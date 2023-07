Deutsche Berichterstattung zum US-Vorwahlkampf Massenmediale Filterblase

15. Juli 2023

Über den Versuch, die erneute Wahl Donald Trumps von Ferne zu verhindern

von Martin Moczarski

Erinnern Sie sich noch? Es war am 9. November 2016, als deutsche Massenmedien zu ihrem eigenen Bedauern den für sie völlig überraschenden Wahlsieg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten zu verkünden hatten. War man sich in den meinungsbildenden Redaktionsstuben tags zuvor doch noch so sicher gewesen, dass das Rennen um das Weiße Haus eigentlich schon zugunsten Hillary Clintons entschieden sei, machten sich nun, kaum verhohlen, Entsetzen, Konfusion und auch eine gewisse Schockstarre breit. Die letzten Umfragen hatten die Kandidatin der US-Demokraten doch ganz weit vorne gesehen. Und auch die Korrespondenten hatten sich, insbesondere in den letzten Tagen, aber auch schon lange vor besagter Präsidentschaftswahl, redlich bemüht, dem deutschen Tagesschau-Konsumenten und „Spiegel“-Leser ein Stimmungsbild zu zeichnen, das eigentlich keinen anderen Schluss zuließ, als dass Barack Obama den Staffelstab der US-Präsidentschaft an seine eigene Außenministerin würde weitergeben können. Pustekuchen. Das amerikanische Wahlvolk hatte anders entschieden, ganz so, als ob es von der Berichterstattung deutscher Qualitätsjournalisten keinerlei Notiz genommen hätte.

Die Niederlage Hillary Clintons nahmen die deutschen Meinungsoptimierer so auch als ganz eigene persönliche Niederlage wahr. Die Bemühungen, Donald Trump die Chancen auf einen Wahlsieg abzusprechen, ihn in ein ungünstiges Licht zu rücken, ihm Dummheit, kriminelle Energie, Aggressivität, Rücksichtslosigkeit und einen grundsätzlichen Hang zu rechtsextremistischem Gedankengut zu attestieren, waren in ihren Augen an der Ignoranz, Rückständigkeit und Unbelehrbarkeit der (leider) stimmberechtigten US-Amerikaner spurlos abgeprallt.

Die Schmach war groß und die Befürchtungen, was da nun unter einem Präsidenten Donald Trump auf die gesamte Menschheit zukommen mochte, noch wesentlich größer: Klimakollaps, wirtschaftlicher Niedergang, Weltkrieg. Das alles erschien nach der Wahl auf einmal deutlich näher gerückt zu sein. Es galt also, sich zu besinnen. Sich neu zu sortieren. Die Krone aus dem Dreck zu heben, den Staub abzuklopfen und erneut zur Tat zu schreiten.

Es folgte die permanente und noch bis heute andauernde Fortsetzung dessen, was überkritische Stimmen vielleicht als eine gegen den damals neu gewählten US-Präsidenten gerichtete Schmutzkampagne bezeichnen könnten.

In Merkel-Deutschland erfuhr der am Haltungsjournalismus orientierte Medienkonsument fortan alles, was nötig war, um die Wahl Donald Trumps mindestens als einen historischen Super-Gau, nicht nur für die US-Amerikaner selbst, sondern für die gesamte Menschheitsfamilie, zu begreifen. Skandale, Affären, Fettnäpfchen. CNN, die „New York Times“ oder auch die Pressestelle der US-Demokraten lieferten reichlich Material, sodass durch den „Stern“- oder „SZ“-Praktikanten einfach nur noch die Copy-Paste-Tasten und ein geeignetes Übersetzungstool bedient werden mussten. Den Feinschliff der entlehnten Beiträge übernahm dann noch ein festangestellter Redakteur – hier noch eine Prise Spott, da noch eine Spritzer Verachtung – und fertig war der Leitartikel. Die etwas lästige, weil doch sehr zeitaufwendige Recherchearbeit blieb so selbsterklärend auf der Strecke – angesichts der Zielsetzung, nämlich eine gut geölte Meinungsmaschinerie zu starten und dann am Laufen zu halten, die einzig dem Zweck dienen sollte, die Amtszeit des „Bad Orange Man“ auf höchstens vier Jahre zu begrenzen, vielleicht sogar zu verkürzen, war eben jene Recherchearbeit auch gar nicht nötig.

Die Rechnung ging auf, Donald Trump wurde 2020 nicht wiedergewählt. Anstatt seiner übernahm nun der mit großem Abstand beliebteste, weil mit den meisten je erhaltenen Stimmen gewählte Kandidat Joe Biden das Amt des US-Präsidenten. Die Erleichterung war groß, die Vereinigten Staaten, so wurde es verkündet, waren nach vier leidvollen Jahren der Schreckensherrschaft nun wieder in den guten, in den treusorgenden kompetenten Händen eines waschechten Demokraten. Die Welt war wieder in ihren Fugen. Und so ist es bis heute.

Ist das nun Ende der Geschichte? Mitnichten. Ganz anders als in Deutschland, man wird es als „FAZ“-Abonnent oder Heute-Journal-Zuschauer nicht für möglich halten, erfreuen sich die Bürger der Vereinigten Staaten eines Medienangebotes, dessen Bandbreite sehr weit über das hinausgeht, was die hiesigen Medien von ARD bis „Zeit-Online“ bereit sind zu liefern. Dabei ist man in den Vereinigten Staaten im Vergleich zum Medienangebot hierzulande vor allem „rechtsoffen“, ja sogar „verschwörungsoffen“. Exemplarisch sei der Nachrichtensender Fox News genannt. Fast zeitgleich zum welterschütternden Wahlsieg Donald Trumps im November 2016 bot man dem Nachrichtensprecher Tucker Carlson dort zur besten Sendezeit ein eigenes Sendeformat an: Tucker Carlson Tonight. Bis zu seiner für viele überraschenden Freistellung durch den Sender Ende April 2023, nutzte Carlson das ihm gewährte Forum, um Themen anzusprechen, die im besten Deutschland aller Zeiten vermutlich zu einem sofortigen Entzug der Sendelizenz geführt hätten. Er erreichte damit ein Millionenpublikum und ließ die Konkurrenz von CNN, MSNBC und anderen linken Sendern als Marktführer hinter sich.

So verteidigte er in einer seiner Sendungen zum Beispiel Kyle Rittenhouse, den jungen Mann, der während der Unruhen in Kenosha, Wisconsin im Sommer 2020 drei Männer erschoss. In Notwehr, wie ein Gericht gut ein Jahr später urteilte, nachdem US-amerikanische wie auch deutsche Waffenverbotsaktivisten Rittenhouse in ihren Redaktionsstuben bereits als Mörder und Rechtsextremisten vorverurteilt hatten. Auch weigerte sich Tucker Carlson beharrlich, die Religion des menschengemachten Klimawandels für sich anzunehmen und als Prediger eben dieser Glaubensgemeinschaft aufzutreten. Ganz im Gegenteil. In dem deutschen Wikipedia-Artikel über Tucker Carlson lesen wir: „Carlson ist ein Klimawissenschaftsleugner, der in seiner Sendung unter anderem regelmäßig behauptete, dass Sorgen vor dem Klimawandel wie eine Religion seien und dass die gesamte Theorie des menschengemachten Klimawandels absurd sei.“

Die Frage, warum Fox News die Zusammenarbeit mit Tucker Carlson nach über sechs Jahren ganz plötzlich und unerwartet beendet hat, ist nach wie vor unbeantwortet und bietet derweil Raum für Spekulationen

In zeitliche Nähe zu seiner Freistellung fiel eine außergerichtliche Einigung des Senders mit dem Wahlmaschinenhersteller Dominion Voting Systems, nach der Fox News 787 Millionen US-Dollar Schadensersatz für die Verbreitung von Falschinformationen zu zahlen hat. Tucker Carlson hatte in seiner Sendung wiederholt auf Unregelmäßigkeiten bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 hingewiesen und dabei auch die Rolle des Wahlmaschinenherstellers hervorgehoben.

Die sich bis heute, vor allem in Deutschland, hartnäckig haltende Erzählung des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 versuchte Tucker Carlson mit der Ausstrahlung einiger Videos zu widerlegen, die belegen, dass es seitens der Kapitolpolizei nicht nur keine Bemühungen gegeben hat, die Demonstranten vor dem Kapitol aufzuhalten, vielmehr haben sie diese sogar bereitwillig in das Kapitol hineingelassen.

Ähnlich „staatszersetzend“ äußerte sich der damalige Fox-News-Moderator über den Ukraine-Konflikt. Dabei warf er der amtierenden Regierung der Vereinigten Staaten vor, lediglich eigene Interessen auf Kosten der US-amerikanischen Steuerzahler und der ukrainischen Bevölkerung zu verfolgen, beispielsweise Geldwäsche oder auch den Betrieb von Bio-Laboren. Letztere Behauptung flankierte er mit einem Auszug aus einem Videomitschnitt, in dem Victoria Nuland ihre Aussage zu dieser Frage vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats abgab und den Verdacht bestätigte. Für deutsche Massenabfertigungsmedien kein Grund, den massenabgefertigten Medienkonsumenten hier mit zu viel Information zu verunsichern.

Ob die Entscheidung des Senders Fox News, die Dienste Tucker Carlsons nicht länger in Anspruch zu nehmen, eine kluge gewesen ist, sei dahingestellt. Die Marktanteile des Senders sind seitdem dramatisch zurückgegangen. Und wenn es das Ziel von Fox News gewesen sein sollte, auch zu diesem Preis, die Verbreitung der, wie man in Deutschland sagt, „kruden Thesen“ und „Verschwörungstheorien“ des Moderators in ihrer Reichweite einzuschränken, hat man den Preis offenkundig umsonst gezahlt. Tucker Carlson betreibt mittlerweile einen Twitter-Kanal, auf dem er sein Sendeformat fortsetzt und dabei ein Vielfaches der Zuschauer erreicht, die er noch bei seinem alten Arbeitgeber generieren konnte.

Weitestgehend unbeeindruckt davon jedoch zeigen sich die Stimmungsbildzeichner hierzulande. In deren Weltbühnenbild ist neben dem allgegenwärtigen Regenbogen kein Platz für hässliche Widersprüche oder Ungereimtheiten. Hier läuft sie nämlich noch immer, die anfangs erwähnte Meinungsmaschinerie, deren Zweck nach wie vor zu sein scheint, eine zweite Amtszeit Donald Trumps zu verhindern. Ketzerische Stimmen, die die Regierung Biden in Verruf bringen könnten, gehören daher ausgeblendet.

Wenn da nur nicht diese lästigen (a-) sozialen Medien und Plattformen wären. Genannt sei hier der Nachrichtendienst Telegram. Telegram ermöglicht es seinen Nutzern, mit anderen Nutzern zu kommunizieren, hält aber auch die Möglichkeit vor, einen inhaltsbasierten Kanal mit Texten, Bildern, Ton- und Videodateien zu betreiben. Just zu diesem Zeitpunkt, es ist der Geburtstag Donald Trumps, ein Tag nach der auch im deutschen Medienmärchenwald ausgiebig behandelten Anklageverlesung in dem Prozess gegen ihn, erscheint in meiner Telegram-Kanalübersicht ein Beitrag: „Fox News berichtet über die insgesamt 17 Audioaufnahmen, mit denen der Burisma-Oligarch Mykola Zlochevsky Hunter und Joe Biden erpresst.“ Diesem Beitrag ist ein Videomitschnitt einer Fox-News-Sendung beigefügt. Der Moderator dieses Beitrags gibt sich entsetzt und stellt angesichts der Nachrichtenlage die Frage, ob Joe Biden nun aus seinem Amt entfernt werden müsse oder ob er freiwillig zurücktrete. Auf der Seite von Fox News erfährt man dann: „Senator Chuck Grassley, R-Iowa, behauptete am Montag im Senat, dass der Burisma-Manager, der Joe Biden und Hunter Biden angeblich fünf Millionen US-Dollar gezahlt hatte, 17 Audioaufzeichnungen seiner Gespräche mit ihnen aufbewahrt habe, und berief sich dabei auf das FBI-Formular FD-1023, über das das FBI die Kongressabgeordnete informiert hatte. Dem Formular 1023 zufolge sollen Präsident Joe Biden von einem leitenden Angestellten des ukrainischen Erdgasunternehmens Burisma Holdings, bei dem sein Sohn Hunter Biden im Vorstand saß, fünf Millionen US-Dollar gezahlt worden sein, teilte eine vertrauliche menschliche Quelle dem FBI während eines Interviews im Juni 2020 mit.“

Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe wird über diese unschöne, weil nicht ins Bild passende Meldung hierzulande noch nicht berichtet. Ob sich das noch ändern wird, werden Sie wissen, wenn Sie diese Zeilen hier lesen. Ob sich das konsequente Ausblenden von Teilen der Realität, das Verteufeln des einen und das gleichzeitige Hochjubeln des anderen Präsidentschaftskandidaten vom fernen Deutschland aus auf das Wahlergebnis in den Vereinigten Staaten diesmal irgendeinen Einfluss haben wird, wissen wir dann im November 2024.

