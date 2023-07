Drei Oppositionelle und ein Demenzkranker Das Regime der Manager wankt

08. Juli 2023

Warum die Wahlen 2024 in den USA sehr spannend werden könnten

von Robert Grözinger

In den USA verspricht das nächste Jahr, in dem eine Präsidentschaftswahl ansteht, politisch höchst turbulent zu werden. Ein offizieller Bericht bezichtigt dem FBI politische Einflussnahme gegen Donald Trump seit der Zeit vor der Wahl im Jahr 2016. Gleichzeitig fährt der tiefe Staat, zu dem das FBI gehört, schwerste juristische Geschütze gegen Trump auf. Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – erreicht Trump unter den Republikanern eine uneinholbar erscheinende Beliebtheit als neuerlicher Präsidentschaftskandidat.

Damit der Unruheindikatoren nicht genug. Zum einen steckt ein weiterer „populistischer“, also gegen das Establishment eingestellter Kandidat in dieser Partei seinen Claim ab: der Gouverneur Floridas und „Corona-Skeptiker“ Ron DeSantis. Und bei den Demokraten wagt sich ein in der Partei beliebter Nachfahre des mit mythischen Weihen versehenen ermordeten Präsidenten John F. Kennedy, sein Neffe Robert F., hervor. Auch er ein „Corona-Skeptiker“, mehr noch: ein Corona-„Impf“-Gegner und Autor eines höchst erfolgreichen Buches, das den amerikanischen Corona-Halbgott-in-Weiß Anthony Fauci gründlich auseinandernimmt. Außerdem ist er Gegner des Kriegs in der Ukraine. „RFK“ trotzt der impliziten Vorgabe der vom tiefen Staat vereinnahmten Führung seiner Partei und tritt gegen den Amtsinhaber Joe Biden an.

Der Reihe nach. Zunächst zum Durham-Report. Derzeit steht eine ganze Latte von Lügengebäuden unter starkem Beschuss, die wie Festungen – und in ihrer Bedeutung Türmen in einem Schachspiel gleich – die medial fabrizierte Wahrnehmungslandschaft beherrscht: Die Machenschaften einseitiger Justiz im Hinblick auf die Vorgänge am und im Kapitolgebäude in Washington am 6. Januar 2021; die Unterdrückung der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte durch das FBI; die Twitter-Files, die aufdecken, dass die Regierung der Nachrichtenplattform Anweisungen gab, Einträge oder gleich ganze Konten, die Leser etwa vor der Einnahme der Corona-„Impf“-Stoffe warnten, zu löschen.

Und jetzt dies: Der noch während der Präsidentschaft Trumps beauftragte Sonderermittler in Sachen „Russiagate“, John Durham, hat seinen Bericht veröffentlicht, dessen Schlussfolgerung lautet, „dass das Ministerium und das FBI ihre wichtige Aufgabe der strikten Gesetzestreue im Zusammenhang mit bestimmten in diesem Bericht beschriebenen Ereignissen und Aktivitäten nicht erfüllt haben“, wie ein Artikel darüber auf „Breitbart.com“ berichtet. Ferner wirft Durham dem FBI eine „Neigung“ vor – man könnte auch sagen: Befangenheit –, eine Untersuchung gegen Trump in Gang zu setzen, obwohl es keinen tatsächlichen

Beweis einer geheimen Zusammenarbeit mit Russland gab.

Breitbart zitiert den Bericht mit den Worten: „Unsere Untersuchung ergab, dass hochrangige FBI-Mitarbeiter einen schwerwiegenden Mangel an analytischer Strenge gegenüber den Informationen an den Tag legten, die sie erhielten, insbesondere Informationen von politisch verbundenen Personen und Organisationen“, womit, so die Nachrichten- und Kommentarplattform, „offensichtlich das von der Hillary-Clinton-Kampagne finanzierte ‚Pinkel-Dossier‘ von Fusion GPS“ gemeint sei, „in dem Absprachen behauptet wurden und auf das sich das FBI bei seinen Ermittlungen gegen Trump stützte“.

Der Durham-Bericht deckt, wie „Breitbart“ weiterschreibt, außerdem auf, „dass hochrangige Mitglieder der Obama-Regierung, darunter Vizepräsident Joe Biden, Generalstaatsanwältin Loretta Lynch, FBI-Direktor James Commey und sogar Präsident Obama selbst, vom damaligen CIA-Direktor John Brennan darüber informiert wurden, dass die Hillary-Clinton-Kampagne Pläne hatte, Donald Trump fälschlicherweise mit dem Kreml in Verbindung zu bringen, um von ihrer eigenen E-Mail-Affäre abzulenken“.

Selbst die Mainstreammedien, die die im ersten Absatz genannten anderen Skandale so gut es geht ignorieren oder kleinreden und damit aller Welt gegenüber offenbaren, dass sie Teil des tiefen Staates sind, müssen jetzt zugeben, dass, wie ein CNN-Mitarbeiter schon vor Jahren einem verdeckt ermittelnden Alternativmedien-Journalisten gegenüber angab, die ganze „Russiagate“-Affäre ein „Big Nothingburger“ ist beziehungsweise schon immer war. Die damals dennoch jahrelang und pausenlos hyperventilierenden Relotius-Medien – der „Spiegel“ genannte Außenposten und Vollpfosten des tiefen US-Staates ist selbstverständlich auch mitgemeint – stehen jetzt ziemlich belämmert da. Ein großer Teil des kleinen Rests ihrer Glaubwürdigkeit ist jetzt ebenso dahin wie die des FBI und anderer Behörden – zumindest bei etwa der Hälfte der Amerikaner.

Der Durham-Bericht und die kleinlaute Zerknirschtheit der Mainstreammedien zeigen, dass trotz der weitverbreiteten Zensur und anderer Formen von Nachrichtenmanipulation und Meinungsunterdrückung im ehemals freien Westen der „Informationskrieg“ noch lange nicht ausgefochten ist. Denn erstmals seit 2016, dem Jahr des populistischen Aufstands gegen die zentralplanerischen Tendenzen des vom Weltwirtschaftsforum durchdrungenen globalen „Regimes der Manager“, ist eben dieses Regime jetzt wieder in der Defensive.

Bevor wir darüber in Jubelarien ausbrechen, sollten wir aber vermerken, dass der tiefe Staat derzeit anderenorts mit aller Kraft in die Offensive geht. Zum einen mit seinem Plan, eine digitale Währung einzuführen. Am 4. Juli dieses Jahres, ausgerechnet am Unabhängigkeitstag der USA, will die amerikanische Zentralbank eine digitale Währung starten. So berichtet es Neil Oliver von der britischen alternativen Nachrichtenplattform GBNews. Ist eine solche Währung erst einmal „alternativlos“, wird jede Transaktion in Echtzeit verfolgbar und damit verhinderbar sein. Es wird dann so sein wie in einem bekannten Buch beschrieben, nämlich „dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, der das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens“.

Zwischenbemerkung: Ich glaube nicht, dass das Ende der Welt kurz bevorsteht. Das ist nicht der Grund, weshalb ich hier die Offenbarung des Johannes zitiere. Ich glaube, dass sich dieses Buch und speziell auch dieser Satz hauptsächlich um das Römische Reich und die zur Zeit der Niederschrift für Hellsichtige bereits absehbare Zerstörung Jerusalems dreht. Ich zitiere den Satz, weil, wie in so vielen anderen Fällen in diesem und anderen Büchern der Bibel, der Inhalt und die darin verborgene Botschaft auf das moderne Leben durchaus übertragbar sind. Rom war der damalige gottlose Hegemon und gefährliche Tyrann. Ende der Zwischenbemerkung.

Ebenso satanisch wie der Plan der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung ist die andere Großoffensive des globalen Managerregimes: das neue Abkommen der Weltgesundheitsorganisation WHO, mit dem offensichtlich der Grundstein einer Weltregierung gelegt werden soll. Die WHO im Allgemeinen und ihr Generaldirektor im Besonderen sollen einen immensen Befugniszuwachs erhalten, sollen bestimmen dürfen, wann eine weltweite Bedrohung der Gesundheit besteht – unter anderem durch Klimawandel – und den Staaten und ihren Regierungen Anweisungen geben, welche Maßnahmen sie diesbezüglich ergreifen sollen.

Das ist dieselbe WHO, die in der angeblichen Corona-Pandemie total versagte und von Lockdowns über Masken bis hin zu „Impfungen“ total nutzlose bis kontraproduktive Maßnahmen empfahl. Gegen die Unterdrückung von Informationen über alternative Behandlungsmöglichkeiten, die die eben genannten Maßnahmen überflüssig oder schnell unnötig gemacht hätten, unternahm sie nichts oder feuerte die Täter sogar noch an.

Nun kann man in Anlehnung an ein angebliches Stalin-Wort fragen, wie viele Divisionen und Polizeieinheiten die WHO hat, mit denen sie ihre Bestimmungen durchzusetzen gedenkt. Diese Frage verkennt, dass die WHO, überhaupt das Regime der Manager, wie damals der Papst, dem das Wort des Sowjetdiktators am Ende des Zweiten Weltkriegs galt, keine Divisionen braucht, sondern nur Gläubige. Indoktrinierte, die glauben, dass der erleuchtete oder, wie sie meinen, aufgeklärte Mensch nicht nur das Klima, die Viren und das Geld aller anderen Menschen kontrollieren kann, sondern auch darf und sogar muss. Die glauben, dass sie die Natur des Menschen neu definieren und schaffen können, dürfen und müssen. Die glauben, dass jeder, der all das auch nur anzweifelt, per definitionem ein bösartiger Menschenfeind ist. Solange genügend solcherart indoktrinierter Menschen an den Schaltstellen der Macht sitzen – in den Behörden, den Ministerien, den Schulen, den Universitäten und den Medien – braucht die WHO, braucht auch das Zentralbankensystem keine stahlgepanzerten Divisionen und keine Polizei.

Und dennoch: An mehreren Fronten sind diese Möchtegerntyrannen jetzt in der Defensive. An den Schalthebeln der Macht sitzen zwar Indoktrinierte. Die Schalthebel betätigen tun aber andere Kaliber: die Oligarchen. Und die haben zwei Schwachstellen. Die eine Schwachstelle ist ihr Glaube, die höchste Entscheidungsinstanz im gesamten bekannten Universum zu sein. Hochmut kommt vor dem Fall. Steht ebenfalls in der Bibel. Die zweite Schwachstelle sind die Schalthebel selbst: die indoktrinierten Schießbudenfiguren in den Parlamenten, Ministerien, Behörden, Bildungseinrichtungen und Medien.

Der seltsame Jubelperser-Antrag im Bundestag zum 75-jährigen Bestehen WHO, in dem die Ampelkoalition kürzlich die Zustimmung zu diesem globalen Putschversuch versteckte, zeugt von Niedertracht und Verzweiflung. Die Autoren und Unterstützer des Antrags wissen offenbar, oder spüren zumindest, dass sie das Volk in ihrem Streben, einen neuen Turm zu Babel zu bauen, nicht hinter, sondern gegen sich haben. Dass sie deshalb täuschen und tricksen müssen. Sie schämen sich, von Pharmakonzernen und anderen Sonderinteressen zu dieser Scharade gezwungen zu sein. Immerhin. Wir Freiheitlichen hingegen dürfen verhalten frohlocken: Mit solchen Schießbudenfiguren ist kein Krieg, auch kein Informationskrieg zu gewinnen. Wenn wir, die wir auf der anderen Seite stehen, den Informationskrieg verlieren, ist es rein unsere Schuld. Die jüngsten Vorgänge in den USA zeigen, dass in dieser Hinsicht noch längst nicht alles verloren ist.

Ron DeSantis

Zu diesen beachtenswerten jüngsten Vorgängen gehört auch die Präsidentschaftskandidatur von Ron DeSantis. Vor acht Jahren startete Jeb Bush, der damalige Gouverneur von Florida, seine Präsidentschaftskampagne, begleitet von vielen wohlwollenden Meldungen und Kommentaren in den Medien. Er wollte der Kandidat der Republikaner für die Wahl im Jahr 2016 werden. Aufgrund des propagandistischen Hypes um ihn vermuteten aufmerksame Beobachter, dass er das favorisierte Reserverad des tiefen Staats und Regimes der Manager sein sollte. Seine anvisierte Rolle wäre es demnach gewesen, gegen die Demokratin Hillary Clinton anzutreten – und zu verlieren. Notfalls aber auch zu gewinnen und als treuer Systemdiener die Agenda des tiefen Staats widerstandslos – abgesehen von ein bisschen Theatralik – zuzulassen.

Jeb Bush ist der jüngere Bruder des Ex-Präsidenten George W. und Sohn des Ex-Präsidenten George H.W. Die dynastischen familiären Strukturen und Verzweigungen mancher US-Präsidentschaftskandidaten (inklusive Kandidatinnen) der jüngeren Vergangenheit sind ein weiteres Zeichen unter vielen der Verkrustung des Staatswesens der USA. Was verkrustet ist, ist brüchig. Wie brüchig, lässt sich daran ermessen, wie schnell und leicht damals der medial stark gestützte Republikaner ausgeknipst werden konnte – mit dem einen, an Bush gerichteten Wort „low-energy“, geäußert vom damals angeblich „chancenlosen“ Außenseiter Donald Trump.

Die Welt hat sich seither in den chaotischen Jahren bitterster Machtkämpfe des tiefen Staats gegen den populistischen Aufstand in den USA stark verändert. Wieder einmal geht ein republikanischer Gouverneur des Staates Florida ins Rennen – doch sowohl seine Persönlichkeit als auch die mediale Rezeption seiner Kandidatur ist jenen von vor acht Jahren diametral entgegengesetzt.

Anders als Jeb Bush ist Ron DeSantis der Sohn einer Arbeiterfamilie. Anders als Bush hat DeSantis bewiesen, dass er ein Gegner des tiefen Staats ist. Anders als Bush wird er von den Altmedien nicht über den grünen Klee gelobt, sondern zutiefst angefeindet. Anders als Bush kann ihn Trump nicht mit einem Wort einfach ausknipsen. „The Donald“ versuchte es vor Monaten mit einem herabwürdigenden „DeSanctimonious“ – „scheinheilig“ – und scheiterte, weil es zu offensichtlich unzutreffend war. Einen Politiker, an dem die Spitzen Trumps abprallen, sollte man sich merken.

Ob aber der bald 77 Jahre alte Haudegen, der es nach der „gestohlenen“ Wahl von 2020 noch einmal wissen will, sich gegen den 44-jährigen Yale- und Harvard-Absolventen und Kapitänleutnant eine andere Wortschöpfung ausdenken muss, wird sich noch zeigen müssen. Denn gegenwärtig führt Trump in den Umfragen unter Republikanern deutlich, zuletzt mit mehreren zehn Prozent. Und doch: In der Kandidatur von DeSantis steckt eine Menge Potenzial, sowohl inhaltlich als auch formal – wenn nicht in der kommenden Präsidentschaftswahl, dann in der nächsten. Inhaltlich gibt es einiges, mit dem sich der Südstaatengouverneur deutlich vom New Yorker Immobilienmakler und Milliardär abhebt. Formal ebenso: Die Kandidatur wurde sensationell auf Twitter in einem etwa einstündigen Gespräch mit dem Eigner der Kurznachrichtenplattform Elon Musk und anderen offiziell bekanntgegeben.

Zunächst zum Inhalt: Der Blogger Jordan Schachtel weist auf seiner Substackseite auf den wichtigen inhaltlichen Unterschied im Hinblick auf die führende Kryptowährung hin. DeSantis ist pro Bitcoin, und zwar nach eigenen Angaben ausdrücklich deswegen, weil er nicht die Neigung habe, alles zu kontrollieren, was die Menschen tun. Trump ist gegen Bitcoin, weil er den eigenen Worten zufolge will, dass „der Dollar die Weltwährung bleibt“.

DeSantis möchte die Rolle der US-Zentralbank „minimieren“. Als Kongressabgeordneter hatte er seinerzeit einer Betriebsüberprüfung der Federal Reserve zugestimmt. Das ist noch weit entfernt von einer Abschaffung, die der libertär geprägte Kandidat Ron Paul 2008 und 2012 forderte. Aber doch schon ein qualitativer Unterschied zu Trump, der am Anfang der Corona-Krise den Kongress aufforderte, für eine billionenschwere Ausweitung der Geldmenge zu stimmen, und den Abgeordneten Thomas Massie heftig attackierte, weil jener sich deutlich dagegen aussprach.

Überhaupt Corona: Während Trump sich als Präsident, allem gegenteiligen Gepolter zuvor zum Trotz, als es drauf ankam, vom tiefen Staat, dem pharmazeutisch-industriellen Komplex, den Medien und den Tech-Firmen treiben ließ, schaute der Gouverneur Floridas auf die Daten, ließ sich von Experten mit unterschiedlichen Auffassungen beraten und verordnete für seinen Bundesstaat mit die laxesten Maßnahmen in den ganzen USA – im Grunde herrschte dort schon nach Mai 2020 wieder die alte Normalität. Neulich kamen um den Faktor Alter korrigierte Corona-Sterbedaten heraus, die zeigen, dass Florida mit 245 Toten pro 100.000 Einwohnern überdurchschnittlich gut an 36. Stelle steht, während ein Bundesstaat mit ähnlichen klimatischen Voraussetzungen, aber höchst strengen und totalitären Maßnahmen, Kalifornien nämlich, nur wenig besser an 39. Stelle rangiert (242 pro 100.000). Ebenfalls zum Vergleich: Während die Regimemedien kreischten, dass in Florida eine mörderische Politik herrsche, wurde New Mexico von denselben Medien im Hinblick auf Hygienemaßnahmen als vorbildlich gelobt. Jener südwestliche Bundesstaat hat mit 356 Toten pro 100.000 das viertschlechteste Ergebnis erzielt.

Bemerkenswert ist auch, wer zur Diskussion in der Twitter-Runde zugelassen wurde. Unter anderem nämlich Dr. Jay Bhattacharya. Der Medizinprofessor an der Stanford-Universität ist einer der Co-Autoren der Great-Barrington-Erklärung vom Oktober 2020, in der anstelle von allgemeinen Lockdowns ein gezielter Schutz der Risikogruppen gefordert wurde. Er lobte DeSantis für seine Corona-Politik, insbesondere auch dafür, Leuten wie ihm zugehört und ein öffentliches Forum geboten zu haben – die Aufzeichnung des runden Tischs von DeSantis, Bhattacharya und anderen wurde übrigens von Youtube gelöscht.

DeSantis hatte also in Sachen Corona bewiesen, dass er nicht nur freiheitlich reden, sondern selbst angesichts eines veritablen „Shit-Hurrikans“ standhaft bleiben kann. Und das ist kein Einzelfall. Auch in Sachen Gender-Gaga macht er Front gegen den woken Wahn der Realitätsverweigerer. Das geht sogar so weit, dass er das vom Wokismus gekaperte Megaunternehmen Disney vergrault. Er hat die sogenannte „kritische Rassentheorie“ aus den Schulen verbannt. In den Höhen der Politik hat er seinen herkunftsmäßigen gesunden Menschenverstand offenbar nicht aufgegeben.

Nun zur Form: DeSantis beweist einen sicheren Instinkt für die Zukunft der Medienlandschaft. Seine Ankündigung bei Twitter wurde von mehreren Hunderttausend Zuschauern live verfolgt – trotz einiger technischer Pannen einschließlich einer 20-minütigen Verspätung des Veranstaltungsbeginns. Der Stil war ebenfalls neu: Statt einer bombastischen Rede voller mediengerecht geschliffener Phrasen vor einem ausgewählten Publikum jubelnder Claqueure gab es lediglich ein zivilisiertes Gespräch mit einigen wenigen Teilnehmern.

Während der charismatische Trump effektvoll poltern kann und mehr Schein als Sein produziert, ist DeSantis ein vergleichsweise stiller Macher. Aber, so kommentieren auch wohlwollende Beobachter wie zum Beispiel der libertäre Podcaster Tom Woods: Der Mann aus Florida wirkt „hölzern“. Dieses Image, zusammen mit dem Wunsch vieler sich betrogen fühlender Republikaner nach Rache für die ihrer Ansicht nach gestohlene Wahl 2020, spielt Trump in die Hände.

Robert Reich, ein ehemaliger Arbeitsminister unter dem Demokraten Bill Clinton, vermutet in einem Kommentar im britischen „Guardian“, dass Musk nicht wirklich ein Unterstützer von DeSantis ist. Stattdessen habe er den Mann aus Florida nur eingeladen, um Trump zu zeigen, dass er dem Maga-Mann die Kandidatur erschweren kann. Reich vermutet, dass Musk hofft, Trump auf diese Weise auf Twitter zurückzulocken, nachdem er dort nach den Vorgängen am Kapitol am 6. Januar 2021 verbannt worden war. An dieser Theorie mag was dran sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Form der Politikvermittlung nicht Schule machen wird – und machen sollte. Welche Ziele Musk mit diesem medialen Coup verfolgt, ist zweitrangig im Vergleich zu der Bresche, die er und DeSantis damit für eine erneuerte Pressefreiheit schlagen. Gewollt oder ungewollt: Es zählt das Ergebnis.

Darüber hinaus bedeutet die absehbare Aufstellung „Trump gegen DeSantis“ bei den Republikanern vor allem eines: Für die Jeb Bushs dieser Welt ist dort kein Platz mehr. Das ist ebenfalls eine sehr gute Nachricht. Dem tiefen Staat droht der Verlust seiner Macht über eine Hälfte der „Unipartei“. Gleichzeitig läuft sich in der anderen Hälfte mit Robert F. Kennedy Jr. ein weiterer offener Feind des politmedial-industriellen Komplexes warm.

Dem Washingtoner Imperium, das wild um sich schlägt und weltweit Kriege anzettelt, um seine Dollar-Hegemonie zu bewahren, dem das Wohl seiner eigenen Bürger und erst recht das der restlichen Menschheit egal ist, dem inzwischen internationale Freunde abtrünnig werden, diesem Imperium wachsen jetzt auch intern zunehmend Feinde zu, die ihm gefährlich werden. Dass dieses Imperium die Twitter-Plattform nicht unter Kontrolle halten konnte, war ein Schwächezeichen. Und ein Fehler, der sich für jenes als fatal herausstellen könnte.

Robert F. Kennedy Jr.

Welche Chancen hat ein Corona-Impfgegner, im Jahr 2024 US-Präsident zu werden? Gegenwärtig weniger als null, würde ich sagen. Wie stehen die Chancen, wenn er mit Nachnamen Kennedy heißt und Neffe eines ermordeten US-Präsidenten ist sowie Sohn eines Präsidentschaftskandidaten, der während seiner Kandidatur ebenfalls ermordet wurde? Vielleicht ein wenig besser, aber immer noch nahe null. Welche Chancen hätte ein solcher Mann, seine Amtszeit, sollte er gewählt werden, lebend zu beenden?

Darüber zu spekulieren ist müßig, denn unter den gegenwärtigen Umständen wird Robert F. Kennedy (RFK) Jr., früher von der Linken als „Umweltanwalt“ gefeiert, nun als Autor des Buches „The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“ von linken wie rechten Vertretern des Regimes der Manager so gehasst wie gefürchtet, niemals US-Präsident. Dafür werden allein die vom tiefen Staat gekauften und kontrollierten – alten und neuen – Medien sorgen. Immerhin aber: Mit dem Nimbus, den ihm seine tragische Familiengeschichte verleiht, würde er sicher zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Diese wird er zu nutzen versuchen.

Vor wenigen Wochen kündigte Kennedy an, für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren. Und zwar auf dem Parteiticket der Demokraten. Da kann man nur sagen: Viel Glück! Ausgerechnet bei der Organisation, die von den beiden Hauptparteien der Supermacht derzeit die totalitärere, diktatorischere, sozialistischere und elitärere ist. Es waren die von den Demokraten geführten Bundesstaaten, die die harscheren Covid-Maßnahmen einführten und zumeist länger in Kraft behielten als in den republikanisch beherrschten „red states“.

Andererseits: Mit seinem Familienhintergrund – und seiner eigenen ökologisch-aktivistischen Vergangenheit – würde es für RFK schon optisch nicht passen, für die Republikaner zu kandidieren. Daher geht die Vermutung herum, dass er die Kandidatur bei den Demokraten beginnen will, um über die Medien ein Maximum an Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, auch wenn sie überwiegend negativ sein wird. Um dann zu einem günstigen Zeitpunkt abzuspringen und als unabhängiger Kandidat anzutreten.

Wenn das der Plan ist, können wir sicher sein, dass Kennedy es mit der US-Präsidentschaft nicht ernst meint. Was nicht bedeutet, dass seine Kandidatur sinnlos wäre. Gut möglich, dass es ihm um die Botschaft geht, die er verbreiten will. In dieser Hinsicht wäre er Ron Paul nicht unähnlich. Der Kandidat der Republikaner hatte 2008 und 2012 von Anfang an auf verlorenem Posten gestanden, weil er als prinzipienfester Libertärer antrat. Dennoch kann man bei seiner Kandidatur nicht von einem Misserfolg sprechen, da sie spürbar dazu beitrug, die Grundideen des Libertarismus in der amerikanischen Gesellschaft tiefer zu verankern, als sie es seit vielen Jahrzehnten, vielleicht sogar seit der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg gewesen waren. Viele lernten erst von Paul etwas über die Rolle der Zentralbank und die Existenz und das Übel des Teilreservebankwesens. Sehr zum Verdruss der herrschenden Klasse.

Viele lernten von Paul darüber hinaus, dass es durchaus möglich war, „konservativ“ zu sein und gleichzeitig gegen militärische Interventionen. Nicht zuletzt aufgrund von Pauls standfester Haltung gegen Eingriffe im Ausland protestierten viele Amerikaner 2013 gegen eine bevorstehende Intervention in Syrien. Sie wurde schließlich abgeblasen, als auch in Großbritannien dafür keine Mehrheit im Parlament zustande kam.

Etwas Ähnliches könnte auch eine RFK-Kandidatur zustande bringen. Etwa eine Verbreitung des Bewusstseins, dass die pharmazeutische Industrie die Regulierungsbehörden im Gesundheitsbereich gekapert hat und daher dem Rat der Ärzte und den Medikamenten nicht mehr ohne Weiteres zu trauen ist.

Die Website freenations.net, die über seine Kandidatur berichtet, zitiert Kennedy mit den Worten: „Meine oberste Priorität wird es sein, die korrupte Fusion zwischen staatlicher und unternehmerischer Macht zu beenden, die unsere Wirtschaft ruiniert, den Mittelstand zerschlägt, unsere Landschaften und Gewässer verschmutzt, unsere Kinder vergiftet und uns unserer Werte und Freiheiten beraubt hat.“ Der Autor des Artikels, Rodney Atkinson, weist darauf hin, dass die britische UKIP den „Brexit-Krieg“ gewann, obwohl sie nie eine nennenswerte Vertretung im Unterhaus hatte. So könne auch „Kennedy, ohne unbedingt die Vorwahlen der Demokratischen Partei zu gewinnen, den Niedergang des korporatistischen Faschismus in den USA einleiten“.

Allerdings: Die UKIP wurde im Jahr 1993 gegründet, als der Maastricht-Vertrag in Kraft trat, 23 Jahre vor dem Brexit-Referendum und 26 Jahre vor dem Vollzug der Trennung von der EU. Ob der Westen nochmal so viel Zeit hat, sich vom „korporatistischen Faschismus“ zu befreien, bevor er so tiefgreifenden Schaden anrichtet, dass hernach von Zivilisation, westlicher gar, vorerst keine Rede mehr sein kann, ist fraglich.

Bedenklich stimmen jedoch zwei jüngere Äußerungen Kennedys, die er im Rahmen eines langen Gesprächs mit dem kanadischen Psychologen und anti-woken Kulturkrieger Jordan Peterson führte, das auf Youtube abrufbar ist. Die erste dieser beiden Äußerungen betrifft den Klimawandel. Kennedy glaubt daran, dass der Mensch entscheidend dazu beiträgt und dass etwas dagegen unternommen werden muss. Immerhin betont er, dass er gegen „Lösungen von oben herab“ ist und stattdessen auf dezentrale Initiativen setzt.

Die zweite Äußerung ist noch bedenklicher. Sie bezieht sich auf die Abgrenzung zum Linksextremismus. Peterson wies im Gespräch darauf hin, dass es für Konservative eine klare Tabugrenze gebe: Holocaust-Leugnung. Die Linke dagegen habe Schwierigkeiten, sich entsprechend von ihrem extremistischen Rand abzugrenzen. Der Kanadier fragte Kennedy explizit, wo er die Tabugrenze zum Linksextremismus sehe. Der Angesprochene wich aus: Er ziehe es vor, Brücken zu bauen, statt Grenzen zu ziehen.

Dieser für einen gemäßigten Linken typischen Naivität zum Trotz würde eine Präsidentschaftskandidatur eines erklärten Feindes der pharmazeutischen Industrie, der davon überzeugt ist, dass sowohl sein Onkel als auch sein Vater vom tiefen US-Staat ermordet wurden, frischen Wind in die politische Landschaft Amerikas bringen. Denn: Seine Neigung zum Brückenbauen ist ernst zu nehmen und hat auch eine positive Seite. So nahm Kennedy eine Einladung des libertären Free State Project im Bundesstaat New Hampshire an, am 22. Juni zu dessen jährlichen „Porcfest“ zu kommen und dort eine Rede zu halten. Als führende Demokraten ihm öffentlich und mit drohendem Unterton davon abrieten, schrieb ihnen der Neffe John F. Kennedys, er werde dort sprechen, weil er an „Freiheit, Einheit, Heilung von Spaltungen und die Wahrheit“ glaube.

Zwischenfazit: Man kann Leute wie Paul – über den ich in der Vergangenheit viel und oft geschrieben habe – und Kennedy mit den ersten Säugetieren vergleichen, die um die Dinosaurier herumhuschten, als jene noch die Welt, das Ökosystem beherrschten. Diese Warmblüter vermehrten sich still und leise, solange ihre Chance noch nicht gekommen war, „im Untergrund“. Paul und Kennedy nutzen die existierenden Strukturen, um jene Ideen zu verbreiten – und die Zahl ihrer Träger zu vermehren –, die zum Aufbau einer neuen Zivilisation beitragen werden, wenn die alte endgültig verschieden ist.

Donald Trump



Bislang jedoch sind die Dinosaurier des tiefen US-Staat noch sehr quicklebendig. Siehe die grimmigen, unablässigen und zum Teil völlig an den Haaren herbeigezogenen Angriffe auf den Ex-Präsidenten, neuerlichen Präsidentschaftskandidaten und Angstgegner des tiefen Staates, The Donald höchstselbst. Nach einer Anklage im Bundesstaat New York, bei der es um Schweigegeld für eine Frau geht, das nicht als Wahlkampfausgabe deklariert worden war – ja, sich so lächerlich zu machen, scheut man sich nicht im Regime der Manager – fährt der tiefe Staat jetzt das schwerste Geschütz unterhalb einer echten Schusswaffe auf: eine Anklage von der Bundesstaatsanwaltschaft. Trump wird die „unsachgemäße Behandlung“ von geheimen Dokumenten vorgeworfen. Nach seiner – angeblichen – Wahlniederlage hätte Trump kistenweise Geheimdokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen.

Wer sich mit dieser Angelegenheit etwas eingehender beschäftigt, stößt schnell auf einige Unstimmigkeiten. So die Tatsache, dass jeder Präsident nach der Amtszeit Geheimdokumente hat mitgehen lassen. Es liegt also mindestens der Verdacht der Doppelmoral seitens der Staatsanwaltschaft in der Luft. Viel schwerwiegender für diesen Fall ist aber der Grund, weshalb diese Vorgehensweise am Ende einer Amtszeit des US-Staats- und Regierungschefs völlig unüblich ist: US-Präsidenten haben laut Verfassung die alleinige Entscheidungsbefugnis über die Freigabe sämtlicher geheimer Dokumente. Nicht der Kongress, nicht das Justizministerium oder sonst eine Abteilung des tiefen Staates. Mehr dazu weiter unten. Besonders dieser Punkt erklärt Trumps hinhaltenden Widerstand in der Sache.

Allerdings ist sein Sieg vor Gericht nicht gesichert. Trump soll laut Anklageschrift mehrere Male nach dem Ende seiner Amtszeit – also auch nach dem Ende seiner diesbezüglichen Entscheidungsbefugnis – dem einen oder anderen Journalisten einige Geheimdokumente gezeigt haben. Einmal sogar soll es ein Angriffsplan gegen den Iran gewesen sein. Bisher sind das nur Anschuldigungen, man wird die Gerichtsverhandlung abwarten müssen. Selbst wenn sie zutreffen, gibt es eine Erklärung hierfür, die die ganze Breite und Abgefeimtheit des Angriffs auf Trump offenbaren. So zeigte Trump diese Dokumente, um einen Vorwurf zu entkräften, er habe seine Generäle zu einem waghalsigen Angriff auf den Iran gedrängt. Mit den Dokumenten konnte er zeigen, so mehrere Trump nahestehende Personen, dass es genau umgekehrt war: Der 45. Präsident habe den tiefen Staat von genau solch einem Vorhaben abgehalten.

Diese Erklärung stimmt zumindest mit dem Eindruck überein, den man vom Außenpolitiker Trump während seiner Präsidentschaft gewinnen konnte. Der Republikaner wurde ausschließlich nur dann von der Propagandaabteilung des tiefen Staates beziehungsweise den etablierten Medien gelobt, wenn er kriegerische Handlungen durchführen ließ, was selten genug passierte – etwa beim Cruise-Missile-Angriff auf Syrien 2017 oder nach dem Attentat im Jahr 2020 auf den außenpolitisch einflussreichen iranischen Offizier Qasem Soleimani. Wer will da glauben, dass ausgerechnet der tiefe US-Staat Trump von kriegerischen Handlungen abhalten wollte?

Auch wenn sich Trump zu diesem Schritt gezwungen sah, um sich zu entlasten, war er wohl unklug. Denn wenn sich dieser Vorwurf des „Geheimnisverrats“ – wohlgemerkt nach seiner Präsidentschaft – als wahr herausstellt, ist wohl eine Gefängnisstrafe fällig. Aber: Wird eine Gefängnisstrafe Trump aufhalten können? In dieser verrückten Zeit ist es sogar möglich, dass ein rechtskräftig verurteilter Gefängnisinsasse für die US-Präsidentschaft kandidiert. Rechtlich ist das nicht ausgeschlossen. Wahlkampfauftritte gäbe es dann zwar nicht, sich selbst wählen dürfte er dann auch nicht. Aber gewählt werden könnte er. Ausgeschlossen ist in diesen verrückten Zeiten selbst das nicht. Sollte er gewinnen, könnte er sich selbst begnadigen.

Zu diesem irren Szenario wird es jedoch kaum kommen, jedenfalls nicht nächstes Jahr. Die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Die Hoffnung der vielen Feinde Trumps ist wohl eher, dass ihn das Verfahren in die Defensive drängt und ihn bei den parteiungebundenen Wählern, den wahlentscheidenden „Independents“, schlecht aussehen lässt.

Robert Barnes hat eine zusätzliche Theorie. Barnes ist ein US-amerikanischer Anwalt, der laut Wikipedia vor Gericht unter anderem den bekannten Verbraucherschützer Ralph Nader, den Radiomoderator und „Verschwörungstheoretiker“ Alex Jones und den Notwehr-Todesschützen bei den „Black Lives Matter“-Protesten Kyle Rittenhouse vertreten hatte.

Joe Biden

Barnes Theorie bezieht sich auf die Vorwürfe aus dem Trump-Lager, dass der gegenwärtige US-Präsident Joe Biden, als er noch Vizepräsident unter Barack Obama war, Zahlungen von Millionen von Dollar aus China und sein Sohn Hunter – der mit dem Laptop – für unklare Leistungen ungewöhnlich hohe Zahlungen aus der Ukraine erhalten hätten. Die „Faktenchecker“, jene über jeden Zweifel erhabenen „unparteiischen“ Prüfer der peinlichen Behauptungen des tiefen Staates, haben gesagt, dass es hier nichts zu sehen gäbe.

Sollte dennoch etwas an den Vorwürfen dran sein, steckt Biden in großen Schwierigkeiten. Im Fall seiner Wiederwahl wird der tiefe Staat Biden schützen, denn ein Demenzkranker im Oval Office, einer mit „interessanten“ Neigungen kleinen Mädchen gegenüber, ist für das Regime der Manager ein Geschenk des Himmels. Sollte ein von der Staatsanwaltschaft verfolgter Trump gewinnen oder auch ein anderer Republikaner, dann wird Biden, so sagt Barnes voraus, vor der Amtsübergabe sowohl Trump als auch sich selbst begnadigen. In dem Fall wird sich kaum jemand über die Selbstbegnadigung des Demokraten aufregen. Die Republikaner nicht, weil sie froh über die Begnadigung ihres alten Haudegens wären – und die Demokraten sowieso nicht.

Barnes erläutert diese Theorie in einem auf Rumble am 11. Juni veröffentlichten Interview mit „Vivafrei“, einem kanadischen Podcaster und Juristen, der mit richtigem Namen David Freiheit heißt. In dem Zusammenhang erläutert Barnes auch, weshalb US-Präsidenten das alleinige Recht haben, Geheimdokumente freizugeben. Es habe mit der fein austarierten Gewaltenteilung zu tun. Der Präsident als oberster Befehlshaber der Streitkräfte ist für die nationale Sicherheit zuständig. Dazu gehöre auch die Entscheidung über die Freigabe von Dokumenten. Hätte er persönlich diese Entscheidungsbefugnis nicht, läge diese Befugnis, offiziell oder inoffiziell, in den Händen der Behörden, also des tiefen Staates oder des Regimes der Manager. Zu dieser Entscheidungsbefugnis gehöre auch, nach seiner Amtszeit für ihn wichtige Dokumente privat aufzubewahren.

Freiheit fragte zurück, ob diese Vorgabe der Verfassung nicht Erpressungsversuchen seitens Ex-Präsidenten Tür und Tor öffnen würde. Das sei sogar geschehen, antwortete Barnes, denn Lyndon B. Johnson, Präsident von 1963 – nach der Ermordung John F. Kennedys – bis 1968, hätte genau so etwas getan. Aber, betont der US-Amerikaner: Das sei eine Frage der Abwägung. Die Gründerväter der USA hätten von dieser Gefahr gewusst, dem Präsidenten aber dennoch diese Macht zugestanden. Sonst würde der anonyme, ungewählte, keinem außer sich selbst gegenüber rechenschaftspflichtige Staatsapparat seine Machenschaften für immer geheim halten können.

Mit dieser Erklärung bekommt die Aufregung um die Geheimdokumente Trumps eine zusätzliche Note. Das Regime der Manager, dem man eine Eigendynamik unersättlicher Machtausweitung attestieren kann, möchte die Entscheidungsbefugnis über die Dokumentenfreigabe für sich ergattern. Solange die Präsidenten im Wesentlichen taten, was dieses Regime will, gab es keine Probleme damit, diese Befugnis beim obersten Befehlshaber zu belassen. Ein Präsident aber, der sich weigert, nach der Pfeife des tiefen Staats zu tanzen, kann dem Bürokratiemoloch sehr gefährlich werden. Ein solcher Präsident muss nicht nur vernichtet werden. Ist er hinreichend diffamiert – insbesondere auch im Zusammenhang mit Geheimdokumenten –, dann ist der Skandal nutzbar und die Sockenpuppen im Kongress können dazu gebracht werden, das Gesetz so zu ändern, dass dem Präsidenten die Entscheidungsbefugnis über die Freigabe von Geheimdokumenten nicht mehr allein überlassen ist.

Diese Entscheidungsbefugnis ist der große Preis, der dem tiefen Staat in diesem üblen Schauspiel winkt.

Drei Anti-Establishment-Kandidaten, ein demenzkranker Amtsinhaber eines zutiefst kranken, bis über beide Ohren verschuldeten und in nicht gewinnbaren Kriegen hoffnungslos verkeilten Systems – das sind die politischen Eckdaten für die USA im kommenden Jahr. Es verspricht sehr spannend zu werden.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 30. Juni erscheinenden Juli/August-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 234.