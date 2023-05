Im Visier, die Waffenkolumne Waffenkontrollgesetze auf dem Prüfstand

28. Mai 2023

Über eine deutsche Gesetzgebung gegen Recht, Moral und Empirie

von Andreas Tögel

Anders als in Europa, wo generell sehr restriktive Waffengesetze gelten, garantiert in den USA der Zweite Verfassungszusatz das Recht der Bürger auf privaten Waffenbesitz. Gleichwohl gab und gibt es – meist anlassbezogen – immer wieder Vorstöße von „liberaler“ Seite, dieses Recht einzuschränken. Eines der ins Treffen geführten Argumente ist die mit der Verfügbarkeit von Waffen in Haushalten einhergehende Gefahr von Unfällen – etwa wenn sie, mangelhaft verwahrt, in die Hände von Kindern geraten. Außerdem die Möglichkeit, dass Schusswaffen zu Gewalthandlungen im Affekt oder zum Suizid verwendet werden.

Diese Argumentation läuft darauf hinaus, dass die Begründung des Waffenbesitzes mit dem Recht zur Selbstverteidigung durch die aus der Verfügbarkeit von Schusswaffen erwachsenden Gefahren mehr als aufgewogen werde. Die „Güterabwägung“ fällt demnach zulasten des Privatwaffenbesitzes aus.

Der Bürger als Bittsteller

Der an der George Washington University lehrende Moralphilosoph David DeGrazia fordert, gestützt auf diese Begründung, eine rigorose staatliche Waffenkontrollpolitik. Diese sollte nach seiner Ansicht auf die Beschränkung des legalen Waffenbesitzes auf einen kleinen Kreis von Personen hinauslaufen, die einen „speziellen Bedarf“ nachweisen können. Darüber hinaus solle eine intensive Schulung unter staatlicher Aufsicht den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen sicherstellen. In der Praxis würde das eine Abschaffung des verfassungsmäßigen Rechts auf Waffenbesitz und dessen Ersatz durch eine Politik der Vergabe mehr oder weniger willkürlich erteilter Privilegien bedeuten. Die Bürger würden dadurch von Rechtsinhabern zu Bittstellern degradiert.

Empirie auf Seiten der Waffenbesitzer

Wer die USA und die dort – insbesondere außerhalb linker Biotope in den Küstenstädten – vorherrschende Mentalität kennt, weiß, dass ein derartiges Ansinnen völlig unrealistisch ist – selbst unter einem „demokratischen“ Bundesregime. Der freie Waffenbesitz, das sportliche Schießen und Jagen sowie das Recht, sich und sein Eigentum im Fall der Fälle selbst gegen gewaltsame Übergriffe verteidigen zu können, all das sind schlicht wichtige Bestandteile der amerikanischen Lebensart.

Timothy Hsiao, der an der University of Arkansas Grantham Philosophie unterrichtet, ist ein profilierter Verfechter wirklich liberaler Waffengesetze. Er widerspricht DeGrazia sowohl auf der philosophischen als auch auf der empirischen Ebene. Seine Kritik bezieht sich weniger auf die von DeGrazia behauptete Ablehnung eines moralischen Rechts auf den Besitz von Handfeuerwaffen, sondern vielmehr auf Fallzahlen. Empirisch argumentiert Hsiao, dass eine Untersuchung von DeGrazias Beweisen zum Ergebnis führt, dass seine Behauptung, der Privatwaffenbesitz sei im Durchschnitt selbstschädigend, nicht plausibel ist. Daraus folgt, so Hsiao, dass letztlich kein Argument mehr übrigbleibt, um die von DeGrazia vorgeschlagene Rechtseinschränkung plausibel zu begründen.

Das Recht auf Seiten der Waffenbesitzer

Boaz Sangero, ein auf Strafrecht spezialisierter Rechtsprofessor des israelischen Sapir College, argumentiert auf der Ebene des Rechts auf Selbstverteidigung zugunsten des Privatwaffenbesitzes: Erstens existiere das normative Recht des Individuums, sein Leben, seine Gesundheit und sein Eigentum gegen gewaltsame Angriffe zu schützen. Zweitens würde durch einen gewaltsamen Angriff das Recht des Individuums auf Autonomie bedroht, was dem Opfer das Recht gebe, diese Autonomie notfalls gewaltsam wiederherzustellen. Damit sei zudem ein Gewinn für die Gesellschaft verbunden, indem dem offensiven Gewaltanwender Grenzen gesetzt und seine Pläne vereitelt würden. Drittens – und das ist bemerkenswert – hat nach Sangero eine attackierte Person auch ein moralisches Recht gegen den Staat, einer Aggression zu widerstehen. Er betont allerdings, wie wichtig es ist, eine klare Linie zwischen Selbstverteidigung und Selbstjustiz zu ziehen.

In krassem Gegensatz zu diesen Überlegungen steht die bürgerfeindliche Gesetzgebung in Deutschland: Das hier geltende Waffengesetz animiert jeden potenziellen Aggressor zur Tat, indem es wehrlose Opfer schafft.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 26. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 233.