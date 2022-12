Jubiläum Hören auch Sie auf Bruno Bandulet!

18. Dezember 2022

Zum 80. Geburtstag eines großartigen Journalisten und Analysten

von Steffen Krug

Artikel aus ef 229, Jan./Feb. 2023.

Es war während der Finanzkrise 2008/09, als ich während eines liberalen Privatseminars in der Tradition von Ludwig von Mises am Pariser Platz in Berlin Bruno Bandulet erstmalig persönlich kennenlernte. Gerade war sein neues Buch „Das geheime Wissen der Goldanleger“ erschienen, und er galt damals wie heute als der unumstrittene „deutsche …