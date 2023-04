Meine erste Berührung mit KI Ode an den Freiheitsboten

28. April 2023

ChatGTP dichtete und schrieb ein Lied für den ef-Herausgeber

von André F. Lichschlag

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Am Samstag, dem 18. März, fiel die Entscheidung für dieses Schwerpunktthema. Ich war an dem Tag zu Besuch bei einem Freund. Wir kamen auf künstliche Intelligenz zu sprechen. Zu seiner Verwunderung hatte ich die neuen Bild- und Textprogramme selbst noch gar nicht benutzt. Er holte also seinen Laptop, öffnete ChatGPT …