(Nichts) Neues im „Werte-Westen“ Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch

03. Juli 2023

Sonneberg und die Dosis Wokium

von Joshua Salewski

Einstein sagte: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“

Nach der Wahl in Sonneberg tun die Anständigen, diese Stauffenberg-auf-Wish-Bestellten, nun wieder das, was sie am besten können: Sie verharmlosen die Verbrechen der NS-Zeit und legen nahe, dass der Bürger sich durchs „falsche“ Kreuz als Wiedergänger des Dritten Reichs qualifiziert hätte. Und erneut erwarten sie, dass derlei Discount-Rhetorik den Aufwärtstrend der „Schwefelpartei“ stoppen könnte. So, als sei es mathematische Gewissheit, dass man Menschen bloß oft genug beschimpfen müsse, um ihre Einstellung zu ändern. „Ah ja, danke, dass du mich Nazi, Abschaum und widerwärtig genannt hast – jetzt wähl ich grün!“ Nach der woken „Märtyrer-Logik“ könnte man(n) sein Genital freilich auch mehrfach in ein Wespennest stecken, in der Hoffnung, dass die Wespen beim 888. Versuch zum stachellosen Pazifismus konvertieren.

Den Sieg Sesselmanns stellen die dressierten BRD-Bessermenschen also mit der NS-Zeit auf eine Stufe – und sich selbst gleich aufs weißröselnde Widerstands-Podest. So verkündete etwa „Volksverpetzer“: „Mit dem Blick auf Sonneberg denke ich mir: Jetzt können wir endlich rausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten.“ Danke fürs Angebot, Volksverpetzer, aber genau das haben wir bereits in den Covid-Hochjahren 2020 bis 2022 herausgefunden: Ihr hättet und ihr habt mitgemacht. Nur den Protesten der „Querdenker“ ist es zu verdanken, dass Ungeimpfte nicht in Lager gesteckt oder per Polizeizwang einer Gentherapie zugeführt wurden. „Schluss mit dem Anbiedern an Rechtsaußen“, fordert unterdessen Timon Dzienus von der Grünen Jugend. Er wähnt sich offenbar in jenem Paralleluniversum, in dem es nicht die (vermeintlichen) Rechten sind, die jedes Wort auf die Waagschale legen müssen, um ihren sozioökonomischen Exitus abzuwenden – sondern tagtäglich Linke und ZDF-Mitarbeiter gecancelt, gemobbt und dem Richter vorgeführt werden.

Im Werte-Westen nichts Neues?

Wie immer, wenn die AfD an Zuspruch gewinnt und der linke Hegemon ein paar Kratzer abbekommt: Es grassiert die Epidemie des Heldenmuts. Je länger Hitler tot ist, desto „mutiger“ wird der Widerstand der Deutschen. Unter NSDAP-Vergleichen und Warnungen vor dem nächsten Holocaust machen wir es nicht. Gleichzeitig aber möchten die moralisch hypertrophierten Hashtag-Helden jeden vor Gericht zerren, der in den Covid-Jahren Anzeichen eines neuen totalitären Regimes erkannt haben wollte, das die Bevölkerung in Solidarische und Schädlinge einteilt.

In der BRD gilt eben das Gebot: Du sollst nicht auf Parallelen zur NS- oder DDR-Diktatur hinweisen, wenn du kein Linker bist. Als „rechts“ gelesene Bürger dürfen den Anfängen erst dann wehren, wenn das Ende schon (wieder) da war!

Eine Gesellschaft also, die biologistisch orientierte „Ratgeber“ herausgibt, wie man rechte Kinder erkennt (etwa an blonden Haaren und höflichem Auftreten) – sie wähnt sich auf der Seite der Guten. Eine Gesellschaft, die sich fragt, ob das Stillen von Babys „rechtsradikal“ sei – sie meint allen Ernstes, dass ihr (Haupt-) Problem im Erstarken einer Oppositionspartei bestehe. Auf gut Deutsch: Seid. Ihr. be-hin-dert?!

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Die gute Nachricht ist: Der deutsche Haltungs-Junkie hat sich in eine Sackgasse manövriert. Von hieran wird nahezu alles, was er tut, der AfD nützen. Allein aus Selbstschutzgründen ist ihm die Kurskorrektur jedoch unmöglich: Jede Abweichung vom Bisherigen wäre ja das indirekte Eingeständnis, in einer Lüge gelebt zu haben, und das über Jahre hinweg. Nein, so leicht will niemand sein ruhmreiches antifaschistisches „Lebenswerk“ in die Tonne treten. Darum muss weiter an der Überzeugung der eigenen Unfehlbarkeit festgehalten werden. Die kognitive Dissonanz als neuer Volkssport: Schon während der „Jahrhundert-Pandemie“, die bloß Religionsersatz und Beschäftigungstherapie war, fanden die Tagesschau-Jünger stets Schlupflöcher, das Falsche und Rechtswidrige vor ihrem Gewissen zu rechtfertigen. Lockdowns nützen nichts, schaden vor allem aber der Kinderpsyche? „Das konnten wir damals noch nicht wissen.“ Der für Abermilliarden Euro eingekaufte Impfstoff schützt weder vor Ansteckung noch vor Weitergabe des Erregers? „Naja, dafür aber vor schweren Verläufen.“ Der Staat beraubt mich meiner Grundrechte? „Na, aber du kriegst sie doch wieder, wenn du die Regeln befolgst.“ Gut, aber warum heißen sie denn „Grundrechte“, wenn der Staat sie mir jederzeit … — „Aha! Du meinst also, der Staat sei in Wahrheit unser Feind und die BRD eine ‚Eliten‘-Diktatur, was?! Typischer AfD-Sound, Nazi-Schwurbler!“

Wie gesagt, der deutsche Haltungsheld … aus dieser Sackgasse gibt es kein Entrinnen! Da ihm der rationale Diskurs fremd ist und er auch gar nicht über die rhetorischen Fähigkeiten verfügt, seine Gegner durch Argumente zu stellen, bleibt ihm nun einzig die Erhöhung der Dosis Wokium. Und wir wissen ja, was mit Drogensüchtigen über kurz oder lang passiert.

