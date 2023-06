Lichtschlags Beste Public Storage

10. Juni 2023

Weltmarktführer für Selfstorage-Lagerräume

von André F. Lichtschlag

Erinnern Sie sich? Mittels Equity-REITs (REIT steht für Real Estate Investment Trust) können wir bequem mit einem Mausklick in echte Immobilien investieren und Miete in Form von Dividenden kassieren, ohne uns selbst mit Mietern, Renovierungen und vielem mehr herumschlagen zu müssen. Immobilien-Unternehmen als REITs sind stark begünstigt, ihre Gewinne werden nicht versteuert. Dafür müssen sie dann aber stets mindestens 90 Prozent des Gewinns per Dividenden an die Anteilseigner ausschütten, was uns nur recht sein kann. Es gibt – vor allem in den USA – REITs in vielen Bereichen, etwa für Wohnungen („Residential REITs“), Büros, Industriegebäude, Logistik, Einzelhandelskomplexe, Farmland, Hotels, Wälder und vieles mehr. Zwei REITs haben wir im Rahmen dieser Kolumne bereits vorgestellt: den Residential-REIT Mid-America Apartment Communities sowie den Farmland-REIT Gladstone Land.

Eines der etwas selteneren Sonderformate sind sogenannte Selfstorage-REITs, wovon es aktuell in den USA sechs börsennotierte Unternehmen gibt. Der älteste und mit Abstand größte dieser REITs ist Public Storage mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Nach Marktkapitalisierung weniger als halb so groß folgt Extra Space Storage, demgegenüber wiederum nur knapp halb so groß ist Cube Smart und Life Storage, denen gegenüber wieder weniger als halb so groß noch National Storage folgt sowie am Ende der Zwerg Global Self Storage. Alle genannten Unternehmen bieten Anlegern derzeit eine Dividendenrendite zwischen knapp vier und gut fünf Prozent jährlich, gezahlt meist, wie bei Public Storage auch, vierteljährlich.

Public Storage ist also der führende Anbieter von Selbstlagerungsflächen und -dienstleistungen. Man bietet Privat- und Unternehmens-Kunden vollautomatisiert verschiedene Lagerraumgrößen und -optionen in Mini-Lagerhäusern mit mehreren Einheiten unterschiedlicher Größe an. Jeder, der mal eben auf unbestimmte Zeit – flexibel kündbar – zusätzlichen Lagerraum benötigt, wird hier fündig. Dazu bietet Public Storage passenderweise auch den Verkauf von Umzugsmaterialien (Kisten, Verpackungen, Klebeband und so weiter) an. Zu den Nachfragetreibern der Branche gehören Umzüge, Entrümpelungen, Katastrophen, sich ändernde Lebensumstände und Geschäftszwecke. Diese Faktoren halten die Auslastung tendenziell hoch und treiben die Mietpreise in die Höhe.

Public Storage wurde bereits 1972 gegründet und ist beständig gewachsen. Der Börsengang erfolgte gestaffelt in Teilbereichen zwischen 1980 und 1995. Heute betreibt Public Storage über 2.500 Lagerstätten in Europa und vor allem in den USA, wo die Nachfrage nach flexiblem, kleinteiligem Lagerraum traditionell sehr viel höher ist.

Selfstorage-Immobilien sind eine der kostengünstigsten Formen von Investitionen in Immobilien, da sie in der Regel besonders günstig zu bauen und zu betreiben sind. Die Margen sind entsprechend hoch, weshalb Selfstorage-REITs in den letzten Jahren andere Immobilieninvestitionen im Ertrag deutlich übertroffen haben. Das wiederum hat neue Anbieter auf den Plan gerufen – und sicher wird es irgendwann Marktbereinigungen geben müssen. Der älteste und größte Anbieter sollte dabei eher im Vorteil sein. Bereits in den letzten Jahrzehnten übernahm Public Storage immer wieder erfolgreich kleinere Konkurrenten. Aber: Public Storage ist auch der einzige Selfstorage-REIT, der neue Immobilien selbst entwickelt; die anderen expandieren fast ausschließlich durch Übernahme kleinerer lokaler Anbieter.

Public Storage hat seit 1981 ununterbrochen Dividenden ausgeschüttet und diese seit 32 Jahren nie gesenkt. Damit gehört der REIT zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern am Markt. Darüber hinaus erfreut das Unternehmen die Anleger mit einem sauberen, von uns so geliebten Luro-Kursverlauf von links unten nach rechts oben. Warum Public Storage in zehn Jahren eher noch besser dastehen könnte als heute – dazu wie immer drei Gründe.

Erstens: Krisen- und Umbruchzeiten sind Zeiten verstärkter Lagerstättenanmietung. Menschen, die Jobs und Häuser verlieren, suchen nach Zwischenlagerungsmöglichkeiten für ihr Hab und Gut. Auch Unternehmen beanspruchen in Krisen- und Fluktuationszeiten eine höhere Flexibilität in der Lagerhaltung.

Zweitens: Einer nötigen Marktkonsolidierung mag der Branchenprimus entspannt entgegensehen. Zukäufe strauchelnder Konkurrenz könnten zu Schnäppchenpreisen möglich werden.

Drittens: Der europäische und weltweite Markt darf mit dem bislang ausgesprochen amerikanischen Selfstorage-Konzept weitgehend erst noch erschlossen, eine entsprechende Nachfrage erst noch geweckt werden. Unter dem Namen Shurgard ist Public Storage bereits heute Marktführer in Westeuropa.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 26. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 233.