ef 237 Editorial

09. Oktober 2023

Foto- und Hyperrealismus

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 237, November 2023.

Spüren Sie das auch, verehrte Leser, wie sich die Lage um uns herum gesellschaftlich, ökonomisch und politisch immer weiter zuspitzt? Wie die Spannungen ansteigen, im Inland und weltweit? Wie Politiker und ihre Mittelstrahlmedien immer hemmungsloser gegen Andersdenkende hetzen und unbotmäßige Meinungen kriminalisieren? Wie politmediale Herrscherkasten an vielen Stellen dennoch die Kontrolle verlieren? Wie vor wenigen Jahren noch seltene, ja damals sensationelle Nachrichten sich erst häuften und heute fast täglich auf uns eingehen? Wie die Menschen zunehmend gereizter werden?

In einer solchen Zeit erfordert es die Charakter- und Psychohygiene, wo immer möglich Abstand zu gewinnen, im Privaten, im Philosophischen, im Spirituellen oder Religiösen. Oder bei guter zeitloser Literatur mit einem Buch in der Hand, bei ausgedehnten Wanderungen in der Natur. Oder in und mit anderen Formen und Weisen der Kontemplation, Kultur oder Kunst.

Wenn die Welt da draußen zwangsläufig verrücktspielt, weil die mit Schein- und Schuldgeld überfüllten Blasen zu platzen beginnen, dann muss jeder für sich selbst – am besten gestärkt in und mit einer intakten Familie – dafür Sorge tragen, sich von alledem nicht auch noch mental anstecken zu lassen. Sehr viel innere Kraft werden wir alle nötig haben in zunehmend spannenden Zeiten wie diesen. Nicht zu vergessen: Eine Prise Humor hilft über vieles hinweg. Jetzt lassen sich ja sogar die legendären Witze aus der Endphase der DDR wieder wunderbar recyceln.

Ich selbst habe unter anderem in den letzten Jahren zaghaft und zuletzt intensiver damit begonnen, mich mit einer modernen Form der Kunst zu beschäftigen – der foto- und hyperrealistischen Malerei. Sie ist sicher die aufwendigste, handwerklich anspruchsvollste, ehrlichste Art der Malerei. Und sie ist, wie der Name schon verrät, auch die radikalste Form des künstlerischen Realismus – in der Konsequenz dabei oft visionär, ja – auch hier deutet es der Name an – irgendwie fotorealistisch und hypervisionär. Kommt Ihnen, verehrte Leser, das bekannt vor: eine radikal-realistische, zutiefst ehrliche Bestandsaufnahme und gleichzeitig ein großer augenöffnender Entwurf? Es ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die ich zwischen foto- und hyperrealistischer Malerei auf der einen und der Österreichischen Schule der Ökonomie sowie den libertären Ideen auf der anderen Seite entdecken konnte. Auch der Foto- und Hyperrealismus ist zum Beispiel in den USA entwickelt worden, hat aber wie der Libertarismus Wurzeln ausgerechnet in Deutschland. Dabei liegt es mir völlig fern, eine Bewegung der Kunst – die immer für sich selbst steht und nur für sich selbst – politisch oder philosophisch vereinnahmen zu wollen.

Ich frage mich lediglich, was zusammenpassen könnte und was sich an welcher Stelle widersprechen muss. Nicht zu vergessen: In bewegten und zunehmend inflationären Zeiten sind diversifizierte Investitionen in Sachwerte zielführend. Auch aus dieser Perspektive lohnt sich ein Blick auf die foto- und hyperrealistische Malerei als Speicher echter Werte. Gemälde aufstrebender junger Künstler sind bereits für wenige Tausend Euro erhältlich – das in einem Ausschnitt auf dem Heftcover abgebildete Meisterwerk „Banana Lady (Hanoi)“ des in diesem Heft interviewten Malers Anthony Brunelli, im Original aus dem Jahr 2011 stolze 147 mal 259 Zentimeter groß, dürfte auf dem freien Markt heute, wenn überhaupt, im sechsstelligen Bereich gehandelt werden. Aber das ist, wie sagt man so schön, „high end“, der große Barren und nicht die kleine Unze.

Vielleicht begeistert die in diesem Heft nun vorgestellte Bewegung der Malerei auch den einen oder anderen ef-Leser? Dann, verehrter Leser, melden Sie sich bitte bei mir – vielleicht finden wir gemeinsam Wege, die foto- und hyperrealistische Malerei und damit nicht zuletzt eine Form der Besinnung auf das Gute, Wahre und Schöne auch im deutschsprachigen Raum noch weiter zu verankern – so wie die radikal realistischen, zutiefst ehrlichen und gleichzeitig überaus visionären anderen (libertären) Anliegen.

Jedenfalls wünsche ich Ihnen, allen Lesern, auch mit diesem einmal „etwas anderen“ Heft wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn! Bleiben Sie uns gewogen. Und vergessen Sie nie: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Farbschattierungen und Pinselstriche! Mehr Freiheit

