Freibier Malz als gespeicherte Sonnenenergie

19. Juni 2023

Über das unerlässliche Rüstzeug für den Bierbrauer

von Helge Pahl

Während Hopfen die Seele des Bieres ist, wie wir im letzten Heft lasen, wird Malz als sein Körper bezeichnet. In der Tat: Wie kein anderer Rohstoff bestimmen Art und Menge des verwendeten Malzes das Aussehen und die Gehaltfülle des Bieres, was sich in Form von Restsüße und Alkoholgehalt niederschlägt. Aber …