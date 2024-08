Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

11. August 2024

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Hüpfen auf der Hauptstraße

Beim Entstehen dieser Kolumne war die niederländische Fußball-Nationalmannschaft noch dabei im Turnier der Europameisterschaft. Und mehr noch als das Spiel des Oranje-Teams beeindruckten dessen Fans die deutschen Gastgeber, millionenfach angeschaut in unzähligen Internetvideos: Orange gekleidete Menschenmassen aus Holland hüpften durch Deutschlands Innenstädte zum Stadion, wedelten fröhlich mit der Nationalflagge und sangen dabei einen Partyschlager, der in den Niederlanden seit 2015 populär ist und der jedes Jahr auch auf den offiziellen „Königstag“-Festen gespielt wird. Der simple Refrain lautet: „Nach links! Nach rechts! Und nochmal: Nach links! Nach rechts!“ Und entsprechend hopsen die orangenen Massen erst nach links und dann nach rechts. Als das Lied am Königstag 2019 vor 40.000 Zuschauern in Breda gehüpft wurde, verzeichneten die Messgeräte ein kleines Erdbeben. Irgendwie wartet man nun auf eine offizielle Kampagne des Deutschen Fußballbundes, des Innenministeriums und der Amadeu-Antonio-Stiftung gegen die Verbreitung dieses Songs: „Kein Schritt nach rechts!“ Zumal es in dessen Verlauf zu ausgeprägten „Döpdödödöp“-Passagen kommt – auch die bergen ja mittlerweile assoziative Gefahren. Und hat eigentlich die Deutsche Umwelthilfe schon vor menschgemachten Erderschütterungen gewarnt?

Wimpel am Wagen

In der deutschen Presse haben die orangenen Hüpfmärsche der Holländer viel Sympathie erfahren, ähnlich wie die Fahnenmeere anderer EM-Nationen auf den Straßen von Berlin, Dortmund und München. Anders erschien es bei den deutschen Farben: Wer sein Auto oder seinen Balkon schwarz-rot-gold beflaggte, machte sich in den Augen etlicher Journalisten lächerlich – oder verdächtig. „Wenn Schwarz-Rot-Gold gezeigt wird, setzt sich die Mehrheitsgesellschaft über andere Gruppen hinweg“, warnte die „taz“ unter der raunenden Überschrift „Flaggen am rechten Kotflügel“. Solche Begeisterung gebe es nicht in harmlos, kommentierte eine „Stern“-Redakteurin. Und die „Rheinische Post“ befand, dass solche Bekenntnisse „selten so schwierig“ waren wie bei der EM 2024. Allerdings sei „Patriotismus in diesen Zeiten wichtig – als Zeichen der Demokratie“ und um die Deutschlandflagge nicht der AfD zu überlassen. Okay, das ist der Ritterschlag für die Rückspiegel-Puschen!

Sport auf dem Schirm

Die meisten Spiele dieser EM waren in Deutschland auf den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen. Sie bieten bei der Rechtevergabe der großen Sportevents regelmäßig mit – und treiben so die Preise in die Höhe. Die Zwangsgebührenzahler müssen blechen, auch diejenigen, die sich dafür nicht interessieren. Und von wegen „Grundversorgung“: Ohne Staatsfunk bliebe kein Großevent ungesendet, denn die Privaten würden das gerne übernehmen, werbefinanziert oder als freiwilliges Pay-TV. Den ef-Lesern sind alle Argumente seit Langem bekannt. Vor einiger Zeit kam Unterstützung von ganz unerwarteter Seite: Frauke Gerlach, die damalige Geschäftsführerin des ansonsten jeglicher Marktsympathien unverdächtigen Grimme-Medieninstituts, appellierte an ARD und ZDF, auf teure Sportrechte zu verzichten. Leider nicht, um das Geld zu sparen und die Zwangsgebühren zu senken, sondern, um es woanders auszugeben, etwa für Aufklärung und Bildung. Vielleicht mal für Marktwirtschaftskunde?

Kicken auf dem Kieker

Was macht eigentlich der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen? Sucht weiter nach Süchten, vor denen er warnen und für deren Bekämpfung er mehr Geld fordern kann. Schon lange vor der Fußball-EM hatte Burkhard Blienert – so heißt der Mann – Sportwetten im Profifußball auf dem Kieker; der SPD-Politiker will die Werbung eindämmen. Denn die Zahl der Spielsüchtigen im Land habe sich in zehn Jahren von 0,4 auf 1,4 Millionen Menschen vervielfacht; weitere drei Millionen Menschen zeigten „riskantes Spielverhalten“. Superpräzise Zahlen! Wünscht man sich auch zu anderen Themen, etwa zur Verschwendungssucht der Politik. Doch Sportwetten seien oft der Anstoß zu Glücksspiel und Spielsucht. Schräge Begründung: Weil A zu B führen kann (nicht muss), B zu C führen kann (nicht muss) und die Politik C eindämmen will, wird A beschränkt. Überhaupt: Sport und Glücksspiel passten nicht zusammen. Findet Blienert. Politik als Projektion persönlicher Präferenzen: Wetten?

