Alternative für Deutschland „Wir werden …“

07. September 2023

Die Bundestagsfraktion der AfD hat ein Zehn-Punkte-Sofortprogramm für eine AfD-geführte Bundesregierung beschlossen

von Klaus Peter Krause

Immer mehr Menschen in Deutschland setzen ihre Hoffnung auf die AfD. Ihre Beurteilung der Ampel-Regierung (SPD, Grüne, FDP) fällt für diese verheerend aus. Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend vom 31. August haben 79 Prozent der Befragten angegeben, dass sie mit deren Arbeit wenig bis gar nicht zufrieden sind – also fast 80 Prozent, vier Fünftel. Ein derart schlechter Wert für eine Bundesregierung ist bisher noch nie zu verzeichnet worden. In Sachsen würde die AfD nach der jüngsten INSA-Umfrage („Sonntagsfrage“) bei der Landtagswahl auf 35 Prozent der Wählerstimmen kommen und die CDU (29 Prozent) klar hinter sich lassen.

Seit die Sozialisten aller Altparteien, die sich grün angemalt haben, um das Rot zu übertünchen, die Institutionen gekapert haben und die deutsche Politik beherrschen, geht es mit Deutschland bergab – seit die Ampel-Regierung am Ruder ist, sogar rapide. Sie lassen zum Bevölkerungsaustausch immer noch mehr Migranten wahllos ins Land, treiben mit ihrer absurden Klimaschutzpolitik die Energiepreise hoch und wichtige Industrieunternehmen ins Ausland, ruinieren den Mittelstand mit zu hohen Steuern und ausufernder Bürokratie, treiben die Bürger schrittweise in die Armut und in die staatliche Abhängigkeit. Die einzige Partei, die sich diesem maßlosem, aber absichtsvollem Treiben entschieden widersetzt, ist die AfD.

Deren Fraktion im Bundestag hat am 1. September während ihrer Klausurtagung im thüringischen Ort Oberhof ein Zehn-Punkte-Sofortprogramm für den Fall erarbeitet, dass die nächste Bundesregierung von der AfD geführt würde. Das mag utopisch klingen, denn im bevölkerungsreicheren bundesdeutschen Westen sind die Wähler noch nicht so weit wie die in Sachsen, wachen vielleicht auch gar nicht auf oder zu spät oder in zu geringer Zahl. Aber wie auch immer: Es ist besser, wenn der Wähler weiß, was ihm die AfD konkret verspricht, wenn er ihr seine Stimme gibt und sie dann in der politischen Verantwortung steht, das Versprochene durchzusetzen, als wenn er darüber im Unklaren wäre.

Die zehn Schlagworte des Programms lauten: erstens Deindustrialisierung Deutschlands stoppen; zweitens mehr Freiheit, weniger Steuern für Bürger und Unternehmen; drittens verheerende Migrationspolitik sofort beenden; viertens unseren Sozialstaat retten; fünftens Deutschland wieder sicher machen; sechstens für deutsche Interessen in einer multipolaren Welt; siebtens eine starke Bundeswehr als Garant einer souveränen Nation; achtens Familien stärken – Erziehungsarbeit belohnen; neuntens gesundheitliche Eigenverantwortung stärken; zehntens Bildung ist Zukunft für Deutschland.

Alles, was die AfD verspricht, beginnt bei jedem der zehn Programmpunkte mit den beiden Worten „Wir werden“, nicht mit „Wir wollen“. Aber würde es gelingen? Es ist für Deutschland und uns Deutsche zu hoffen.

Auf der Website der Partei ist das Sofortprogramm im vollen Wortlaut (siehe untenstehender Link) zu lesen und die Pressekonferenz von Alice Weidel und Tino Chrupalla zum Sofortprogramm am 1. September anzusehen. Das Grundsatzprogramm der AfD findet sich ebenfalls untenstehend.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.