Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

16. Juli 2023

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Rechter Weg

Na endlich! Nun haben auch die staatsnahen und zwangsgebührenfinanzierten Medien den Charme von Privatstadt-Ideen entdeckt – und glauben kaum, was sie da sehen. „Das libertäre Experiment von Mittelsachsen“, so ist ein Artikel auf Tagesschau.de überschrieben, der auf Recherchen des NDR beruht, die zudem in die ARD-Fernsehsendung „Reschke Fernsehen“ gemündet sind. Hier versucht sich die „Panorama“-Frontfrau Anja Reschke neuerdings an Aufklärungsjournalismus mit satirischen Mitteln, ähnlich wie umgekehrt (Satire mit scheinbar journalistischen Mitteln) im ZDF der mittellustige Scharfrichterclown Jan Böhmermann. Wie gut, dass es jetzt sogar von beiden TV-Erziehungsanstalten solche Sendungen gibt, die sich zuverlässig einseitig all jenem widmen, das ihnen suspekt erscheint, also irgendwie „rechts“.

Linke Tour

Wobei dieses Gottseibeiuns-Label zunächst gar nicht auftaucht in dem Text über das Projekt in der Kleinstadt Döbeln. Wohl deshalb, weil sogar ARD-Autoren merken, dass es gar nicht so einfach ist, Privatverträge in laut Tagesschau.de „genossenschaftlichen Strukturen“ (da schaut an, liebe Genossen!) und „natürlich den staatlichen Regeln nach wie vor unterworfen“ (so wird Vordenker Titus Gebel zitiert) als rrrääächts zu brandmarken. Dennoch steht bereits im Vorspann: „Der Landkreis ist alarmiert.“ Oha! Und irgendwann, nach kurzen Ausflügen nach Honduras („Privatstadt unter Palmen“), nach Liechtenstein („Free Cities Foundation“) und ins Silicon Valley zum selbstredend „umstrittenen“ Investor Peter Thiel, fallen die R-Signalwörter dann doch. Es gipfelt in der Bemerkung, dass in Döbeln ein Gründungsmitglied der Bürgergenossenschaft „Kontakt zur Reichsbürgerszene“ im selben Landkreis gehabt habe. Doch was heißt „Kontakt“? Mal im selben Bus gesessen? Auf derselben Veranstaltung gewesen? Im selben Tennisclub? Kontaktschuld-Journalismus, der sich noch nicht einmal die Mühe macht zu fragen, warum Menschen selbstverantwortlich nach Alternativen zu staatlich behaupteten Dienstleistungen suchen, bei denen der Staat immer offensichtlicher versagt.

Obenauf

Unterdessen schicken sich die Gemeinwohldiener an, das staatsnahe Mediensystem von der Produktion von Inhalten auf deren digitale Distribution auszudehnen. Das Prinzip Facebook, Youtube/Google, Twitter und Tiktok (von wegen „Monopol“!), das darauf ausgerichtet ist, das Nutzererlebnis, die Nutzungsintensität und damit die Werbeeinnahmen und den Gewinn der Plattformen zu mehren, passt den Gesellschaftsingenieuren nicht. Die Menschen sollen auf den Plattformen nicht die Inhalte sehen, die sie offenbar sehen wollen – sondern die sie sehen sollen. Deshalb planen das ZDF und öffentlich-rechtliche Anstalten aus Kanada (CBC), der Schweiz (SRG SSR) und Belgien (RTBF) nun eine eigene Plattform „Unabhängige und faktenbasierte Kommunikationsräume in der digitalen Welt“, um dort „den demokratischen Diskurs abseits von Hasskommentaren und Desinformation zu ermöglichen“, wie es offiziell heißt. Und dann stolz: „Kommerzielle Aspekte spielen keine Rolle.“ Genau das mag als Trost dienen – weil Planwirtschaft auch hier scheitern wird. Es kostet halt nur viel Gebührengeld.

Unten durch

Kritik am ZDF kommt auch von anderswo: Von „Palais Fluxx“, einem Onlinemagazin für Frauen ab 47 Jahren. Es mokiert sich über die angeblich mangelnde oder klischeehafte Bildschirmpräsenz mittelalter Frauen und liefert Textbausteine für Beschwerdebriefe nach Mainz. Am Beispiel der ZDF-Vorzeigeproduktion „Der Schwarm“ rechnet die Website vor: Unter den 13 Hauptfiguren gebe es lediglich eine einzige ältere Frau – beruflich erfolgreich, aber „verbiestert, knochentrocken, hart und unfair“ dargestellt, als „Frau ohne Unterleib, ohne den geringsten Verweis auf Erotik in ihrem Leben“. Das Magazin wittert Verstöße gegen den Medienstaatsvertrag, mangels Ausgewogenheit und Vielfalt. Alte Schwedin! Da hilft nur eine Mega-Quote für Filmplots und -figuren, feingranular nach zig menschlichen Merkmalen und Lebensweisen. Apropos: Wie steht es eigentlich um die öffentlich-rechtliche Darstellung von Nettosteuerzahlern und Unternehmern, die Länder wie Deutschland am Laufen halten, die aber sehen, wie staatlich bedingt zu vieles vor die Hunde geht und die deshalb nach privaten Alternativen suchen? Hey, ihr Strichlistenführer:innen, spitzt schon einmal eure Bleistifte!

Information

