ef 233 Editorial

23. Mai 2023

Mehr Freiheit mit Bitcoin, Gold und Silber

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 233, Juni 2023.



Wie wohl die meisten Menschen Ü50 war ich lange sehr skeptisch, was das Thema „Kryptowährungen“ betrifft. Die verschiedenen Hype-Wellen haben mich immer an die Tulpenmanie im 17. Jahrhundert erinnert – völlig irrationale Spekulationsblasen also. Denn was sind schon Krypto-Token, ein paar Daten-Codes also, als eben am Ende nichts, wenn die …