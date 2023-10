Schiefergasförderung Fracking – na und?

16. Oktober 2023

Deutsches Fracking-Verbot wird zunehmend infrage gestellt

von Klaus Peter Krause

Allmählich wird „Fracking“ nun auch in Deutschland wieder salonfähig. Seit 2016 ist das Fördern von Erdgas und Erdöl durch Fracking hierzulande so gut wie verboten. Doch inzwischen steht das Verbot zur Disposition. Den Anstoß dazu gab die Monopolkommission in ihrem jüngsten Sektorgutachten zur Energiekrise. Dann meldeten sich mit dem Verlangen nach einem Ende des Verbots Unternehmer zu Wort. Am 11. Oktober hat auch der Wirtschaftsrat der CDU gefordert, das Verbot aufzuheben. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte dies schon zum Jahresfang 2023 verlangt. Zwischendurch waren auch andere Pro-Stimmen zu vernehmen gewesen. Es geht darum, die Erdgasreserven in den sogenannten unkonventionellen Lagerstätten zu erschließen. Davon hat auch Deutschland welche.

Deutschland hat die viertgrößten Schiefergas-Reserven in Europa

Beim Fracking werden erdgashaltige Gesteinsschichten (unter anderem Schiefergestein) in großer Tiefe angebohrt. Da das Gas in den Poren des Gesteins gespeichert ist, entweicht es nicht an die Oberfläche durch seinen natürlichen Druck, wie es bei Gasvorkommen in geringerer Tiefe der Fall ist. In dieses Gestein wird unter hohem Druck mit Hilfsstoffen versetztes Wasser gepresst, um dort Risse zu erzeugen, aus denen das in ihnen bislang gebundene Schiefergas entweichen kann und sich dann herausholen lässt. Nach „FAZ“-Angaben verfügt Deutschland über die viertgrößten Schiefergas-Ressourcen Europas. Fachleute schätzen, dass jährlich fünf bis zehn Milliarden Kubikmeter aus diesen nicht konventionellen Lagerstätten gefördert werden könnten. Dies entspreche, so die „FAZ“, ungefähr sechs bis zwölf Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs von 2022.

Der Anlass liegt auf der Hand

Der Anlass für das Verlangen nach einem Ende des Fracking-Verbots liegt auf der Hand. Es sind die gestiegenen und nachhaltig hohen Preise für Erdgas, verursacht durch die Sanktionen gegen Russland, durch die gesprengte Hauptversorgungsleitung Nord Stream in der Ostsee und jüngst durch teils befürchtete, teils schon eingetretene Versorgungsstörungen als Folge des (durch den Angriff der palästinensischen Hamas ausgelösten) Kriegsausbruchs in und um Israel.

Warum Fracking in Deutschland 2016 verboten wurde

Das deutsche Fracking-Verbot von 2016 (mit Wirkung von 2017 an) war zustande gekommen, weil Fracking als zu riskant hingestellt wurde: Es heize die Klimakrise durch besonders klimaschädliche Methan-Emissionen an, verschwende gigantische Mengen an Wasser, setze giftige Chemikalien frei, gefährde damit die Umwelt, das Grundwasser und das Trinkwasser, biete kein überzeugendes Entsorgungskonzept für die belasteten Abwässer und löse Erdbeben aus (Ausführliches zu den Fracking-Risiken in untenstehendem Link).

Fracking gibt es in Deutschland seit 1940

Fracking wird in Deutschland seit 1940 betrieben. Seine Verfahren sind kontinuierlich weiterentwickelt worden: höhere Ausbeute, geringerer technischer Aufwand, verbesserte Verträglichkeit der eingesetzten Hilfsstoffe. Der erreichte Stand der Technik wird als „Clean Fracking“ bezeichnet, da nur Wasser, Bauxit-Sand und Stärke verwendet werden. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die den Bundeswirtschaftsminister berät, hat 2016 berichtet, „aus geowissenschaftlicher Sicht“ könne Fracking „kontrolliert und sicher erfolgen“. Die von der Bundesregierung beauftragte Expertenkommission kam in ihrem 2021 veröffentlichten Bericht zu folgenden Ergebnissen:

Expertenkommission: Fracking ist eine ausgereifte und sichere Technik

Erstens: Das Risiko von durch Fracking ausgelösten Erdbeben, die an der Oberfläche zu Schäden führen können, wird „als äußerst gering eingeschätzt“.

Zweitens: Die Menge des bei der Förderung in die Atmosphäre austretenden Gases bewegt sich in derselben niedrigen Größenordnung wie bei anderen Förderverfahren.

Drittens: Die verwendeten Chemikalien unterliegen der Wassergefährdungsklasse eins, WKG 1, gleich schwach wassergefährdend. WKG 1 ist die niedrigste der drei Wassergefährdungsklassen.

Viertens: Fracking ist eine ausgereifte und sichere Technik, die weltweit vielfach eingesetzt wird.

Folglich wäre das Verbot aufzuheben

Die Ergebnisse des Berichtes von 2021 werden im Bericht der Expertenkommission Fracking 2022 ausdrücklich bestätigt. Damit können die Befürchtungen, die dem Fracking-Verbot von 2016 zugrunde liegen, als widerlegt beziehungsweise als beherrschbar gelten. Folglich wäre das Verbot aufzuheben.

Deutsches Fracking-Gas ist für Deutschland sinnvoller als amerikanisches

Würde in Deutschland Fracking-Erdgas gefördert, könnte es den Import von verflüssigtem Fracking-Erdgas (LNG gleich Liquid Natural Gas) aus den USA ersetzen, zumindest für etliche Jahre. Dieser Import soll dazu beitragen, den Ausfall der (seit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine verbotenen) russischen Erdgas-Lieferungen auszugleichen – allerdings mit folgenden Begleiterscheinungen:

Erstens: Es werden in Deutschland große LNG-Terminals gebraucht, und diese müssten in kürzester Zeit gebaut werden. Aber solche Projekte benötigen schon allein für die Genehmigungsverfahren, für die erforderlichen Umweltgutachten und wegen der zu erwartenden Einsprüche der Bürger mehrere Jahre – und das zusätzlich zur eigentlichen Bauzeit.

Zweitens: Für den Schiffstransport wären in der benötigten Anzahl geeignete Schiffe zu bauen. Der Bau eines solchen Schiffes dauert rund eineinhalb Jahre, und solche Schiffe können überhaupt nur wenige Werften bauen.

Drittens: Für den Transport muss das Gas verflüssigt werden. Dafür ist etwa ein Viertel des Energieinhaltes des Gases aufzuwenden. Wiederum ein wesentlicher Teil der transportierten Energie geht für das Verdampfen und Einspeisen in das deutsche Gasnetz verloren. Neben diesen Umwandlungsverlusten sind die Förderkosten des amerikanischen Fracking-Gases im Vergleich zum russischen Erdgas deutlich teurer, wodurch dessen Preis also viel höher als der für das russische Gas ist. Hinzu kommen die höheren Transportkosten. Und außerdem müssen mehr als 30 Prozent Gas zusätzlich eingekauft werden, als beim Verbraucher schließlich ankommen.

Warum Fracking-Gas erst in jüngster Zeit wirtschaftlich genutzt wird

Warum wird das Fracking-Verfahren zur Massenförderung von Erdgas (vor allem in den USA) erst seit jüngster Zeit genutzt? Erklärt hat das die „FAZ“ in ihrem Wissenschaftsteil 2016 (Ausgabe vom 29. Juni 2016, Seite N2). Unter der Überschrift „Umweltschonendes Fracking ist möglich“ schreibt Autor Horst Rademacher: „Obwohl weltweit ungleich mehr Kohlenwasserstoffe in Schiefer-, Ton-, Mergel- oder Kohleflözgestein gebunden sind als in allen konventionellen Lagerstätten zusammen, schenkten die Ölgesellschaften diesen Schichten jahrzehntelang keinerlei Beachtung. Der Grund: Während sich Erdöl und Erdgas vergleichsweise leicht aus den meist aus porösen Sandsteinen bestehenden klassischen Lagerstätten fördern lassen, halten die unkonventionellen Lagerstätten im wahrsten Sinne des Wortes dicht. Selbst das vor etwa 70 Jahren erfundene Fracking, in dem das Gestein durch das Einpumpen von Wasser unter hohem Druck aufgebrochen wird, half da nicht viel weiter.“

Als man gelernt hatte, um die Ecke zu bohren statt nur senkrecht

Geändert habe sich das erst durch zwei technische Entwicklungen: „Nachdem man gelernt hatte, um die Ecke zu bohren, also ein ursprünglich senkrechtes Bohrloch unter Tage in die Waagerechte abzulenken, ließen sich die unkonventionellen Speichergesteine wesentlich leichter durchdringen. Beispielsweise können nun von einem einzigen vertikalen Bohrloch mehrere horizontale Ableger durch die Lagerstätte getrieben werden. In jedem der Bohrlöcher kann an vielen Stellen gefrackt werden. Dadurch gelingt es, ein wesentlich größeres Volumen des Gesteins aufzubrechen und weitaus größere Mengen an Kohlenwasserstoffen zu fördern.“

Als man gelernt hatte, dem Fracking-Wasser Chemikalien hinzuzugeben

Außerdem habe man bei der konventionellen Erdölförderung gelernt, dass manche Chemikalien die Fließfähigkeit von Kohlenwasserstoffen erhöhten. „Dazu gehören unter anderem Stoffe, welche die Viskosität herabsetzen, aber auch Spülseifen, die die Haftung von Erdöl an Gesteinsporen verringern, sowie diverse andere Lösungsmittel.“ Eine umfangreiche Liste dieser Chemikalien und ihrer Wirkungsweisen hätten Martin Elsner und Kathrin Hoelzer vom Institut für Grundwasserökologie des Helmholtz-Zentrums München in Neuherberg in „Environmental Science and Technology“ (doi:10.1021/acs.est.5b02818) veröffentlicht. Erst nachdem man auch waagerecht habe bohren können und dem Fracking-Wasser Chemikalien zugegeben habe, sei es wirtschaftlich interessant geworden, die Kohlenwasserstoffe aus unkonventionellen Lagerstätten zu fördern.

Zusammenfassung

Durch Fracking aus deutschen Lagerstätten gewonnenes Erdgas kann deutlich günstiger zur Verfügung gestellt werden als importiertes Flüssiggas aus den USA oder woandersher.

Solange nicht genügend Gas durch Rohrleitungen importiert werden kann (wie zum Beispiel lange Jahre zuverlässig und bezahlbar aus Russland), ist heimisches Fracking-Gas eine vergleichsweise günstige Möglichkeit für Deutschlands Versorgung mit Gas.

Die gegen das Fracking erhobenen Sicherheits- und Umweltschutzbedenken gelten nicht für die heute zur Verfügung stehenden Verfahren.

Die Entwicklung einer Fracking-Industrie erfordert keine längeren Realisierungs-Zeiträume als die gegenwärtig favorisierten Konzepte.

Schlussfolgerung

Auch in der Versorgung mit Erdgas wird durch die Politik der gegenwärtigen Bundesregierung die Energieversorgung der Industrie und Haushalte verknappt und verteuert. Deindustrialisierung, Arbeitslosigkeit, Inflation, damit Verarmung und letztendlich soziale Verwerfungen bis hin zu Unruhen mit Verlust von Freiheit und Demokratie werden letztlich die Folgen sein. Das Fracking-Verbot aufzuheben, würde die Versorgungslage zumindest erleichtern. Vernünftiger wäre es allerdings, im Ukraine-Konflikt nicht mehr auf Krieg zu setzen, sondern Verhandlungen zu erzwingen und die Versorgung mit Erdgas aus Russland wiederaufzunehmen.

„Aus Klimaschutz-Gründen geboten“ – Unternehmer fordern Ende des Fracking-Verbots („Welt“)

Lindner rechnet für 2023 mit 7 Prozent Inflation und fordert Fracking („Focus online“)

#Faktenfuchs: Welche Risiken gibt es beim Fracking? (BR24)

Bericht – Expertenkommission Fracking

Bericht der Expertenkommission Fracking 2021 (Deutscher Bundestag)

Bericht der Expertenkommission Fracking 2022 (Deutscher Bundestag)

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.