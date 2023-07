10. Juli 2023

(Dankesrede von Baader-Preisträger 2023 Ralf Flierl)

Am 24. Juni wurde in Waghäusel, der Heimatstadt des 2012 verstorbenen deutschem Ökonomen Roland Baader, die ROLAND BAADER-Auszeichnung 2023 an den Publizisten Ralf Flierl verliehen. Der Chefredakteur und Herausgeber des Magazins Smart Investor (www.smartinvestor.de) erhielt die Auszeichnung für seine jahrzehntelange Pionierarbeit bei der Vermittlung der Ideen der Österreichischen Schule der Ökonomik an Anleger und Investoren. In der Dankesrede spricht Ralf Flierl über bessere Ideen und seine Erlebnisse mit Roland Baader in dessen letzten Lebensjahren. Die Jury der ROLAND BAADER-Auszeichnung setzt sich aus Daniel Baader (www.roland-baader.de), Rahim Taghizadegan (www.scholarium.at), Steffen Krug (www.ifaam-institut.de), Dr. Thorsten Polleit (www.misesde.org) sowie Olivier Kessler (www.libinst.ch) zusammen.



eigentümlich frei dankt allen Beteiligten, insbesondere Steffen Krug sowie dem Aufnahmeteam der PHANTASMA mit Jacques Uhlemann.



https://phantasma.eu/