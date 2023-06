30. Juni 2023

Was ich in 50 Jahren gelernt habe und wie auch Sie damit Erfolg haben können

Bestsellerautor Markus Elsässer beleuchtet in seinem neuen Buch „Die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens“ die aus seiner Sicht sechs entscheidenden Erfolgskriterien „Ausbildung, Bildung, Leistung, Wille, Geschäftsmodell und Werteordnung“ für ein sinnerfülltes Leben. Das Buch ist gespickt mit unzähligen praktischen Tipps aus dem Leben des ehemaligen Topmanagers, Weltenbummlers und Gründers des Fonds ME Special Values. Als erfahrener Fondsmanager und Unternehmer verfügt Dr. Elsässer über jahrzehntelange Einblicke hinter die Kulissen der Chefetagen der Großkonzerne und des Mittelstandes. Zwei der großen Stärken des Buches sind insbesondere die vielen lehrreichen Anekdoten über erfolgreiches Unternehmertum aus dem persönlichen Umfeld des Autors sowie seine tiefgreifenden Kenntnisse der Erfolgsgeheimnisse herausragender Magnaten der Wirtschaftsgeschichte. Weshalb insbesondere die Werteordnung neben Ausbildung, Bildung, Leistung, Wille und Geschäftsmodell für Menschen, die erfolgreich sein wollen, von überragender Bedeutung ist, zeigt Markus Elsässer anhand eines Zitates des österreichischen Psychiaters Viktor Frankl auf: „Im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen keine Instinkte, was er muss, und im Gegensatz zum Menschen von gestern sagen dem Menschen von heute keine Traditionen mehr, was er soll. Nun, weder wissend, was er muss, noch wissend, was er soll, scheint er nicht mehr recht zu wissen, was er will. So will er nur das, was die anderen tun – Konformismus! Oder er tut nur das, was die anderen wollen – Totalitarismus!“ Und genau in der Hilfestellung beim Umgang mit dieser allgegenwärtigen und entscheidenden Lebensherausforderung liegt die wohl größte Stärke des neuen Buches von Markus Elsässer. Er vermittelt dem Leser nicht nur Denkanstöße zur Entwicklung der individuellen Werteordnung, sondern gibt darauf basierend konkrete Empfehlungen für eine erfolgreiche Lebensführung. Mehr kann man von einem guten Buch nicht erwarten.

