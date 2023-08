Politischer Wandel AfD hui, Grüne pfui

21. August 2023

Warum die Alternative für Deutschland immer beliebter wird

von Joachim Kuhnle

In der Sonntagsfrage (wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre) ist gemäß Meinungsforschungsinstitut Insa vom 23. Juli folgendes Ergebnis zu vermuten: CDU/CSU 27 Prozent, SPD 18, Grüne 23, FDP 8, Linke 5 und AfD 12 Prozent. „Unmöglich“, sagen Sie? Verzeihung, die Prognose ist vom 23. Juli 2022. Genau ein Jahr später haben sich die Präferenzen verschoben: CDU/CSU, SPD, FDP und Linke sind nahezu unverändert, aber die Grünen liegen nur noch bei mageren 14 und die AfD bei satten 22 Prozent. Die Grünen, ein Jahr zuvor noch bei vielen höchst beliebt, sind jetzt eher die „Prügelknaben*innen“. Sie blicken neidisch auf die AfD, von denen sich immer mehr Bürger vertreten fühlen. In absoluten Zahlen sind der Klimagedönspartei über vier Millionen Anhänger abhandengekommen, während die Alternative einen Zuneigungszuwachs von etwa 4,5 Millionen Menschen verzeichnen darf.

Wie ist das möglich? Bisher gab es immer wieder leichte Verschiebungen innerhalb eines ähnlich denkenden Lagers. Doch Grüne und AfD sind so etwas wie Gegenpole, Repräsentanten eines gegenteiligen Menschenbildes, gegensätzlicher Grundüberzeugungen. Die einen bevorzugen den strengen Staat, der jeden wie ein kleines Kind erziehen und belehren soll, und zwar in allem. Die anderen stehen eher für den selbstdenkenden mündigen Bürger, der freiwillig selber entscheiden darf, welche Antriebstechnik sein Auto hat und mit welchen Energieträgern seine Heizung betrieben werden soll. Kann es sein, dass Millionen von Wählern ihr Weltbild, ihren Glauben mal so eben über Nacht ins Gegenteil verwandeln? Vielleicht kann man es mit einem jungen Liebespaar vergleichen, bei dem grobe Fehltritte die Liebe abrupt erkalten lassen.

Vermutlich sind es mehrere Umstände, die in Kombination den derzeitigen Stimmungswechsel verursacht haben. Die völlig aus dem Ruder gelaufene Einwanderungspolitik ist möglicherweise nur ein Randthema. Obgleich die Auswirkungen auf die innere Sicherheit unübersehbar sind, gibt es seitens der Wähler schon seit vielen Jahren kaum eine Gegenwehr. Zu tief sitzt die Angst, den Stempel der Fremdenfeindlichkeit auf die Backe gedrückt zu bekommen. Der Handlungsspielraum einer Bundesregierung mit AfD-Beteiligung wäre zudem begrenzt. Vielleicht würde eine weitere Masseneinwanderung in die Sozialsysteme etwas gebremst. Aber die verantwortungslose Migrationspolitik ist praktisch nicht umkehrbar. Es gilt, den Schaden zu begrenzen, am besten, indem man eine gute (liberale) Wirtschaftspolitik und eine konsequente Kriminalitätsbekämpfung betreibt, inklusive Abschiebung bei Gewaltstraftaten.

Andere verheerende politische Weichenstellungen sind leichter korrigierbar, weil es ein Zurück gibt. Es handelt sind im Wesentlichen um drei Politikfelder, an denen sich die Geister scheiden: erstens die Energiepolitik, zweitens die Gesundheitspolitik und drittens die Außenpolitik. Entlang dieser drei Themen kann man den Aufstieg und den Niedergang von AfD und Grünen grob skizzieren.

In den Jahren 2018 und 2019 wurde ein mediales Trommelfeuer entzündet, das mit einer extremen Kriegsberichterstattung gleichzusetzen ist. Das goldene (grüne) Kalb, um das der Presserummel tanzte, ist mit dem Begriff „Klimakatastrophe“ verbunden. Aktivisten traten unter dem Label „Fridays for Future“ auf. Das sei gemäß „Wikipedia“ eine von Schülern ausgehende Graswurzelbewegung, was nicht stimmt. Tatsächlich wurde die psychologische Propaganda von Multimilliardären gezielt initiiert. Es geht ganz offensichtlich darum, die Marktwirtschaft durch eine Planwirtschaft zu ersetzen, ein Prozess, der von Angela Merkel und anderen Politikern freudig als „große Transformation“ beschrieben wird. Die Ideologie betrifft allerdings nicht nur den wirtschaftlichen Bereich, sondern sie berührt auch den Rechtsstaat sowie die Demokratie. Die fundamentalen Grundlagen der bisherigen Ordnung sollen untergraben, sprich abgeschafft werden. Das ist notwendig, um die geplante, von oben dirigierte Kriegswirtschaft (angeblich gegen den Wandel des Klimas) zu zementieren.

Die konzentrierte und konzertierte Propagandaschlacht rund um die erfundene Klimakatastrophe blieb nicht ohne Wirkung. Die Partei der Grünen, 2017 noch mit 8,5 Prozent Wählerstimmen die kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag, schnellte 2018/2019 in der Wählergunst in schwindelerregende Höhen, erreichte bei der EU-Wahl 2019 mit 20,5 Prozent ein Traumergebnis. Die anderen Parteien, mit Ausnahme der AfD, schwimmen im Fahrwasser der Klimahysterie mit, warum auch immer. Natürlich löst eine übertriebene Massenhysterie auch immer eine Gegenreaktion aus, sodass auch die alternative Partei vom Kult profitieren konnte, denn Greta-Genervte trieb es hin zu den Blauen.

Ab 2020 inszenierten die Mächtigen dieser Welt dann eine neue Massenpanik. Diesmal waren es unsichtbare Viren, mit denen Todesangst geschürt wurde. Das Paradox: Verängstigte Wähler wünschen sich eine starke und strenge Regierung, auch wenn die Panik von derselben Regierung befeuert wird. Die Maßnahmenpolitik, bei der die Grundrechte mir nichts, dir nichts weggefegt wurden, mussten jeden freiheitsliebenden Menschen mit Entsetzen erfüllen. Und doch trieb das Gebaren der Herrschenden die Wähler massenhaft zu den regierenden Parteien. Obgleich stabile Stütze der tyrannischen Politik und faktisch auch Regierungspartei in den meisten Bundesländern, mussten die Grünen Federn lassen. Angela Merkel stahl den Grünen die Show. Sie verkündete die Grausamkeiten, und das paralysierte Volk jubelte ihr mehrheitlich zu.

Die AfD, die als einzige Partei die Grundrechte verteidigte und Widerstand gegen die Corona-Politik leistete, verlor eine Wahl nach der anderen, flog in Schleswig-Holstein aus dem Parlament, schaffte den Einzug in Nordrhein-Westfalen nur ganz knapp und musste auch bei der Bundestagswahl 2021 Verluste hinnehmen. Doch langfristig zahlte sich die Beharrlichkeit für die Alternativen aus, während die Grünen als Antreiber totalitärer Ausgrenzung im Gedächtnis zurückbleiben. Die ewige Beschimpfung der AfD, sie sei angeblich eine extremistische Partei, die am liebsten alle Grundrechte abschaffen würde, um ein strenges Regime von oben einzuführen, ähnlich dem des Aliens aus Braunau in der Zeit von 1933 bis 1945, war zwar schon immer absurd, wurde aber von vielen geglaubt. Nach Corona ist es aber nicht mehr so leicht, die Stigmatisierung der AfD aufrechtzuerhalten. Es war gerade und nur die AfD, die für die Grundrechte und gegen einen übergriffigen Staat zu Felde gezogen ist. Auch der Landesvorsitzende Thüringens, Björn Höcke, Lieblingsfeind der absurden Extremismus-Denunzianten, warnte vor der totalitären Fratze und verteidigte das Grundgesetz, wollte im Zweifel die Grundrechte über das gefühlte Sicherheitsbedürfnis gestellt sehen.

Die AfD hat sich in schwierigen Zeiten und in aller Breite der Parteiströmungen als gemäßigte Partei und als Hüter des Grundgesetzes bewährt, im Gegensatz zu allen anderen Parteien. Selbst wer heute noch im Nachhinein alle Corona-Maßnahmen für richtig befindet oder gar den Spritzenzwang befürwortet hatte und diese Haltung bis heute verteidigt, muss zugestehen, dass die AfD die staatlichen Machtbefugnisse begrenzen wollte. Natürlich kann man behaupten, dass die Alternativen nur aus der Opposition heraus so agiert haben. Würden sie eines fernen Tages Regierungsmacht, könnten sie ihre „wahren Gesichter“ zeigen und gegenteilig aktiv werden und noch totalitärer gegen die eigenen Bürger vorgehen, als die, die schon länger hier regieren. Diese Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, aber bisher haben sich die anderen Parteien viel zu Schulden kommen lassen und die AfD hat (noch) nichts verbrochen.

Eine Chance hätten die Blauen daher verdient. Und hoffentlich würden sie einiges besser machen als die derzeitige Regierung. Die Grünen beweisen, dass man das Vertrauen beim Wahlvolk auch ganz schnell wieder verspielen kann, was eine Mahnung sein kann. Das ist gut so.

Die Corona-Zeit war offiziell noch nicht beendet, da kam schon das nächste Großthema auf das Tablett. Am 24. Februar 2022 rückten russische Truppen auf ukrainisches Gebiet vor. Der Krieg kostet seitdem (und auch schon vorher) viel Blut. Ein Ende ist nicht in Sicht. Für die Betroffenen ist das furchtbar. Die Grünen erweisen sich in Deutschland als die größten Kriegstreiber im bösen Spiel um Macht und um geopolitische Interessen. Hatte die Partei im Bundestagswahlkampf 2021 noch Plakate aufgehängt mit der Forderung „Keine Waffen in Kriegsgebiete“, so propagieren sie jetzt das genaue Gegenteil. Annalena Baerbock, die bisher unfähigste Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland (dass man einen Heiko Maas noch unterbieten kann, hätte vorher niemand geglaubt), erklärte Russland sogar den Krieg. Zum Glück wird die grüne Ministerin im Kreml nicht ernst genommen, zumal Kanzler Scholz auch umgehend erklärt hatte, es sei nicht so gemeint gewesen. Leider stirbt im Krieg die Wahrheit zuerst, und nicht nur die verbalen Entgleisungen, sondern die gesamte Berichterstattung haben bisweilen ein sehr niedriges Niveau. Die simple Verteufelung des russischen Präsidenten Putin, die Rede vom „Aggressor“ oder vom „Angriffskrieg“ und die Parolen, „wir“ müssten Russland besiegen und deren Politiker bestrafen, all diese Sprüche helfen nicht, das Leid der Menschen an der Kriegsfront zu beenden.

Man kann und sollte über wichtige und schwierige außenpolitische Themen diskutieren, über Anspruch und Wirklichkeit der Souveränität von Staaten (wie der Ukraine), über den Nutzen und Schaden von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete oder über Perspektiven und Ziele künftiger Friedensordnungen. Die Alternative für Deutschland erweist sich auch in diesem Themenfeld als einzige gemäßigte Gruppierung neben lobenswert zu erwähnenden Einzelkämpfern wie Sahra Wagenknecht. Die Vorwürfe der Altparteien, die Parteimitglieder der AfD seien deswegen Knechte des Satans von Moskau, sind natürlich Unsinn und passen ins gewohnte Bild der üblichen Denunziation und der allgemeinen Kriegspropaganda. Während stramme Stahlhelm-Konservative mit transatlantischem Schwur die AfD für ihre ausgewogene und differenzierte Haltung verachten, unterstützt ein erheblicher Anteil der Wählerschaft den von der AfD geforderten Wunsch nach einem Verhandlungsfrieden. Es sollen nicht noch mehr Ukrainer und Russen sinnlos verbluten müssen. Das ist eine Selbstverständlichkeit für mitfühlende Menschen. Die grünen Trommler für den angestrebten Siegfrieden über Russland können auf Unterstützung ihrer elitären Förderer zählen, aber selbst ihre eigenen Wähler teilen diese Kriegsbegeisterung mehrheitlich nicht.

Die Sanktionspolitik gegen Russland führte zu einer für die Bürger schmerzhaften Energiekrise. Ein erheblicher Anteil von Gas, Kohle und Öl wurde vormals aus Russland bezogen. Panisch kaufte Deutschland dann Rohstoffe aus anderen Quellen, um die Lager vorsorglich aufzufüllen. Dies führte zu erheblichen Preisanstiegen, die letztlich von den Endkunden, also von den Bürgern bezahlt werden mussten und bezahlt werden müssen. Dieser Prozess war im Juli 2022 bereits im Gang, der Benzinpreis aus heutiger Sicht sogar am Höhepunkt.

Trotzdem waren die Grünen (wie eingangs erwähnt) so beliebt wie nie zuvor. Die Ampelregierung startete Ende 2021 unter großem Beifall der Mittelstrommedien und hatte zunächst noch eine gewisse Narrenfreiheit. Die Frontpolitiker der Grünen, Annelena Baerbock und Robert Habeck, beide äußerlich überdurchschnittlich attraktiv und auf den ersten Blick sympathisch, setzten sich auch mithilfe von teuren steuergeldfinanzierten Fotografen und Visagisten gekonnt in Szene und wurden von den Hofberichterstattern gefeiert. Das deutsche Publikum, aus Gewohnheit untertänige Verehrer der herrschenden Schicht, schenkte den beiden ein hohes Maß an Vertrauen. Sie würden die Probleme sicherlich lösen, so eine weit verbreitete Zuversicht.

Eine solche übertriebene Verehrung ist allerdings nicht unbedingt stabil. Irgendwann erwartet das Publikum Ergebnisse, sonst kann der Vertrauensvorschuss schnell ins Gegenteil umschlagen. Baerbock verschwendet keinen einzigen Gedanken an Friedensinitiativen, gießt stattdessen nur Öl ins außenpolitische Feuer, und Habeck verfolgt stur seine niemals funktionierende, von der Klimareligion getriebene Energiewende, als hätte es die Selbstbeschneidungen beim Rohstoffhandel mit Russland nie gegeben. Wenn man mitten in einer selbst verursachten Energiekrise gut funktionierende Kernkraftwerke abschaltet, anstatt (was notwendig gewesen wäre) bereits stillgelegte wieder zu reaktivieren, dann ist es nicht verwunderlich, wenn so etwas auf ein breites Unverständnis trifft. Gleichzeitig faseln die Grünen auch noch vom Abschalten aller Kohlekraftwerke und vom Neubau 50 zusätzlicher Gaskraftwerke, obwohl die dafür notwendigen Gaspipelines kürzlich (vermutlich vom großen Bruder jenseits des Atlantiks) gesprengt wurden. Gleichzeitig verspricht man auch, die noch nicht gebauten Gaskraftwerke in ein paar Jahren per Verbotsgesetz ebenfalls stillzulegen, und wundert sich, warum niemand die Investition zum Bau dieser Kraftwerke finanzieren möchte.

Wer von einer angeblich notwendigen Dekarbonisierung spricht und gleichzeitig die in diesem Sinn nützlichen Kernkraftwerke verteufelt, rudert gleichzeitig vor und zurück, macht sich unglaubwürdig. Dass der sogenannte „Klimaschutz“ überhaupt möglich ist, darf ohnehin bezweifelt werden. Die menschengemachte Steuerung des CO2-Gehalts der Atmosphäre durch politische Maßnahmen ist bisher ein reines Hirngespinst, Nachweise sind nicht einmal ansatzweise erbracht. Auf die Diskussion, ob man über die bisher nicht mögliche Steuerung des CO2-Gehalts das Wetter beeinflussen könnte oder nicht, braucht man sich hierbei gar nicht einzulassen.

Vermutlich geht es den Politikern gar nicht ums Klima, sondern die klimapolitische Agenda verfolgt ganz andere Absichten und Ziele. Die Bürger werden belogen. Mit dem Zwang zum Elektroauto und dem Zwang zum Heizen mittels einer elektrischen Wärmepumpe hat man die Skepsis vieler Bürger geweckt und deren Geduld über Gebühr strapaziert. Will man die Immobilienbesitzer enteignen und ihnen Haus und Hof wegnehmen? Noch verheerender könnte es sein, dass die Regierung mit ihrer schlechten Energiepolitik die Industrie aus dem Land und damit auch den allgemeinen Wohlstand vertreibt. Welche Auswirkungen das haben könnte, kann man nur erahnen.

Die grünen Spitzenpolitiker genießen keinen Welpenschutz mehr. Auch die Werbepropaganda der Mittelstrommedien für deren Lieblingspartei kann nicht verdecken, dass die Fähigkeiten der Minister begrenzt sind. Baerbock und Habeck zerlegen sich mit ihren Aussagen und ihrer Politik selbst. Die Außenministerin blamiert sich scheinbar schmerzfrei und der Wirtschaftsminister hat mehrfach bewiesen, dass er von Ökonomie nicht viel versteht. Hätte er wenigstens fachkundige Mitarbeiter, wäre das verschmerzbar. Sein von ihm geschaffenes Umfeld besteht aber ausschließlich aus Lobbyisten der Energiewendeszene, die auch noch eigene Freunde und Verwandte mit hochbezahlten Posten versorgen. Inhaltlich ist diese Meute anscheinend von fremden Investoren gesteuert. Die deutschen Bürger sind die Melkkühe. Noch gärt es lediglich im Wahlvolk. Wenn die ökonomischen Konsequenzen dieser schädlichen Politik noch härter werden, es mit dem Wohlstand immer spürbarer bergab geht, dann werden sich Habeck und die ganze grüne Partei nicht mehr an der Macht halten können.

Einen großen Vorteil gegenüber der AfD hatten die Grünen zuletzt: Sie halten zueinander, zerlegten sich nicht selbst. Bei der AfD gibt es diesbezüglich eine lange Leidensgeschichte. Mit Bernd Lucke, Frauke Petry und Jörg Meuthen haben bereits drei Leitwölfe Zank in die Partei getragen und schließlich Fahnenflucht begangen. Erst mit der letzten Vorstandswahl hat sich der Richtungsstreit innerhalb der AfD beruhigt. Die Partei zieht anscheinend an einem Strang und kämpft für die Sache gegen den politischen Irrsinn der anderen Parteien. Die an die anderen Parteien Anschluss suchenden konservativen Kräfte sind etwas in den Hintergrund gerückt und die konsequent freiheitlich denkenden gemäßigten Kräfte haben das Ruder übernommen. Mit Tino Chrupalla und Alice Weidel stehen kluge Köpfe an vorderster Front, die keine Ausschließeritis betreiben und den Konkurrenzparteien gegenüber keine voreiligen faulen Zugeständnisse machen wollen. Sollten sich zukünftig Koalitionsgespräche ergeben, wird man immer noch an der einen oder anderen Stelle Kompromisse aushandeln und ertragen müssen.

Derzeit sieht es aber nicht so aus, dass sich Bündnisse mit anderen Parteien ergeben könnten. Insbesondere CDU/CSU und noch stärker die FDP sehen die AfD nicht als Gegner, sondern als Feind, dem man nicht ins Auge schauen darf, sondern den man bekriegen muss. Die entsprechende Rhetorik ist einer Demokratie nicht zuträglich. Für die AfD ist diese Situation unterm Strich günstig. So nimmt der Wähler die ehemals bürgerlichen Parteien als Anhängsel der grünen Ideologie wahr und spürt, dass die selbsternannten „demokratischen“ Parteien die Spielregeln der Fairness gegenüber der Opposition ständig missachten. Wer gemäßigt denkt und eine bürgerliche Politik bevorzugt, hat dann als Wahlalternative derzeit nur die Alternative für Deutschland. Die Themen Zuwanderung und Gender-Gaga tragen ihr Übriges zum Aufstieg der Blauen bei. Der Trend (AfD hui, Grüne pfui) wird vermutlich noch länger anhalten.

