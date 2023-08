Degeneration Der postmoderne Mensch

04. August 2023

Selbstoptimierung ist das Gebot

von Burkhard Voß

Der postmoderne Mensch ist eine Witzfigur, die über sich selbst nicht mehr lachen kann. Über seine Verpackung schon mal gar nicht. Ohne wesentlichen Makel geboren, koloriert er seine Außenhaut mit eigenartigen Bildern, auch Tatoos genannt. Aus Homo sapiens wird der Homo dermatopictologicus und die zentrale Frage im postmodernen Altenheim ist, welche Plastikwindelbuchse zu welchem Steißgemälde passt. Wenn faltig gewordene böse alte weiße Männer von dunkelhäutigen guten und jungen Frauen für kurze Zeit flott gemacht werden, dann ist das die Sternstunde einer gelungenen Integrationspolitik, die kurz davor ist, sich in die Gerontopsychiatrie zu verlieben. Doch bis es so weit ist, hat sich der postmoderne Mensch eine erstaunliche Lebensleistung zurechtgebastelt. Selbstoptimierung ist das Gebot der Stunde. Ernährung und vegane Kost sind Fetisch Nummer eins und ihre peinliche Befolgung befindet sich kurz davor, in das Grundgesetz aufgenommen zu werden. Hätten unsere Eltern nur ihre Mahlzeiten nach Spurenelementen und Nährstoffen detailliert untersucht, aufgelistet und dokumentiert, so hätten sie am Tage wohl nicht viel mehr zustande gebracht.

Trotzdem besteht spätestens ab 35 sein Innenleben aus Burnout und posttraumatischer Belastungsstörung. Für die sorgen nicht nur Corona-Krise oder der Krieg in der Ukraine. Für eine posttraumatische Belastungsstörung reicht schon der Tod eines Hamsters. Oder acht Stunden Arbeit täglich minus Glückseuphorie. Ab 40 sind die meisten Menschen der westlichen Hemisphäre so etwas von überfordert, dass sie auf neue Herausforderungen nur noch mit einem Krankenschein reagieren können. Hinzu kommt die rasch progrediente Digitalisierung des Lebens. Diese soll alle Lebensabläufe optimieren und die Arbeit verbessern. So die offizielle Version. Aber ist das wirklich so? Selbstverständlich! Erst durch die Digitalisierung bekommt die kognitive Performance des elegantesten Schimpansen der Biologie den letzten Schliff. Wie es um seine geistigen Fähigkeiten konkret aussieht? Jede zweite Überweisung eines niedergelassenen Psychiaters geht an einen Nachhilfelehrer für Mathematik. Hat aber bisher noch nicht wirklich was gebracht. Vor 2000 konnte so mancher noch Telefonnummern auswendig aufsagen. Gegenwärtig steht ein Name im Smartphone und spätestens ab einer vierstelligen Zahl ist das Merkvermögen der meisten Menschen völlig überfordert. Fällt das eigene Smartphone aus, zieht man sich morgens die Unterhose über den Kopf und versucht seine Anatomie südlich des Bauchnabels für das Unterhemd passend zu machen, da die Anzieh-App fehlt. Ab jetzt knutscht die Demenz nur noch die Digitalisierung. Nachhilfelehrer für Deutsch halten es nur noch mit 1,5 Promille plus aus, denn: Schreiben muss man auch nicht mehr. Das erledigen Sprachnachrichten. Wer das auch nicht mehr auf die Kette bekommt, verwendet ein mehr oder weniger symbolisch aufgeladenes Emoji. Der weitere demenzielle Prozess wird gefördert durch eine Erinnerungs-App, und Google teilt uns mit, wie effektiv wir sind. Sowieso betreiben wir Dinge nur noch, um von anderen in den sozialen Netzwerken aufmerksam beobachtet zu werden. Ob beim Blumengießen oder beim Staubsaugen, die Banalität kokst nur noch – um sich wenigstens einen Augenblick bedeutsam zu fühlen. Ein fast schon autoerotisches Erlebnis.

Für solch autoerotische Erlebnisse hat der postmoderne Mensch einen Tempel errichtet. Der Tempel heißt Gender. Oder Lesbian, Gay, Bi, Trans und Trallafittibeklopptsein im gegenwärtigen pansexuellen Delir. Damit die Gesellschaft möglichst nicht merkt, in welchen pansexuellen Totalitarismus sie gedrängt wird, wird von den Genderseiltänzern eine hochintellektualisierte Sprache mit Bedeutungspotenzierung benutzt. Würde man Klartext reden, bliebe nichts übrig.

Selbständiges Denken ist völlig out. Google und Facebook werden uns so automatisiert lenken, dass alle nur noch politisch korrekt sind. Da kommen auch Kultur und Wissenschaftsbetrieb nicht drumherum. Der Literaturnobelpreis 2024 geht an eine singhalesische Bauchtänzerin für ihren Roman „Transgenderpigs in Pink“.

Der höchste Literaturpreis Deutschlands geht an den Autor von „Queere Nonnen im Kloster“. Jeder sich outende Queeraktivist bekommt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier automatisch das Bundesverdienstkreuz mit Regenbogenfarben.

Und wer jetzt noch auf Heterosexualität steht, bekommt auf 3sat und Arte eine Gedächtnissendung für ausgestorbene Arten.

