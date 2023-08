25 Jahre eigentümlich frei Auch die EZB feiert mit

05. August 2023

Grußwort eines Bruders im Geiste

von Ralf Flierl

Ein Jubiläum an sich ist eigentlich nichts Besonderes. Es zeigt nur, wie lange derjenige Mensch oder aber diejenige Institution bisher „durchgehalten“ beziehungsweise „überlebt“ hat. Dabei spielt es keine große Rolle, ob das nun 24 oder 26 Jahre sind – beides läuft in etwa auf ein Vierteljahrhundert hinaus. Aber in unserer Gesellschaft, die nun einmal durch und durch auf das Dezimalsystem getrimmt ist, werden eben allen auf zehn, aber auch auf fünf endenden Jahreszeiträumen eine weit überproportional große Bedeutung zugemessen.

So geschah dies zum Beispiel vor wenigen Tagen bei der Europäischen Zentralbank EZB, die aktuell ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Es handelt es sich hierbei um eine Institution, die den Auftrag und die Macht hat, das Geldwesen für rund 350 Millionen Menschen zu regeln. Ihre Präsidentin Christine Lagarde sprach anlässlich der Feierlichkeiten von einem andauernden und verschärften Kampf gegen die Inflation, den die EZB gerade jetzt zu führen hat. Aha?!

Als Libertärer, der ein bisschen mit den Thesen der Österreichischen Schule der Nationalökonomie vertraut ist, bekomme ich bei dieser Aussage der obersten europäischen „Währungshüterin“ geradezu physische Schmerzen. Schließlich wissen wir Austrians doch, dass die Zentralbank der Garant und Treiber für die Geldschöpfung und damit letztendlich auch für die Teuerung ist. Insofern kommt mir Lagardes Statement so ähnlich vor wie: „Haltet den Dieb! Er versucht mit meinem Messer im Rücken zu entkommen.“

Zum Glück feiert nicht nur die EZB im Jahr 2023 ihr 25-jähriges Jubiläum, sondern auch das vor Ihnen liegende Magazin eigentümlich frei. Wie der Name schon sagt, sind die beiden großen Themen hier Eigentum und Freiheit. Und dies nicht ohne Grund: Denn nur, wer über Eigentum verfügt und Freiheit genießt, hat die Chance auf wahres Menschsein.

Zwar wollen uns die Sozialisten dieser Welt genau das Gegenteil einbläuen, nämlich dass das Heil in der Vergemeinschaftung und dem Befehl von oben bestünde. Aber so funktionieren der Mensch und die Gesellschaft nicht, wie man anhand zahlreicher historischer Beispiele erkennen kann. Die Sozialisten wollen uns im übertragenen Sinne erzählen, dass das Wasser aufwärts fließt. Und um diese Illusion aufrechtzuerhalten, benötigen sie eben eine Zentralbank, die für einen stetigen Fluss an Fiatgeld sorgt, mit dem all der Wahnsinn dieser Welt, der vielfach entgegen der menschlichen Natur steht, finanziert werden kann.

Sie als ef-Leser wissen das alles inzwischen. Schließlich mahnt das seit 25 Jahren aktive Magazin eigentümlich frei – aber übrigens auch das seit 20 Jahren bestehende Magazin „Smart Investor“, für das meine Wenigkeit verantwortlich zeichnet – ständig vor diesem durch die Zentralbanken induzierten Geldsozialismus. Denn das dicke Ende dieser auf Pump finanzierten katastrophalen Politik wird kommen – und dies vermutlich in nicht allzu ferner Zukunft.

Insofern sehe ich mich und André F. Lichtschlag als Brüder im Geiste – im „österreichischen Geiste“ – und ich schließe mich gerne seinem Motto an, das da lautet: Keinen Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern! Mehr Freiheit!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 30. Juni erscheinenden Juli/August-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 234.