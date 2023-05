EinBlick Boom und Bust in Theorie und Praxis

07. Mai 2023

Auf dem Weg in die Befehls- und Lenkungswirtschaft

von Thorsten Polleit

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Wer sich mit der monetären Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule beschäftigt hat, der kann verstehen und aktuell auch live und in Farbe miterleben, wie in der Praxis die Zentralbanken aus einem Boom einen Bust machen. Und zwar so: Nach mehr als einer Dekade der Null- oder gar Negativzinsen haben die Geldbehörden die Leitzinsen in kurzer Zeit relativ stark angehoben. Die erhöhten Zinsen verringern die Kurse der Wertpapiere, die die Banken in ihren Bilanzen halten, beträchtlich. Dadurch erlitten beispielsweise die US-Banken Ende des Jahres 2022 „unrealisierte Verluste“ in Höhe von 620,4 Milliarden US-Dollar in ihren Bilanzen. Keine Kleinigkeit: Die Kursverluste entsprachen 2,7 Prozent der Bilanzsumme aller US-Banken oder 29 Prozent ihres Eigenkapitals. Der kalifornischen Silicon Valley Bank wurde das zum Verhängnis: Kunden zogen ihre Depositen ab, und um die Auszahlungswünsche zu bedienen, verkaufte die Bank Wertpapiere und realisierte Verluste, die ihr Eigenkapital aufzehrten. Die Bank war am Ende, am 10. März 2023 wurde sie geschlossen. Und weil natürlich viele andere US-Banken das gleiche Problem hatten und ein „Bank Run“ drohte, sprang die US-Zentralbank ein. Sie gab bedürftigen Banken Kredit, hielt sie liquide. Eine Zentralbank kann eine solche „Liquiditätskrise“ im Bankensektor durchaus abwehren. Schließlich kann sie ja das benötigte Zentralbankgeld jederzeit in jeder beliebigen Menge sprichwörtlich herbeizaubern. Weitaus unangenehmer ist hingegen eine Kreditkrise, die jetzt wahrscheinlich nachfolgt.

Eine Kreditkrise bedeutet, dass Anleger und Investoren Zweifel bekommen, ob denn die Kreditnehmer in der Lage sein werden, ihren Schuldendienst wie versprochen zu leisten. Banken werden dann vorsichtig bei der Neukreditvergabe. Und nicht alle fälligen Kredite werden verlängert, etliche vielmehr zur Zurückzahlung gestellt. Kredit wird teurer und auch weniger nachgefragt. Versiegt der Zustrom von neuem Kredit und neuem Geld in die Volkswirtschaft, gerät die Konjunktur ins Stocken. So manche Investition, die bis dato noch als profitabel galt, erweist sich als „Flop“. Firmen versuchen, ihre Betriebskosten zu senken, und entlassen die Belegschaft. Die Einkommen sinken. Konsum-, Hypothekar- und Firmenkredite beginnen auszufallen. Banken werden daraufhin noch vorsichtiger bei der Darlehensgewährung, und die wirtschaftliche Abwärtsspirale nimmt Fahrt auf. Schrumpfen das Kredit- und Geldmengenangebot, steht die Rezession, die Depression vor der Tür: mit rückläufiger Produktion, steigender Arbeitslosigkeit sowie fallenden Güter- und Vermögenspreisen. Aus dem inflationären Boom wird ein deflationärer Bust.

Ein für die große Mehrheit der Bevölkerung sehr schmerzhafter, mitunter ruinöser Prozess. Im Grunde handelt es sich dabei jedoch „nur“ um eine Bereinigung, um eine Korrektur der zuvor aufgelaufenen Fehlentwicklungen, für das die Ausgabe von ungedecktem Geld, sogenanntemFiatgeld, gesorgt hat. Lässt man dabei das freie Spiel der Marktkräfte zu, werden einige Produktionsfaktoren relativ billiger, andere relativ teurer, was es ermöglicht, dass die gesamtwirtschaftliche Produktion wieder auf die Erfüllung der dringlichsten Kundenbedürfnisse ausgerichtet wird. Die Vermutung, dass gerade in den hochverschuldeten Volkswirtschaften dabei allerdings so gut wie kein Stein auf dem anderen bliebe, liegt nahe. Viele Staaten könnten ihre Zahlungsverbindlichkeiten nicht mehr begleichen. Die von ihnen ausgegebenen Schulden würden wertlos. Konkurs drohte auch so manchem Privathaushalt, der sich verschuldet hat, er verlöre Haus und Hof. Und mit Firmenpleiten wäre zu rechnen, weil Geschäftsmodelle plötzlich nicht mehr tragfähig sind. Ein echter Bust im heutigen Fiatgeldsystem würde, sich selbst überlassen, vermutlich den größten Crash aller Zeiten auslösen.

Gegen so etwas Grausiges werden sich Regierende (und die Sonderinteressengruppen, die sich ihrer bedienen) wie auch Regierte natürlich zur Wehr setzen – und zwar vermutlich schon im Vorfeld, also bevor es zum großen Absturz kommt. Beispielsweise indem der Staat Nachfrageprogramme auflegt, finanziert durch die Ausgabe von neu geschaffenem Fiatgeld, das die Zentralbank zur Verfügung stellt. Zudem senken die Geldpolitiker auch die Zinsen wieder, um die Konjunkturen zu stützen. Diese von vielen herbeigesehnte Rettung durch den Staat ist aber kein Win-Win. Sie drängt vielmehr die wenigen verbliebenen Elemente des freien Wirtschafts- und Gesellschaftssystems noch weiter zurück, zerstört sie im Extremfall ganz – und errichtet dadurch letztlich eine Befehls- und Lenkungswirtschaft, in der der Staat dann maßgeblich bestimmt, was unter welchen Bedingungen produziert wird und wer was in welcher Menge konsumieren darf. Das Fiatgeldsystem mit seinen Krisen, seinen Booms und Busts, erweist sich also als ein Wegbereiter in die Unfreiheit. So weit die Theorie.

Man fragt sich: Warum wird diesem unheilvollen Fiatgeldsystem in der Praxis kein Ende gesetzt? Oder besser: Cui bono? Eine mögliche Antwort lautet: Die Abhängigkeit vom Fiatgeldsystem ist mittlerweile so groß, die Kosten seiner Abschaffung sind derart hoch geworden, dass die Menschen den Absprung gar nicht mehr wagen, sondern sich am Fiatgeldsystem festklammern – wie Passagiere auf einem sinkenden Schiff die Reling nicht loslassen. Eine andere mögliche Antwort ist: Den Menschen sind die Auswirkungen des Fiatgeldsystems gar nicht klar, denn in Schule und Universität werden sie ja mit ihnen nicht bekannt gemacht. Das ermöglicht es den Eiferern, die die freie Wirtschaft und Gesellschaft (beziehungsweise das wenige, was davon noch übrig ist) umstoßen und ihre Herrschaftsphantasien ausleben wollen, das Fiatgeldsystem gezielt als Werkzeug für ihre Zwecke einzusetzen. Und ist diese Deutung richtig, lösen die Zentralbanken wohl bald wieder die nächste große Krise aus. Zu befürchten ist: nicht aus Versehen, sondern mit System. Vielleicht waren ja die jüngsten Erschütterungen im US-Bankenmarkt bereits der Startschuss dazu.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. April erscheinenden Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 232.