was es denn mit dem Kollegen da noch zu besprechen gegeben habe?

Auch Juristen sollten sensibel sein für das Verhältnis von Menschen zu Architektur. Denn Justizgebäude sollten menschenfreundlich errichtet und betrieben werden. Gerichtssäle und Gerichtsgebäude sollten zweckgerichtet, aber jedenfalls auch seelenkonform gestaltet sein. Das dient dem Recht.

Die sogenannten „Wilhelminischen Amtsgerichte“ – also jene Gerichtsgebäude, die in der Wilhelminischen Kaiserzeit im Deutschen Reich errichtet wurden – zeugen mit ihren imposanten Treppenhäusern hinter opulenten Pforten von dem Selbstverständnis der seinerzeitigen Justiz, neben dem Gesetzgeber und der Exekutive eine ähnlich palastartige Staatsgewalt repräsentieren zu dürfen. Die Gebäude sind nicht barock überladen, aber doch ehrfurchteinflößend. Wer sie betrat und betritt, der weiß: Hier gilt es nun, ernsthaft zu sein und den hektischen Alltag mit seinen unverbindlichen Leichtigkeiten erst einmal hinter sich zu lassen.

Die schon palastartige Besonderheit eines kleinen Wilhelminischen Amtsgerichtes steigert sich erheblich, wenn man eines der Oberlandesgerichte betritt, die zu jener Zeit errichtet wurden. Erst recht nötigt die Architektur des Reichsgerichtes in Leipzig dem Besucher Bewunderung ab. Wo heute das Bundesverwaltungsgericht residiert, da klingen Parallelen an Kirchenarchitektur unverkennbar an.

Wie anders ist doch das Empfinden eines Prozess-beteiligten, wenn er stattdessen ein Gerichtsgebäude betritt, das gleich hinter quietschenden Hauptbahnhofsschienen gelegen ist. Auf den wenigen Schritten zwischen einer Bahnhofshalle, tänzelnd zwischen Kaugummiresten, Taubenkot und frisch vergossenem Bier, kann sich keine prozessuale Muße entwickeln. Das gilt erst recht dann, wenn das Gebäude selbst auch mit flachen Decken, engen Gängen unter Neonlicht und winzigen Verhandlungsräumen bestenfalls den Charme eines provinziellen Sozialamtes verströmt. Das Herausgehobensein und die Ernsthaftigkeit eines gemeinsam rechtssuchenden Aktes treten hier praktisch völlig in den Hintergrund. Die prozessualen Rituale diminuieren sich fast zu einem Nichts.

Wie anders gestaltet sich doch die Reise beispielsweise zu einem Termin beim Landgericht im nordrhein-westfälischen Kleve. Die Fahrt führt auf schnurgraden Straßen durch die flachen Landschaften des linken Niederrheins. Man passiert Wiesen, Felder und Auen, durchquert Wälder und Bachläufe, hinter Anhöhen weiß man die römischen Siedlungen Xantens oder man meint Voltaire in einer Kutsche beim Treffen mit dem preußischen König zu entdecken. Zuletzt erklimmt man in Kleve zu Fuß über grobes Pflaster den Weg zum Schloss hinauf, durchschreitet das wuchtige Tor und klettert in einen hochgelegenen Verhandlungssaal, von dem aus sich der Blick in die Tiefe der Landschaft weit eröffnet. Die Verhandlungsatmosphäre in einem solchen Gericht ist mit der Dönerbuden-Hektik hinter einer Dortmunder Fußgängerzone nicht ansatzweise zu vergleichen.

Doch der wechselseitige Respekt aller Prozessbeteiligten wird nicht alleine durch das Gebäude vorherbestimmt, in dem man sich befindet. Entscheidend ist – vielleicht sogar umso mehr – die Sitzordnung im Verhandlungssaal. Die klassische Variante, in der sich Richter, zwei Streitparteien und gehörte Zeugen gleichsam wie in einem Quadrat gegenübersitzen, bildet den gedeihlichen Regelfall, von dem indes „moderne“ und „fortschrittliche“ Arrangeure bisweilen abweichen.

Verschiedentlich sitzen manche Streitparteien auch an einem einheitlichen, langgezogenen Tisch nebeneinander, parallel zur Richterbank. Wird in solchen Sälen ein Zeuge vernommen, müssen sich die Parteien und ihre Anwälte ihm seitwärts zuwenden, um ihn bei seiner Aussage beobachten zu können. Währenddessen verliert man zwangsläufig den Blickkontakt zu den Richtern. Das Ganze ist – milde gesprochen – wenig organisch.

In jüngerer Zeit haben sich einige Gerichtsverwaltungen und öffentlich bestellte Schreinermeister augenscheinlich auch bemüßigt gefühlt, in Analogie zu einem Stuhlkreis runde Tischkonstruktionen zu errichten, um die herum alle Prozessbeteiligten Platz nehmen, die aber nach innen nicht zu betreten sind. Dies führt dann dazu, dass die gemeinsame Betrachtung beispielsweise einer Urkunde zu einer Wanderversammlung im Rücken des Vorsitzenden mutiert. Das tänzelnde Jonglieren zwischen epochetypischen Kabelsalatsträngen dient in diesem Falle kaum dem Ansehen einer souveränen Justiz.

Wer einmal den Blick für solche Details der Rechtsprechung entwickelt hat, der kann davon nicht lassen. Das räumliche Verhältnis redender Menschen zueinander ist von größter Bedeutung. Der mitmenschliche Respekt, den alle einander schulden, materialisiert sich in Gebäudearrangements und Möblierung. Es schmückt, über diese Dinge nachzudenken. Vor allem dann, wenn man Verhandlungen vorbereitet.

Wie fein gesprächstechnische Verhältnisse wechselseitig austariert werden können, zeigt ein Seitenblick auf manche anwaltliche Stehpulte vor Richtertischen. Die Anwälte müssen stehen, die Richter dürfen sitzen. Aber sie sitzen – wenngleich leicht erhöht – nicht so hoch, dass die stehenden Anwälte zu ihnen aufzublicken hätten. Der sitzende Richter blickt im Gegenteil seinerseits in das Anwaltsgesicht nach oben. So einfach kann Machtbalance durch Tische, Pulte und Podeste arrangiert werden.

Man sollte allerdings vermeiden, dass Prozessbeteiligte dem Richter, auf dessen Autorität sie vertrauen, körperlich zu nahe kommen. Denn was macht es mit einem Rechtssuchenden, wenn er unter der ehrerbietenden richterlichen Robe unversehens schreiend bunte Micky-Maus-Socken in der Sandale entdeckt? Aber das ist wieder ein anderes Thema.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 13. Oktober erschienenen November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 237.