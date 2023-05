Make love not law Plädoyer für ein Recht auf Non-Digitalität

26. Mai 2023

Warum totale Pflichtvernetzung würdelos und sittenwidrig ist

von Carlos A. Gebauer

Die Welt wird auf ihrem Weg in das Paradies der künstlichen Intelligenz zuerst digital. Es dominiert offenbar der politische Wille, das Papier als Informationsträger aus unserem Leben zu verbannen. Die Vernetzung aller Daten beschleunigt und optimiert, wie es heißt, das gesellschaftliche Kooperieren. Die vormals wirkmächtigen Rufe nach dem Datenschutz scheinen dabei inzwischen verstummt. Denn einerseits wächst zwar ein immer undurchsichtigeres Geflecht aus gesetzlichen Datenschutzregeln. Doch andererseits erweist sich die faktische Relevanz ihrer Geltungsanspruches als eher marginal. Wer sich mit seinen Daten und Geheimnissen dem Netz anvertraut, dem schaut notwendigerweise mindestens immer auch ein Netzbetreiber über die Schulter. Ob der fähig und willens ist, die vertraulichen Inhalte des Nutzers tatsächlich und effektiv hinter Passwörtern und Sicherheitsschranken zu schützen, bleibt offen. Werden die Sicherungsmechanismen überlistet und die Strukturen „infiltriert“, haben also auch Fremde offenen Zugriff auf Informationen, die nie für ihre Augen bestimmt waren. Würden die Ursprungsverfasser des Bürgerlichen Gesetzbuches von 1896 wiedergeboren und sähen, was der Gesetzgeber heute zwischen dem Paragraphen 675 BGB und dem Paragraphen 677 BGB veranstaltet hat, begäben sie sich mutmaßlich schnell wieder selbst in ihre Gräber zurück.

Es steht heute deutlich die Frage im Raum: Darf man einen Menschen auch ohne dessen Einwilligung dazu verpflichten, die Geschichten seines Lebens und Daten seiner Person in eine nicht absolut sichere, sondern vielmehr ihrerseits weit vernetzte Datenverarbeitung einzuspeisen? Darf auch ein Staat seine Bürger unter Androhung von rechtlichen und wirtschaftlichen Nachteilen dazu zwingen, sich einer digitalen Verwaltung zu unterwerfen? Oder gibt es nicht vielmehr ein in der Menschenwürde des Einzelnen wurzelndes Menschenrecht, sich nicht ungefragt in solche digitale Erfassungen begeben zu müssen?

Anerkannt ist verfassungsrechtlich ein Recht zur Bestimmung der Selbstdarstellung des Einzelnen in der Öffentlichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu bereits am 31. Januar 1973 (2 BvR 454/71, Rn 34) festgestellt: „Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung anerkannt, dass das Grundgesetz dem einzelnen Bürger einen unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung gewährt, der der Einwirkung der öffentlichen Gewalt entzogen ist. Das verfassungskräftige Gebot, diesen Kernbereich, die Intimsphäre des Einzelnen, zu achten, hat seine Grundlage in dem durch Artikel 2 Absatz 1 GG verbürgten Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Bei der Bestimmung von Inhalt und Reichweite des Grundrechts aus Artikel 2 Absatz 1 GG muss berücksichtigt werden, dass nach der Grundnorm des Artikels 1 Absatz 1 GG die Würde des Menschen unantastbar ist und gegenüber aller staatlichen Gewalt Achtung und Schutz beansprucht. Überdies darf nach Artikel 19 Absatz 2 GG auch das Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 1 GG nicht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Selbst überwiegende Interessen der Allgemeinheit können einen Eingriff in den absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung nicht rechtfertigen; eine Abwägung nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes findet nicht statt.“

Wenn dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht die staatlichen Organe erstens verpflichtet, dem Einzelnen Schutz davor zu bieten, dass private Dritte ohne sein Wissen und ohne seine Einwilligung Zugriff auf die seine Individualität kennzeichnenden Daten nehmen, und wenn es zweitens zugleich einen Kernbereich intimer persönlicher Verhältnisse gibt, die der Öffentlichkeit nicht preisgegeben werden müssen, und dieser Kernbereich jeder Abwägung mit anderen Verfassungsgütern entzogen ist, dann ist es doch richtigerweise schon alleine deshalb zwangsläufig unmöglich, Menschen ohne oder gegen ihren Willen zu zwingen, sich digitalen Systemen anzuschließen, die ihre private, persönliche Individualität dem Blick anderer öffnen.

Aber damit nicht genug. Das Grundgesetz hat mit Artikel 2 Absatz 1 GG auch seinem rechtsethischen Verständnis Ausdruck verliehen, dass verfassungsrechtliche Befugnisse ihre Grenze immer dort finden, wo sie mit dem Sittengesetz kollidieren. Hieraus kann konsequent nur folgen, dass es auch dem Gesetzgeber versagt ist, Normen in Geltung zu setzen, die mit diesem Sittengesetz nicht in Einklang stehen.

Rechtsakte sind dann als sittenwidrig und mithin rechtsunwirksam zu klassifizieren, wenn sie – so die einhellige juristisch genutzte Definitionsformel – dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden widersprechen. Wird ein Rechtssubjekt durch ein rechtliches Handeln eines anderen so sehr in seinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt, dass es seine freie Selbstbestimmung ganz oder im Wesentlichen einbüßt, dann handelt sein Gegenüber anerkanntermaßen sittenwidrig. Die Macht- oder Monopolstellung eines Beteiligten ist in diesem Kontext wesentlicher Indikator für eine Sittenwidrigkeit. Dass ein mit dem staatlichen Gewaltmonopol ausgestatteter Gesetzgeber dem Bürger gegenüber eine übermächtige Monopolstellung einnimmt, bedarf näherer Erörterung nicht. Einigkeit besteht unter Juristen, dass die Maßstäbe zur Beurteilung des jeweils einschlägigen „Sittengesetzes“ durchaus dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen sind. Gesellschaftliche Ansichten in gewissen Verkehrskreisen nehmen Einfluss auf die entscheidenden Wertüberzeugungen der Allgemeinheit, aber auch die Entwicklung der akzeptierten Rechtsprechung ihrerseits tritt in ein Wechselwirkungsverhältnis zu den aktuellen Anstandsempfindungen der Beteiligten. Damit wird das Rechts- und Anstandsgefühl innerhalb einer Gesellschaft zu einem empirisch – durch Beweiserhebungen – ebenso aufklärungsfähigen Gegenstand, wie es die Beobachtungsergebnisse in allen sonstigen empirischen Wissenschaften sind.

Wird das informationelle Selbstbestimmungsrecht eines Menschen im Kernbereich seiner persönlichkeitsbildenden Privatheit und Intimität, der dem Zugriff des Staates abwägungsfrei entzogen zu bleiben hat, ganz oder im Wesentlichen durch ungefragte Digitalisierungen ausgehöhlt, dann steht nicht nur die verfassungsrechtliche Frage nach der Legitimität dieser Auszehrung im Raum, sondern – nach den etablierten Maßstäben der Prüfung auf eine etwaige Sittenwidrigkeit – auch die Frage nach einem Verstoß des Staates, der dies betreibt oder duldet, gegen das Sittengesetz.

Gerade da, wo es technisch keine absolute Sicherheit gibt, müssen alle menschenrechtlich absolut geschützten Räume jedem staatlichen Handeln jedenfalls ohne die ausdrückliche Einwilligung desjenigen, der über diesen Raum alleine verfügungsbefugt ist, absolut verschlossen bleiben. Man mag gegen eine solche Öffnung des geschützten Raumes durch die Einwilligung des Betroffenen einwenden, es sei bislang kennzeichnend für den grundrechtlich geschützten Kernbereich der Menschenwürde gewesen, dass niemand – auch nicht der Träger des Rechtes selbst – über seine Preisgabe verfügen durfte. Wenn aber das Argument der heute in diesem Kernbereich mit überwiegenden Allgemeininteressen abwägenden Rechtsprechung zutrifft, dass die Öffnung des Intimsten für die Öffentlichkeit dienlich sei, so wird man dem Einzelnen nicht versagen können, kraft eigener Entscheidung an diesem Vorteil zu partizipieren. Das Individuum muss diese Entscheidung aber selbst treffen können. Fehlt es an dieser Mitwirkungshandlung, ist ein Bereich der fremdbestimmten digitalen Dystopie betreten.

