DeutschlandBrief Gold, das noch im Boden liegt

01. Juli 2023

Über die Chancen und Risiken eines Edelmetall-Aktieninvestments

von Bruno Bandulet

Die Qual der Wahl: Metall oder Minen

Wer sich für Goldaktien interessiert, muss sich darüber im Klaren sein, dass es sich um ein anspruchsvolles Investment handelt. Zum einen, weil die Kurse seit jeher extrem volatil, das heißt schwankungsanfällig sind. Im Vergleich zum Goldpreis zum Beispiel steigen und fallen sie in der Regel zwei- bis dreimal so stark. Zum anderen, weil sie sich bisher nicht als gute Langfristanlage erwiesen haben. In den vergangenen 20 Jahren ist der Gold Bugs Index (HUI), der die großen und mittleren Produzenten enthält, nur wenig vorangekommen. Und im Vergleich zu Gold Bullion oder dem S&P 500 hat der Index miserabel abgeschnitten. Zwar werden die meisten „Golds“ im Rest des laufenden Jahres mehr fördern als im üblicherweise schwachen ersten Quartal, aber auch eine Barrick mit ihrem anerkannt erstklassigen Management ist derzeit kein Wachstumswert: Die Goldproduktion stagniert mehr oder weniger.

Nun zur guten Nachricht: Aktien, die das Potenzial haben, ihren Kurs schnell zu verdoppeln oder zu vervielfachen, sind dünn gesät. Edelmetallaktien gehören dazu – immer das richtige Timing vorausgesetzt. So konnte der HUI im Zeitraum 2003 bis 2011 von 125 auf 638 zulegen, nur unterbrochen von einem vorübergehenden Einbruch 2008. Damals schlug er mit Abstand den S&P 500. Anschließend stürzte er ab bis auf 99 Ende 2015. Seitdem tendiert er relativ zum amerikanischen Aktienmarkt seitwärts. Er schneidet per saldo nicht mehr schlechter ab. Es sieht nach einer Bodenbildung aus, auf die in den kommenden Jahren eine absolute und relative Hausse folgen könnten. Dafür sprechen auch die langfristigen Zyklen, deren Tiefs normalerweise acht Jahre oder etwas weniger auseinanderliegen.

Man kann es auch so sehen: Der Goldkäufer erwirbt sturmerprobtes Eigentum, das in den Safe wandert, und der Aktienkäufer Gold, das noch im Boden liegt. Für die 77 Millionen Unzen an Reserven, die beispielsweise Barrick Gold ausweist, bezahlt der Käufer der Aktie natürlich keine 1.900 oder 2.000 Dollar, sondern nur 460 Dollar je Unze (bei einem Börsenkurs von 20 US-Dollar). Die müssen dann aber auch noch aus der Erde geholt werden, und das kostet nach derzeitigem Stand rund 1.200 Dollar je Unze, alles inklusive. Die Ressourcen von 193 Millionen Unzen, die irgendwann vielleicht auch noch gefördert werden, bekommt der Aktionär sozusagen gratis.

Grundsätzlich muss unterschieden werden zwischen etablierten Produzenten, den Royalty-Gesellschaften, den „Developers“, die dabei sind, eine nachgewiesene Lagerstätte in Produktion zu bringen, und den Explorationsfirmen, deren Geologen nach Gold suchen, von denen die meisten aber nichts finden. Auf Letztere zu setzen, gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Nicht zu vergessen die wenigen Silberaktien, die bisher wenig Freude bereitet haben.

Der Charme der Royalty-Gesellschaften



Royalty-Firmen sind von Natur aus weniger riskant als produzierende Minengesellschaften. Langfristig waren sie bisher das bessere Investment, haben aber in einer fulminanten Goldhausse das geringere Potenzial. Die kanadische Franco-Nevada (FNV), mit einem Börsenwert von rund 30 Milliarden US-Dollar der Platzhirsch, konnte bisher sogar den Goldpreis schlagen – eine Rarität unter den Edelmetallaktien. Solche „Royalties“ sind nichts anderes als Finanzierungsgesellschaften. Sie stellen den künftigen Produzenten einen nicht rückzahlbaren Betrag zur Verfügung, was für diese den Vorteil hat, auf eine Kapitalerhöhung oder ein Bankdarlehen verzichten zu können (jedenfalls in der Höhe der Anschubfinanzierung). Zu den gebräuchlichen Modellen gehören vorab vereinbarte Abgaben der Mine auf das raffinierte Metall (Net Smelter Return) oder auf den Gewinn (Net Profits Interest) oder aber ein „Stream“, wobei ein bestimmter Anteil an der späteren Goldproduktion zu einem niedrigen Preis bezogen wird, zum Beispiel zu 400 Dollar je Feinunze. Die Differenz zum aktuellen Preis bleibt dann als Gewinn.

Den Royalty-Gesellschaften kommt zugute, dass sie sich eine größere Belegschaft ersparen, weil sie nicht selbst fördern, und dass sie von den üblichen Bergwerksrisiken weitgehend verschont bleiben. Nur darf die betreffende Mine nicht pleitegehen oder im Zuge des Rohstoff-Nationalismus in der Dritten Welt enteignet werden. Verständlich also, dass die „Royalties“ an der Börse teurer gehandelt werden als die Produzenten. Ihr OCF-Kurs-Verhältnis liegt seit Längerem zwischen zehn und 30, das der Produzenten meist unter zehn, manchmal sogar unter fünf. (OCF ist der Operative Cash Flow, das heißt der Mittelzufluss abzüglich der direkten Kosten.) So hat die am höchsten bewertete Franco-Nevada im Laufe der Zeit 419 Beteiligungen akkumuliert, von denen 113 bereits produzieren. Neben Gold finden sich auch Silber, Kupfer, Eisenerz, Öl und Gas im Portfolio von FNV.

Gemessen an der Marktkapitalisierung, rangieren Wheaton Precious Metals und Royal Gold hinter FNV. Andere interessante Titel sind Osisko Gold Royalties mit der Malartic-Mine in Quebec, die seit 2021 börsennotierte Triple Flag Precious Metals, die noch niedrig bewertete EMX Royalty, die auf Nevada spezialisierte Gold Royalty und die Vox Royalties mit Schwerpunkt Australien.

Aus dem Universum der Produzenten

Mit Minen in Nord- und Südamerika, Australien und Afrika bietet der Branchenführer Newmont Mining mit Sitz in den USA eine breite Streuung. Mit der Übernahme der australischen Newcrest Mining, die bis zum vierten Quartal von den zuständigen Behörden genehmigt sein dürfte, wird Newmont auf eine jährliche Förderung von knapp zehn Millionen Unzen (andere Metalle dabei in Gold umgerechnet) kommen. Mit Abstand folgen die kanadische Barrick mit 4,3 Millionen und die ebenfalls kanadische Agnico Eagle Mines mit 3,3 Millionen Unzen. Auch wenn die Produktionskosten Barricks etwas höher liegen als die der neuen Newmont, könnte Barrick die etwas bessere Wahl sein, auch weil Übernahmen in der Regel zunächst belasten. Die mit Abstand rentabelsten Goldminen liegen in Nevada, ein Joint Venture beider Konzerne. Barrick-Chef Mark Bristow hat sich zudem 50 Prozent an dem riesigen Gold-Kupfer-Vorkommen Reko Diq in Pakistan gesichert. Die Lebensdauer der Mine wird auf 50 Jahre geschätzt. Agnico Eagle mit ihrem konservativen Management empfiehlt sich für Investoren, die jegliches Länderrisiko ausschließen wollen. Alle Bergwerke liegen in sicheren Ländern, fast alle in Kanada.

Verdoppeln konnte sich von Oktober 2022 bis Mai 2023 Gold Fields (Jahresproduktion 2,4 Millionen Unzen Gold), die mit der mechanisierten, drei Kilometer tiefen South Deep (Reserven von 28,7 Millionen Unzen) nur noch ein Bergwerk in Südafrika besitzt. Letzter Schachzug der Südafrikaner war die Beteiligung an dem attraktiven Windfall-Projekt von Osisko Mining in Quebec mit mindestens 7,4 Millionen Unzen an Reserven.

Zu den kanadischen Juniors, denen mindestens eine Verdoppelung zuzutrauen ist, zählen Ascot Resources mit vier Projekten in British Columbia, Victoria Gold mit zwei produzierenden Minen im Yukon-Territorium und Torex Gold Resources mit vier Minen in Mexiko. Die Wende geschafft haben offenbar Eldorado (Ärger mit früheren Regierungen in Athen) und Kinross nach dem Verlust der lukrativen Goldminen in Russland. Bei Seabridge Gold handelt es sich um einen Hoffnungswert: Wie das riesige KSM-Vorkommen in British Columbia (Kupfer, Gold, Silber) mit Kapitalkosten von mehr als sechs Milliarden US-Dollar finanziert werden soll, ist immer noch völlig offen. Man bezahlt beim Kauf der Aktie weniger als 20 Dollar für jede der 53 Millionen Unzen Gold.

Silberaktien – oder doch gleich ein ETF?

Der Silbersektor bietet vergleichsweise wenig Auswahl. Nennenswerte reine Silbervorkommen (ohne Goldanteil) finden sich derzeit nur in zwei Ländern: in Marokko, wo Aya Gold & Silver die bereits aktive Mine Zgounder ausbaut, und in Bolivien, wo New Pacific Metals die Lagerstätte Silver Sand entwickelt. An letzterem Unternehmen ist die kanadische Silvercorp Metals zu 27 Prozent beteiligt, ein solider und stark unterbewerteter Silberproduzent – dass die Bergwerke in China liegen, gilt als Malus. First Majestic Silver und Pan American Silver, beide zuletzt mit spezifischen Problemen, fördern deutlich mehr Gold als Silber. Bei Mag Silver, wo die hochgradige Mine Juanicipio in Mexiko (ein Joint Venture mit der mexikanischen Fresnillo) gerade hochgefahren wird, beläuft sich der Silberanteil an den Einnahmen immerhin auf 74 Prozent. Weltspitze mit einem Silbergehalt pro Tonne Erz von 846 Gramm ist die in Mexiko liegende Mine Las Chispas. Sie gehört SilverCrest Metals, domiziliert in Kanada wie die anderen genannten Firmen. Coeur Mining ist von schlechter, Hecla Mining von mäßiger Qualität, wird aber von amerikanischen Anlegern als missverstandener Silbertitel (Anteil von 31 Prozent) gerne gekauft.

Eine Korrektur der Silberpreise zu nutzen, um sich einige dieser Titel hinzulegen, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Denn das unberechenbare weiße Metall, seit Jahrzehnten das Gegenteil einer werthaltigen Anlage, könnte in den kommenden Jahren ein Comeback erleben. Die Goldaktien wiederum lassen sich einfach und zeitsparend mit einem ETF abdecken. Der von Lyxor (WKN ETF091) bildet den HUI ab und ist zu je 14 Prozent in Barrick und Newmont und zu neun Prozent in Franco-Nevada investiert. Auf Sicht von einem, aber auch von fünf Jahren hat der ETF der Großbank UBS (WKN A1JVYP) besser abgeschnitten: Die Aktienauswahl ist nicht an den HUI gebunden, zuletzt stand Gold Fields mit sechs Prozent an erster Stelle. So oder so passen Goldaktien und (mit kleinerem Einsatz) Silberaktien in ein gut diversifiziertes Portfolio. Die bekannten Produzenten haben die mageren Jahre hinter sich gelassen. Die Bilanzen sind saniert, der Cashflow stimmt, die Dividenden können sich sehen lassen. Edelmetallaktien sind keine Alternative zum sicheren Gold, wohl aber eine Ergänzung, wobei der Gewinn bekanntlich im Einkauf liegt. Das Risiko wird belohnt, wenn die Metallpreise mitspielen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 30. Juni erscheinenden Juli/August-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 234.