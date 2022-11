Richard David Precht Das Zeitalter der Küchenpsychologie

02. November 2022

Precht und die verbotenen Früchte

von Joshua Salewski

Kommt Zeit, kommt Precht. Seit nunmehr 15 Jahren tingelt er durch die Talkshows der Republik. Sollen sich doch Politiker und Journalisten im tagesaktuellen Klein-Klein ergehen – Precht ist seit jeher der Mann fürs große Ganze. Als externer Beobachter schwebt er über den Dingen, vor allem meist tausend Meter außer Reichweite eines interessanten Gedankens. Doch ist der gemeine Zuschauer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekanntlich ein geistig Genügsamer. Egal, wie schnell die Welt sich auch dreht, ob sie von Krieg und Hungersnöten zerrüttet, von halluzinierten Mikroben verseucht oder von Migrationswellen fortgespült wird: Der gutaussehende Schriftsteller lächelt charmant und spendet Hoffnung durch Worte. „Jede Krise birgt auch Chancen“, „Die Zukunft liegt vor uns“, „Gestern ist gestern – heute ist heute“, „Reden ist besser als Schießen“, „Immer wieder geht die Sonne auf“, „Morgen ist auch noch ein Tag“.

Ach, kommen Sie, Inflation und Putin hin, bleibende Impfschäden her … Sie merken doch schon, wie das Stimmungsbarometer steigt, oder nicht? Vor mir müssen Sie’s nicht verbergen. Wie? Sie meinen, Sie hätten gegoogelt und die Sprüche stammten gar nicht von Precht? Na fein, ertappt. Aber Sie wissen genauso gut wie ich: Sie hätten von ihm stammen können! Er hätte vermutlich bloß ein oder zwei Fremdwörter eingestreut, um seine Zielgruppe (die Generation Ginkgo meets Gesundheitsstrümpfe) so richtig vom Hocker zu hauen.

Doch neuerdings – wir kommen nicht umhin, davon Notiz zu nehmen – schimmert in seiner Rhetorik bisweilen das eine oder andere, nun ja, latenzlibertäre Juwelchen durch. Wenigstens insofern, als er sich zunehmend erdreistet, die Journalisten der westlichen Tweetokratie als geifernde Empörungspornographen zu entlarven, denen der schnelle K(l)ick wichtiger scheint als das Argument in der Sache. „Ist das noch Precht?!“ Der geneigte Verschwörungstheoretiker, seit Kurzem auch Verschwörungsmythologe genannt, fragt sich nun zu Recht, ob man den einst so moderaten Philosophicus heimlich durch einen frechen Klon oder Reptiloiden ersetzt hat. Wer ist er – und wenn ja, wie viele? Denn in der Gesprächsrunde der Frankfurter Buchmesse stellte er der deutschen Debattenkultur ein geradezu blamables Zeugnis aus. Wir lebten „in einer Zeit der Küchenpsychologie“. Ständig würden wir unseren Mitmenschen unlautere Motive unterstellen, und die Leitmedien spielten hier ganz vorne mit. „Jeder weiß ja immer direkt, warum jemand was gesagt hat und was der eigentlich denkt und was der will und so weiter …“ Ferner wies Precht auf die Gefahr einer neuen „Digital-Ethik“ hin, die lediglich zwei Zustände kenne: gut oder böse. Ähnlich des Binärcodes eines Computers mit den Ziffern eins (für „an“) und null (für „aus“).

Da war ich erst mal baff. Das Gesagte klang so logisch, so rhetorisch konzis, man hätte glatt meinen können: Hier sitzt in Wahrheit Lichtschlag mit ’ner Langhaarperücke. Freunde und Facebook-Follower wissen: Traditionell war es mir Fernes, an Richard David Precht, dem „Aldi“ unter den Philosophen, ein gutes Haar zu lassen. Ich verbuchte ihn unter „System-Clown“. Und zwar spätestens, als er sich im Covid-Hochjahr 2021 doch nicht entblödet hatte, mit dem Buch „Von der Pflicht“ eine Lanze für Vater Staat und Kadavergehorsam zu brechen. Den autoritären Hygiene- und Impf-Terror des neuen Sagrotan-Stalinismus suchte er dadurch zu rechtfertigen, dass der sogenannte Staatsbürger nun mal auch Pflichten hätte. Und es in unserer werten „Demokratie“™ Gesetze zu befolgen gäbe, selbst wenn sie einem unsinnig oder schikanös erschienen. Sein flammend’ Plädoyer, sich dem Wahnsinn der Massen anzuschließen, hätte er also genauso gut „Mehr Drittes Reich wagen“ nennen können, schließlich galt schon in selbigem: Gesetz ist Gesetz. Oder auch: „Precht – Wenn du Carl Schmitt und Roland Freisler auf Wish bestellt hast“.

Ein Land jedoch, das für „Inku-Bienen-Demons“, die ihren „Mummy-Semen“ verspritzen, den Buchpreis vergibt – und dann auch noch den deutschen! –, hat vielleicht vieles. Vor allem den Arsch so weit offen, dass du darin mit ’nem Siebentonner Pirouetten drehen kannst. Aber gewiss nicht mehr den Luxus, wegen Verfehlungen seiner „Dichter und Denker“ ewig nachtragend zu sein. Man muss die homöopathisch dosierten Reste synaptischer Aktivität feiern, wie sie fallen.

Und ja, von vergangenem Unsinn ist Precht in meinen Augen mittlerweile exkulpiert. Denn zum einen sprach er sich Ende 2021 öffentlich gegen die „Impfung“ von Kindern aus. Was ihm natürlich postwendend das lächerliche Label des Schwurbel- beziehungsweise „Querdenker-Philosophen“ bescherte. Der „Spiegel“, stets für unbändigen Sprachwitz gefürchtet, nannte Precht „Dr. Wirrkopf“ und wollte ihn in einer sogenannten „Abrechnung“ (!) gar aus dem Stand der Intellektuellen exkommunizieren. Mit, ähm, Intellektuellen kennt sich das relotianische Haltungszentralorgan schließlich aus. Im Dezember 2020 schrieb dort der Volkshygienische Beobachter aka Nikolaus Blome: „Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.“

Zum anderen prangert Precht nun mit seinem „Co-Mansplainer“ Harald Welzer die dubiosen Praktiken deutscher Journalisten an. Bei Lanz etwa … breitbeinig, toxisch, nachgerade patriarchal (Melanie Amann gefällt das ;-)). Etwas spät, ja, und vielleicht auch noch nicht in der rhetorischen Schärfe, wie es die Mainstream-Märchenonkel und -tanten verdient hätten. Aber immerhin ...

Falls er den Tagessch(l)au-Almans als Einstiegsdroge in kritischere Gefilde dient, soll mir das recht sein. Natürlich wird ein Arrivierter wie Precht nie das parteidemokratische System als solches infrage stellen oder für einen libertären Minimalstaat werben. Er weiß ganz genau, wie weit er sich aus dem Fenster lehnen kann, ohne dabei seine „bürgerliche“ Reputation zu beerdigen. Dennoch hat er das Potenzial, die Wankelmütigen in Richtung der „verbotenen Früchte“ zu schubsen. Fürwahr, es ist noch kein Staatsdelegitimierer vom Himmel gefallen! Auch der Autor dieser Zeilen hat ja nicht gleich mit Büchern und Magazinen angefangen, die man verstecken muss, sobald die pinkhaarige Studentin* auf ein „Netflix and Chill“ vorbeischaut (*Senegalesische Stummfilme im Kontext alt-uigurischer Aprikosenrezepte, 18. Semester).

Buchtipp: Die vierte Gewalt – Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist (2022; Richard David Precht, Harald Welzer)

„Die vierte Gewalt – Medien auf dem Prüfstand mit Richard David Precht | ARD Buchmesse“

„Welt“: „Podcast-Diskussion mit Lanz: Richard David Precht würde ‚Kinder niemals impfen‘ lassen“

„Spiegel“: „Impfthesen von Richard David Precht: Wer ist Dr. Wirrkopf und wenn ja, wie viele wirklich? Eine Abrechnung von Marco Evers“

„Spiegel“: „Corona-Bekämpfung: Impfpflicht! Was denn sonst?“

Bayerischer Rundfunk: „Welzer und Precht zeigen, dass Mansplaining nicht ausgestorben ist“

