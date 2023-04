KI in der konkreten Anwendung Kommunikation wird sich radikal verändern

30. April 2023

Über die Arbeit an Sprache und Bildern im Medienbereich

von Sascha Koll

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Die künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht und wird heute in vielen Bereichen eingesetzt, um menschliche Arbeit zu unterstützen oder zu ersetzen. Auch in der Content-Produktion gibt es mittlerweile zahlreiche Anwendungen von KI, die dabei helfen, Inhalte schneller und effizienter zu produzieren. Dabei stellt …