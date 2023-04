DeutschlandBrief Fünf Fehler, die Investoren vermeiden sollten

22. April 2023

Lehren für ein erfolgreiches Engagement an den Märkten

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 232, Mai 2023.

Nicht ganz sauber: Der Dax

In den Medien kursieren Erzählungen, die falsch oder doch stark übertrieben sind. Zum Beispiel, dass es keine Rolle spielt, wann man Aktien kauft, weil sie auf längere Sicht doch nur steigen können. Oder, dass es „sichere“ Aktien gibt, die sich auch in Krisen und im Crash behaupten. Wenn das so wäre, warum lag der Kurs-Dax in diesem Frühjahr nicht höher als vor 22 Jahren? Ein Blick auf den Kurs-Dax ist aufschlussreich, weil er die Dividenden nicht wieder anlegt und so berechnet wird wie alle anderen großen Indizes. Schließlich reichen die Ausschüttungen oft nicht einmal aus, um den Kaufkraftverlust und die Steuer zu decken. Und die Geschichte von den „sicheren“ Werten stimmt nur insofern, als sie weniger riskant als andere sind – was keineswegs unterschätzt werden soll. So verloren die globalen Konsumtitel im Crash des Jahres 2000 nur ein Viertel, der MSCI World aber büßte 50 Prozent ein. Die Telekom-Aktien, die als eher langweilig gelten, verloren im Corona-Crash 2020 ebenso viel wie der breite Markt – im Jahr 2000 sogar erheblich mehr. Den damaligen Spitzenwert von über 100 Euro wird die Deutsche Telekom, der es jetzt besser geht, für lange Zeit nicht wiedersehen, wenn überhaupt.

Hans-Peter Holbach, ein alter Hase und Herausgeber des „Geldbrief“, vermerkte denn auch, dass von den 30 Aktien, mit denen der Dax 1988 begann, nur noch zehn von Anfang an und ununterbrochen im Index vertreten sind. Er kritisierte die Aufnahme von „Blendraketen“ wie Wirecard und rechnete nach, dass lediglich vier oder fünf Aktien einen soliden, überdurchschnittlichen Wertzuwachs vorweisen können. Ein Anlass, auf eine Reihe von Fehlern hinzuweisen, die Investoren vermeiden sollten:

Der Prognosewert der Zinskurve



Der erste Fehler besteht darin, Anlageentscheidungen aufgrund von Prognosen zu treffen. Die liegen fast immer daneben, sind somit meistens wertlos. Wenn die Banken jeweils zum Jahresanfang vorhersagen, wo der Dax oder das Gold oder der Euro am Jahresende stehen wird, machen sie darauf aufmerksam, dass sie noch da sind – mehr nicht. Oder sie unterstellen den Finanzmärkten eine Rationalität, die sie nicht besitzen. Die funktionieren vielmehr nach dem Prinzip der Herde, die einmal unentschlossen, einmal euphorisch und ein andermal panisch reagiert. Und die Crux mit den Konjunkturprognosen besteht auch darin, dass sie die Anleger leicht in die Irre führen. Inmitten einer Rezession oder Depression den Aktienmarkt zu verlassen, ist meist keine gute Idee. Denn er beginnt schon zu steigen, bevor sie endet. Und wie passt die derzeit schlechte Konsumentenstimmung in den USA mit der niedrigenArbeitslosenquote von 3,5 Prozent zusammen? Ganz einfach, sie läuft der höheren Arbeitslosigkeit zeitlich voraus.

Hohen Prognosewert hat die Zinskurve. Sie misst die Renditedifferenz zwischen zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen. Wenn sie invers ist wie derzeit, das heißt, wenn die langfristigen unter den kurzfristigen Zinsen liegen, folgte seit Ende der 80er Jahre immer eine Rezession. Wichtiger noch: Die Inversionen fielen mehr oder weniger zusammen mit einem Höchststand des Welt-Aktienindex MSCI World, in dem US-Aktien deutlich mehr als die Hälfte ausmachen. Erst, wenn die langfristigen Zinsen wieder klar (etwa um 2,5 Prozent) über den kurzfristigen lagen, erreichten die Aktien bisher ein zyklisches Tief. Ein solches steht demnach noch aus. Auch die real schrumpfende Geldmenge ist ein schlechtes Omen, weil sie dem Aktienmarkt Liquidität entzieht und damit die Energie, die ihn antreibt. Das alles besagt allerdings nicht viel für die Kursschwankungen von ein paar Wochen oder Monaten.

Der zweite Fehler – die Selbstüberschätzung – ist psychologischer Art. Wer sich an den Finanz- und Rohstoffmärkten engagiert, konkurriert mit mächtigen und sehr finanzkräftigen Spielern, mit den Notenbanken, den Geschäftsbanken und den Hedgefonds. Sie alle sind dafür bekannt, die Märkte zu manipulieren. Da in den aktuellen Kursen alle öffentlich verfügbaren Informationen enthalten sind, kann der private Anleger nicht darauf bauen, einen Informationsvorsprung zu haben. Er kann aber aus der Vergangenheit lernen: Hat die Aktiengesellschaft seit 20 Jahren oder länger die Dividende nie gekürzt? Hat ein aktiv verwalteter Fonds bei früheren Crashs erkennbar weniger Verluste eingefahren als der Gesamtmarkt? Hat er sich anschließend wieder schneller erholt? Welche Branchen waren riskanter als der Gesamtmarkt und welche schnitten überdurchschnittlich ab? Selbstüberschätzung ist auch im Spiel, wenn das Portfolio unübersichtlich wird. Mehr als 20 Titel kontinuierlich zu beobachten, kostet Zeit, die mancher nicht hat.

Der Informationswert der gleitenden Durchschnitte

Ein dritter Fehler betrifft den Umgang mit Informationen. „Information is ruination“, sagte André Kostolany. Er meinte den Informationsmüll selbst in Zeiten, als es noch kein Internet gab. Die Tageskurve des Dax, die von der ARD in der „Wirtschaft vor acht“ täglich präsentiert wird, hat keinen Erkenntniswert. Es sind nur wenige Informationen, die hellwach machen müssen. So die Zeitungsmeldungen von Anfang Februar 2022, wonach sich ausländische Anleger aus der Moskauer Börse zurückzogen. Das war noch vor dem Kriegsausbruch. „When in doubt, stay out.“ Oder ein ganzseitiger Bericht der „Neuen Zürcher“ vom 26. April 2022 über das „Schneeballsystem“ der deutschen Immobilienfirmen, die mit dem Trick der Aufwertungsgewinne Eigenkapital „aus dem Nichts“ schufen.

Der vierte Fehler: nur aufgrund von Fundamentalanalysen zu handeln und die Charttechnik zu vernachlässigen. Zum Beispiel sagen die regelmäßig veröffentlichten Zahlen über Angebot und Nachfrage am Gold- und Silbermarkt, so interessant sie auch sind, über den künftigen Preistrend so gut wie nichts aus. Sie sind nur rückblickend. Nützlicher als die Studie der Bankempfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen) ist ein Blick auf die gleitenden Durchschnitte. Steigen der 200-Tage-Durchschnitt und möglichst auch noch der 50-Tage-Durchschnitt einer Aktie, dann ist der Aufwärtstrend intakt. Fallen beide und notieren die Kurse darunter, ist Vorsicht angebracht. Jedenfalls sagen die Durchschnitte ungleich mehr aus als die Tageskurse. Warum lassen sich viele Anleger diese Information entgehen?

Wer langfristig disponiert, wird den 36-Monats-Durchschnitt des S&P 500 an jedem Monatsende anschauen und die Reißleine ziehen, wenn er unterschritten wird (Chart abzurufen zum Beispiel auf stockcharts.com). Nach dieser Methode konnte man seit 2010 fast ununterbrochen investiert bleiben – mit nur zwei Unterbrechungen von jeweils einem Monat in den Jahren 2020 und 2022. (Mit dem Dax und dem SMI funktioniert das nicht so gut.) In den vergangenen sechs Monaten klebte der S&P 500, der global wichtigste Index, mit schwachem Momentum an diesem sehr langfristig gleitenden Durchschnitt. Ende März lag er noch immer leicht darüber. Fortgeschrittene werden technische Indikatoren wie den MACD, die Stochastik und den RSI zu Rate ziehen, am besten per Wochen- oder Monatsschluss.

Der Charme der Zyklen

Fünftens setzen sich Investoren selbst in Nachteil, wenn sie linear und nicht zyklisch denken. Ein langfristiger Zyklus, der beim Gold seit den 70er Jahren gut funktioniert, misst von Tief zu Tief sieben bis acht Jahre. Manchmal fällt er symmetrisch aus, dann steigen die Preise für etwa vier Jahre. Es genügt, sich auf das Fenster der Kaufgelegenheit zu konzentrieren. Da das letzte Gold-Tief auf den Dezember 2015 fiel, bot sich das vierte Quartal 2022 als frühestmöglicher Termin an. Damals wurde in New York ein Tief bei 1.630 Dollar erreicht. So oder so dürften die Gold- und Silberaktien im laufenden Jahr bei größeren Rücksetzern interessant sein. Generell bieten viele Märkte zwei oder drei Kaufgelegenheiten im Jahr, der Dax seit Dezember 2021 solche im Abstand von drei oder vier Monaten. Auch die relative Stärke von Sektoren und Ländern bewegt sich in Zyklen. Die Schwellenländer liefen bis 2010 besser als der amerikanische Aktienmarkt und seitdem schlechter. Zeit für eine Wende? Oder Gold in Dollar im Vergleich zum S&P 500: besser bis 2011, schwächer bis 2021. Anderes Beispiel: Die globalen Pharmaaktien haben in den vergangenen fünf Jahren den EuroStoxx 50 weit hinter sich gelassen. Daran wird sich vermutlich auch in Zukunft nichts ändern. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben diese Hinweise keineswegs. Aber vielleicht ermuntern sie dazu, die Märkte auch aus technischer und zyklischer Perspektive zu studieren.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. April erscheinenden Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 232.