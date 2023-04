Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

01. April 2023

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Artikel aus ef 231, April 2023.

Fak(t)en & Verzeihen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte seine große Zeit während der Corona-Jahre, die ihn dank Twitter und Talkshows überhaupt ja erst ins Amt gehievt hatten. „Lauterbach warnt vor …“ – das war immer für hysterische Schlagzeilen gut, die neue „Maßnahmen“, also Freiheitsbeschränkungen vermitteln sollten. Und jetzt? Muss der Mann fast im Wochentakt fatale Irrtümer eingestehen. Manches, was noch vor ein, zwei Jahren als Wahrheit galt, ist nun falsch. Und umgekehrt. „Wenn aus Fake News plötzlich Fakten werden“ – so betitelte es nun die „Bild“-Zeitung. Zugleich ist Lauterbach in der tristen Realität eines Gesundheitsministers angekommen und muss sich mit dem immer offensichtlicheren Scheitern eines sich immer stärker verstaatlichenden Systems herumplagen. Nee, so unmaskiert macht das keinen Spaß!

Warnen & Verarzten

Da versteht man, dass sich Lauterbach nun aktionistisch gutmenschelnd einem Randsujet zuwendet, das aber schnelle Achtungserfolge in rot-grünen Milieus verspricht: der politisch korrekten Sprache in den Zwangshinweisen der Pharmawerbung. „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ – dieser Spruch muss künftig gegendert werden. Ernsthaft! Besonders bizarr ist, dass dies auch auf Initiative der Berufsverbände und Berufsverbändinnen geschieht; man will offenbar superfortschrittlich erscheinen. Nur: Der vorgeschlagene neue Spruch – „Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke“ – verlängert die Spots um ein paar Wimpernschläge. Und da im Werbefernsehen Zeit Geld ist, kann Lauterbachs Kampf für Geschlechtergerechtigkeit teuer werden für die Firmen, die zu diesem Abbinder ja gezwungen werden. Es ist das kranke Prinzip der Politik: Tu (vermeintlich) Gutes und lass andere dafür zahlen. Eigentlich müsste man vor allem den Parteien für ihre Wahlwerbung Warnhinweise verschreiben: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie alternative Medien und fragen Sie Ältere, Ihre Lebenserfahrung oder Ihren gesunden Menschenverstand.“

Werben & Schönfärben

Auch auf EU-Ebene beschränkt die Politik weiter die Werbefreiheit und plant ein Gesetz gegen sogenanntes „Greenwashing“. Damit sind Aussagen gemeint, die ein Produkt klimafreundlicher darstellen, als es – nach den politbürokratisch dekretierten Maßstäben – in seinem Lebenszyklus eigentlich ist. Sie sollen verboten werden; Ähnliches gibt es schon bei Gesundheitsaussagen. Verbunden mit bestehenden und erwartbaren neuen Zwangshinweisen zur „Nachhaltigkeit“ (Vorbild: Zigarettenwerbung) entsteht hier ein geschlossenes System der Werbezensur, als Vorbote entsprechender Produktverbote. Vielleicht dehnt die Politik dieses Prinzip ja auf weitere Themen aus: Ein Cabrio, das in TV-Spots, die wegen des Lichts oft in Südafrika gedreht werden, auf einer freien Küstenstraße der Sonne entgegenkurvt? Verboten – denn im Verkaufsgebiet Nordeuropa regnet es oft, überall sind Staus, von der kulturellen Aneignung ganz zu schweigen. Ein (wie) gemaltes Bauernhof-Idyll auf der Wurstpackung? Verboten – denn dieses Gehöft gibt es so gar nicht, und die Kühe sehen zu glücklich aus. Die Aussagen in der staatlichen Corona-Schutz-Werbekampagne, dass man sich durch die Impfung „immunisiert“ und „auch andere“ schütze? Huch … Karl Lauterbach, übernehmen Sie!

Triezen & Trommeln

Generell wäre es lohnend und lustig, die Werbung der Politik am selben Maß zu messen wie die der Wirtschaft. Immerhin ist der Regierungsaufwand für Kommunikationsagenturen stark gestiegen, 2021 auf 67 Millionen Euro – dreimal mehr als 2015. Das geht aus einer Anfrage der Linkspartei hervor. Events und Schaltungen für Anzeigen und Spots sind darin noch gar nicht enthalten, ebenso wenig wie Public Relation direkt aus den Politbüros: So hatte Kanzler Olaf Scholz auf seiner Bundestagsseite proklamiert, Genosse der linksalternativen Tageszeitung „taz“ zu sein. Der Haken: Vorgeschrieben und zugleich nur erlaubt ist, dass Abgeordnete hier bloß Anteile über fünf Prozent an Unternehmen angeben – das hatte Scholz also suggeriert. Um Punkte in diesem Milieu zu sammeln? Tatsächlich hält Scholz, wie so viele andere der über 22.000 „taz“-Genossen auch, kaum messbare Anteile. Laut der Website Abgeordnetenwatch.de sei der Eintrag nach einer eigenen Rechercheanfrage im Scholz-Büro verschwunden.

