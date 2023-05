Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

01. Mai 2023

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Moneten-Meuterei

In inflationären Zeiten wie diesen können Arbeitnehmer ihr Einkommen auf drei Arten in einen gefühlten Einklang mit den rasant steigenden Lebenshaltungskosten bringen: Sie könnten zum Beispiel der jüngsten Neube- und Schönrechnung der Inflationsrate (alles, was besonders teurer wurde, haben die Staatsstatistiker im amtlichen Warenkorb kleingewichtet) glauben und sich mit …