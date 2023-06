USA Die Vorwahlen stehen bevor

28. Juni 2023

Zur Lage in den Vereinigten Staaten

von Maximilian Triebel

Es herrscht eine allgemeine Unzufriedenheit im Land. Etwas geht deutlich schief, aber in Bezug auf die Ursachen der Missstände ist man sich uneinig. Jeder Amerikaner verspürt die deutlich schlechtere wirtschaftliche Lage, den allgemeinen gesellschaftlichen Verfall; auch die ungesetzliche Masseneinwanderung schafft zunehmend Schwierigkeiten. In vielerlei Hinsicht ist es auch eine Zeit der Irrglauben und Selbsttäuschung, wo das Falsche unbedingt der lästigen Wahrheit mit weltanschaulichem Zwang vorgezogen werden muss. Es sind unangenehme Zeiten, die eine starke Persönlichkeit fordern. Hier setzten die Vorwahlen der Parteien an, in denen die Kandidaten der bevorstehenden Präsidentschaftswahl entschieden werden.

Der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird am fünften November 2024 gewählt. Es folgt ein Blick auf die Kandidaten der Demokraten und Republikaner zu den Vorwahlen ihrer Parteien im Frühjahr 2024.

Demokraten

An erster Stelle Joseph Robinette Biden Jr., der mit den meisten Stimmen gewählte Präsident der Vereinigten Staaten – man würde somit denken, dass er der beliebteste Präsident der Vereinigten Staaten sei. Wie man mit den meisten Stimmen aller Zeiten gewählt und gleichzeitig einer der unbeliebtesten Präsidenten werden kann, das konnte mir noch keiner erklären. Trotz allen Bemühungen der Presse und des Rundfunks: Biden ist noch unbeliebter als Trump zu gleicher Zeit in ihren Amtszeiten. Biden hat keine merklichen Erfolge gegenüber seinen Wählern vorzuweisen. Nach Bidens Erfolgen gefragt, hört man oft, Biden sei nicht Trump, aber eine persönliche Stärke ist das nicht. Für viele Wähler ist Biden die in Fleisch gegossene Wahl des kleineren Übels; einem leidenschaftlichen Anhänger Bidens bin ich noch nicht begegnet. Trotz des Knopfs im Ohr, aller im Voraus ausgewählten und beantworteten Fragen, jedes ins Kleinste geplanten Schrittes dieses Mannes, will es nie so ganz klappen. Es ist wie mit einem zu nichts zu gebrauchenden Schauspieler, der uns noch durch sein Unvermögen ein Lächeln abzwingt. Nur in diesem Falle schämen wir uns einen Augenblick später dafür, weil uns ein hilfloser alter Mann unfreiwillig belustigt. Biden ist eben Biden, und daran können auch letztlich seine Partei, Presse und Rundfunk nichts ändern, auch wenn sie es immer wieder gerne versuchen. Nach zwei Jahren dieser Präsidentschaft kommt auch vielen seiner Wähler diese unausweichliche Erkenntnis. Die alltäglichen Sorgen und Schwierigkeiten der Amerikaner konnte er nicht bewältigen.

Dennoch, Biden stellt sich zur Wahl. Trotz allem will er für die Demokraten antreten und ein zweites Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden. Wird es ihm gelingen, die Vorwahlen seiner Partei zu gewinnen? Ich denke mit großer Wahrscheinlichkeit, ja. Der Grund? Nicht so sehr Bidens staatsmännische Anziehungskraft als vielmehr eine einfache geschichtliche Tatsache: Gewählte und amtierende Präsidenten wurden fast immer von ihren Parteien wieder zur Wahl gestellt; seit Einführung der modernen Parteienvorwahlen gab es noch keinen gegenteiligen Fall. Auch derzeitige Umfragewerte bestätigen, dass Biden deutlich vorne liegt.

Den Kampf um die Freiheit nennt Biden als sein größtes Ziel in seiner ersten Videobotschaft zur Wahl. Seine erste Amtszeit diente dem Kampf um die Demokratie. Nun sei die Freiheit Amerikas durch Maga-Extremisten bedroht. Bidens Ziel sei es, die Freiheit und Rechte der Menschen zu schützen und für linke Werte einzutreten. Hier knüpft Biden an die Lüge an, Amerika stünde kurz vor einer Art Staatsstreich durch rechtsextreme Trump-Anhänger. Selbst wenn dem so wäre, ist er als starke Persönlichkeit, die einer solchen Gefahr widerstehen könnte, nicht ernst zu nehmen.

Zur Wahl stehen derzeit noch Robert F. Kennedy Jr., Neffe des Präsidenten John F. Kennedy, und Schriftstellerin Marianne Deborah Williamson. Es ist möglich, dass sich Biden wieder von der Vorwahl zurückziehen oder sogar verlieren könnte. Dafür müsste er aber einem starken demokratischen Wettbewerber gegenüberstehen.

Republikaner

Weitaus offener steht es um das Ergebnis der republikanischen Vorwahlen. Die erfolgversprechendsten Wettstreiter sind der ehemalige Präsident Donald Trump und Ron DeSantis, der Gouverneur des Bundesstaates Florida.

Geliebt und verachtet wie wenige andere Politiker unserer Zeit; man sagt ihm vieles nach, seinen politischen Erfolg kann man ihm nicht absprechen. Trump versteht es wie wenige andere Politiker, Menschen an sich zu ziehen und für seine Sache einzuspannen. Wirklich leidenschaftliche Anhänger in großer Zahl haben die wenigsten Politiker unsrer Zeit und eine Anhängerschaft hat Trump noch heute. Von den unzähligen Aufregern, Trump habe dies oder jenes gesagt, dies oder jenes getan, ist kaum noch etwas Bestimmtes im Gedächtnis. Denn bei so vielen kleinen Aufhängern bleibt letztlich nichts hängen. Was jedem Amerikaner aber noch deutlich in Erinnerung geblieben ist, ist die deutlich bessere wirtschaftliche Lage im Vergleich zu heute. Gestiegene Preise, lange Lieferzeiten, ein lascher Arbeitsmarkt sind allesamt in spürbarem Gegensatz zu Trumps Amtszeit, unabhängig davon, wer diese zu verschulden hat. Geschwächte Aktienmärkte mögen deutsche Wähler nichts angehen, viele Amerikaner hingegen sparen für den Ruhestand mit Aktienanlagen und sehen es ungerne, wenn diese deutlich im Wert sinken. So setzt es sich mit der ungesetzlichen Einwanderung aus der dritten Welt fort, die deutlich niedriger war und jetzt Höchststände erreicht. Selbst Demokraten ist diese Einwanderung nur bequem, solange sie in ihrem Ort davon nichts merken. Etliche Landkreise im Staate New York haben mittlerweile Notstände ausgerufen, um eine erzwungene Umverteilung von ungesetzlichen Einwanderern zu verhindern. Trump wird es leicht haben, an die noch frische Erinnerung, die gute alte Zeit seiner Amtszeit, anzuknüpfen. Auf seinem Internetauftritt steht Trumps Maga-Bewegung (Make America Great Again) im Vordergrund. Wirtschaftlicher Wohlstand für alle, sichere Grenzen, die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit, freie Meinungsäußerung, Frieden durch Stärke und die Auflösung des Tiefen Staates werden als Ziele einer zweiten Präsidentschaft Trumps genannt.

Ron DeSantis ist Trumps stärkster Wettbewerber in den republikanischen Vorwahlen. Als Gouverneur des Staates Florida hat er sich durch eine allgemein konservative Politik mit geringen Steuern und Ausgaben ausgezeichnet. DeSantis Florida hat entgegen der warnenden „Experten“ die Corona-Maßnahmen als einer der ersten Bundesstaaten aufgehoben und ist mit dieser Politik bestens gefahren. In Presse und Rundfunk erfährt DeSantis vor allem Aufmerksamkeit für seinen Kampf gegen linksideologische Auswüchse wie LGBTQ und die sogenannte kritische Rassentheorie (Critical Race Theory). DeSantis findet viel Anerkennung unter Republikanern und wird im Vergleich zu Trump als ein wählbarer Kandidat mit geringerer Angriffsfläche gesehen. DeSantis tritt vordergründig für einen Kampf gegen linke Ideologie, den Niedergang Amerikas und Kinderschutz ein. Weitere nennenswerte Werte und Ziele sind die Ablehnung eines digitalen Zentralbankgeldes, Steuersenkungen, medizinische Freiheit, freier Waffenbesitz, Schutz der Grenzen und der öffentlichen Sicherheit.

Neben Trump und DeSantis stehen auch noch Nikki Haley, ehemaliger Gouverneur des Staates South Carolina, Mike Pence, Vizepräsident unter der Regierung Trumps, sowie sieben weitere Politiker, Unternehmer, Medienpersönlichkeiten zur Wahl: Binkley, Burgum, Christie, Elder, Hutchinson, Johnson, Ramaswamy, Scott. Haley und Pence werden neben Trump und DeSantis als stärkere Bewerber gesehen, aber ein Wahlerfolg ist eher unwahrscheinlich.

Aussicht

Einen Wahlsieg Bidens für die Demokraten ist sehr sicher. Die große Frage der Vorwahlen ist, ob Trump oder DeSantis die Wahl für die Republikaner entscheiden werden. DeSantis ist ein vielversprechender Kandidat, weil er weniger Angriffsfläche als Trump bietet und in der Präsidentschaftswahl mehr Stimmen von unabhängigen Wählern erlangen könnte, für die Trump wegen seiner eigenwilligen Art unwählbar ist. Andererseits hat Trump immer noch eine große Bewegung hinter sich, wie auch die Erinnerung an bessere Zeiten während seiner Präsidentschaft. Es bleibt spannend!