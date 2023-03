DeutschlandBrief Seymour Hersh und das Elend des Journalismus

25. März 2023

Wer hat die Nord-Stream-Pipelines gesprengt? Und wer berichtet darüber?

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 231, April 2023.

Der 8. Februar 2023 muss den deutschen Leitmedien ungelegen gekommen sein. An diesem Tag veröffentlichte der US-amerikanische Journalist Seymour („Sy“) Hersh auf der Online-Plattform Substack.com einen Hintergrundbericht über die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines am 26. September 2022. Hersh stellte die für jeden guten Journalisten obligatorischen Fragen „Wer, Was, Wie, Wann“, und er beantwortete sie. Nach seiner Darstellung hatten die USA in Zusammenarbeit mit Norwegen den technisch anspruchsvollen Sabotageakt geplant, vorbereitet und ausgeführt – und nicht die von vielen Medien und manchen Regierungen, allerdings nicht von der deutschen, verdächtigten Russen.

Die „FAZ“, die seit Längerem alles unter den Tisch fallen lässt, was den Ruf der USA beschädigen könnte, reagierte am 10. Februar mit einem kleinen Dreispalter. Abgedruckt wurde die Reaktion des Weißen Hauses, die Hershs Bericht als „komplett erfunden“ bezeichnete, dies ergänzt von der Redaktion mit dem Zusatz, dass die Ermittler bislang keine Beweise dafür gefunden hätten, „dass Russland hinter den Explosionen stecke“. Die Frage, wer, wenn nicht die USA und auch nicht Russland, dahintergesteckt haben könnte, wurde nicht gestellt. Obervolta kann es wohl nicht gewesen sein. Was Hersh im Einzelnen herausgefunden hatte, wurde den Lesern des Frankfurter Blattes vorenthalten. Sich ein eigenes Bild zu machen, wurde ihnen nicht zugetraut. Sie mussten sich mit der Abwertung der Person, dem berüchtigten Argument ad hominem, zufriedengeben: „Hersh, der lange als erfahrener Investigativjournalist galt, war in den vergangenen Jahren durch die Verbreitung fragwürdiger Theorien aufgefallen.“

Die „FAZ“ sparte sich auch den Hinweis, dass Hershs Enthüllungen seit Jahrzehnten nahezu regelmäßig dementiert werden – bis sie sich dann doch als richtig herausstellen. Und die Anonymität der Quelle zu beanstanden, ist naiv. Aus dem Zusammenhang des Artikels geht hervor, dass der Informant direkte Kenntnis der Operation gehabt haben muss. Sich zu outen, wäre ihm schlecht bekommen – siehe die Fälle Assange und Snowden. Seine Quellen unter allen Umständen zu schützen, ist ja gerade das Markenzeichen von Seymour Hersh.

Die größte Peinlichkeit unterlief den „Faktenfindern“ der ARD. „To plant shaped C4 charges“ übersetzten sie nicht etwa mit „Sprengsätze anbringen“, sondern mit dem Wort „Pflanze“. Dann ließ sich die ARD auch noch von einem Karlsruher Lehrbeauftragten für Sprengtechnik versichern, Hershs These vom Pflanzensprengstoff sei „abenteuerlich“. Die ARD musste die Falschmeldung zurückziehen. Der Versuch, Hersh als Dilettanten hinzustellen, erwies sich als Rohrkrepierer.

Vollständig abgedruckt wurde die Geschichte des Amerikaners in der „Weltwoche“ vom 16. Februar unter dem Titel „Wie Amerika Nord Stream zerstörte“. Das Schweizer Wochenblatt ist seit Längerem erfolgreich damit, die scheunentorgroßen Lücken in der Berichterstattung deutscher Medien zu schließen.

Nach dem Bericht von Hersh stellte Präsident Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan bereits im Dezember 2021, zwei Monate vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, eine Taskforce zusammen. Vertreten waren der Vereinigte Generalstab, der Geheimdienst CIA, das Außen- und das Finanzministerium. Zu den streng geheimen Beratungen traf sich die Gruppe im obersten Stockwerk des Old Executive Office Building, das an das Weiße Haus angrenzt. Im März 2022, als Biden die Operation Nord Stream im Prinzip bereits genehmigt hatte, flogen Mitglieder des Teams nach Norwegen, um sich dort mit dem Geheimdienst und der Marine zu beraten. Das noch zu lösende Problem bestand darin, die Russen mit ihrer hervorragenden Überwachung der Ostsee nicht zu alarmieren.

Die im Juni stattfindende Nato-Übung Baltic Operations 22 bot dafür die perfekte Tarnung. Hochqualifizierte Tiefseetaucher, wie sie seit Jahrzehnten in einem ländlichen Ort namens Panama City in Florida ausgebildet werden, verlegten die C4-Sprengsätze in der Nähe von Bornholm an allen vier Nord-Stream-Leitungen. Und zwar im Rahmen des wie immer offiziell angekündigten Ostsee-Manövers, das diesmal Übungen mit Minen beinhaltete. Somit erregten die Tauchgänge bei den anderen Nato-Partnern, die nicht informiert waren, keine Aufmerksamkeit.

Zunächst sollten an den Sprengsätzen 48-Stunden-Zeitzünder angebracht werden, dann bestand Biden auf der Möglichkeit, den Befehl zur Explosion zu einem Zeitpunkt seiner Wahl geben zu können. Dafür wurde eine Sonarboje des Rüstungskonzerns Raytheon angeschafft. Sie wurde am 26. September 2022 von einem Aufklärungsflugzeug der norwegischen Marine während eines scheinbaren Routineflugs abgeworfen und zündete die Sprengsätze per Signal, nachdem Biden den Befehl erteilt hatte. So weit Hershs Darstellung.

Wie glaubwürdig ist diese Version? Wie immer bei solchen Recherchen müssen nicht alle der weit über 100 Fakten, die der Bericht enthält, exakt stimmen. Aber die Darstellung muss in sich widerspruchsfrei und plausibel sein. Sie muss genaue Kenntnisse der Materie verraten. Jedenfalls passt sie zu meinem Beitrag in der „Jungen Freiheit“ vom 7. Oktober 2022. Ich hatte geschrieben, dass die Zerstörung der Rohre sehr große Sprengladungen erfordere, dass Unterwasser-Drohnen oder professionelle, von Schiffen abgesetzte Taucher eingesetzt worden sein müssten und dass private Organisationen wie zum Beispiel Greenpeace nicht in Frage kämen. Es musste ein Fall von Staatsterrorismus gewesen sein. Außerdem wurde auf das Nato-Manöver Baltic Operations 22 im Juni 2022 hingewiesen und auf die lückenlose Überwachung des Seegebiets um Bornholm, was einen unbemerkten russischen Sabotageakt so gut wie ausschloss. Hinzugefügt wurde, dass die Amerikaner die Fähigkeiten zu einer solchen Operation hatten und haben. Zudem konnte ich eine neutrale, der Nato nicht unterstehende Quelle zitieren, die Hersh nicht zur Verfügung stand. Demnach war in der Nacht vor dem Anschlag ein amerikanischer Seeaufklärer des Typs P-8A Poseidon in der Region unterwegs. Und zur Zeit der ersten Explosion wurde ein nicht identifiziertes Flugzeug im Nordosten Polens von einer amerikanischen Maschine des Typs KC-135 betankt. Um 3.05 Uhr verschwand es vor Bornholm, es hatte offenbar den Transponder ausgeschaltet.

Nicht ganz auszuschließen ist, dass nicht die Norweger, wie Hersh angibt, sondern die Amerikaner die erwähnte Boje abgeworfen haben. Hershs Informationen hingegen über die langjährige, bis zum Vietnamkrieg zurückreichende amerikanisch-norwegische Zusammenarbeit und über die CIA-Verbindungen von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg passen in das Bild. Dass die norwegische Marine mit ihrer Expertise so oder so hinzugezogen wurde, wird von Hersh mit zu vielen Details belegt, um unwahrscheinlich zu sein.

Dass US-Präsident Biden am 7. Februar 2022 in Gegenwart von Olaf Scholz ankündigte, im Falle eines russischen Angriffs werde es „kein Nord Stream 2 mehr geben“ und hinzufügte: „Wir werden fähig sein, es zu tun“ – das war auch im DeutschlandBrief vom November 2022 zu lesen. Zum Zeitpunkt von Bidens Indiskretion beriet laut Hersh die Taskforce in Washington über den Modus Operandi.

Und wie erklärt sich, dass Radek Sikorski, der frühere polnische Verteidigungs- und Außenminister, am 27. September 2022 twitterte: „Thank you, USA“? Warum begeisterte sich US-Außenminister Antony Blinken nach dem Terrorakt über die „tolle Möglichkeit“, die europäische Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden? Wenn es die Amerikaner nicht waren, hätten es die Russen sein müssen – eine dritte Möglichkeit ist nahezu unvorstellbar. Dann aber hätte sich Blinken die Chance nicht entgehen lassen, sich über den Kreml zu empören, um der deutschen Kriegspartei Zucker zu geben.

Wenn es wie eine Ente läuft und wie eine Ente quakt, dann ist es eine Ente, sagt man im Amerikanischen. Wie so oft ist die einfache Erklärung die richtige – vor allem, wenn andere Erklärungen praktisch ausgeschlossen werden können. Der penetrant kolportierte Verdacht, die Russen hätten ihre eigene Infrastruktur zerstört, noch dazu in für sie schwer zugänglichen Gewässern, ist zu schön, um wahr zu sein. Wenn überhaupt, hätten sie versucht, die neue, ebenfalls vor Bornholm verlaufende norwegisch-polnische Pipeline in die Luft zu jagen. So schlecht kann der BND nicht sein, dass die Bundesregierung nicht weiß, wer am 26. September 2022 in der Ostsee zugange war. Ihre Antwort vom 14. Dezember 2022 auf eine Anfrage der Linkspartei ist verräterisch: „Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die Beantwortung der Fragen aus Gründen des Staatswohls nicht erfolgen kann.“ Aha. Das Dilemma der Regierung Scholz ist offenkundig: Wenn sie weiß, dass es die Amerikaner waren, kann sie es nicht sagen, weil sie außerstande wäre, Konsequenzen aus der Bloßstellung des Hegemonen zu ziehen und weil dies gleichzeitig ihrer gesamten Ukraine-Politik den Boden unter den Füßen wegziehen würde. Die schlichte Einteilung der Welt in Gute und Böse wäre hinfällig.

Die bekam Kratzer, als die „New York Times“ noch vor den deutschen Zeitungen mit einer ganz anderen Version herauskam: eine pro-ukrainische Gruppe habe die Pipelines sabotiert. Wie vorher schon Hersh berief sich die Zeitung auf anonyme Quellen. Die hätten allerdings eingeräumt, dass es beim Erkenntnisstand der Geheimdienste immer noch „enorme Lücken“ gebe. Von einer russischen Täterschaft war keine Rede mehr. Vergleicht man die Hersh-Story mit der der „New York Times“, dann fällt auf, dass die neue Version bisher dünn und arm an Details ist.

Nichts ist vollständig auszuschließen, aber es wäre das erste Mal, dass Seymour Hersh auf eine Desinformation dieses Kalibers hereingefallen wäre. Außerdem war fast zu erwarten, dass die wahren Täter eine falsche Spur legen würden. Der Fall Nord Stream birgt derart viel politischen Sprengstoff, dass eine offizielle und zugleich glaubwürdige Aufklärung vielleicht nie – wie beim Mord an John F. Kennedy – präsentiert werden wird.

In Deutschland jedenfalls sind die Zeiten eines regierungsunabhängigen, harten investigativen Journalismus vorbei. Wenn selbst Gruner + Jahr zerschlagen wird und Mathias Döpfner Entlassungen bei seinen Zeitungen ankündigt, gehen die Redakteure lieber in Deckung, besuchen brav die Pressekonferenzen und drucken nach, was die Regierung ihnen erzählt. Um monatelang an einer Geschichte zu arbeiten, fehlen ihnen Zeit und Geld. Haltungsjournalismus ist billiger. Und dann schwärzen sie auch noch einen Seymour Hersh an, der in seiner langen Karriere, beginnend mit Richard Nixon, jedem amerikanischen Präsidenten in die Quere kam, weil er sich am Missbrauch der Macht störte, weil er den Kriegskurs Amerikas für verhängnisvoll hielt und vor allem, weil er aufdecken wollte, was verborgen bleiben sollte.

„Ich dachte immer“, schrieb er in seinen Memoiren, „dass es die Mission einer Zeitung war, die Wahrheit herauszufinden und nicht nur über einen Disput zu berichten.“ Wir alle würden überschwemmt mit Fake News, gehypter und unvollständiger Information. Die Mainstream-Zeitungen und das Fernsehen würden fortfahren, Reporter zu entlassen und die Mittel zu kürzen, schrieb er 2018, „auf Kosten der investigativen Berichterstattung mit ihren hohen Kosten, unvorhersehbaren Ergebnissen und ihrer Kapazität, die Leser zu verärgern und teure Prozesse zu riskieren“. So wurde Hersh zu einem irritierenden Relikt in der neuen Welt des angepassten Journalismus. „Ich kenne Hersh recht gut“, sagte Professor John F. Mearsheimer von der Universität Chicago der „Weltwoche“ vom 24. Februar. „Er ist integer, ein erstklassiger Journalist. Seine Story ist schlüssig. Warum sollten die Russen ihre eigene Pipeline angreifen, das ergibt keinen Sinn.“ Auf die Anfeindungen, denen er selbst in den USA ausgesetzt ist, reagierte er so: „Wenn es einfach wäre, meine Argumente zu widerlegen, würde man mich zu Wort kommen lassen.“

Es empfiehlt sich, auch deutsche Medien unter dem Aspekt zu konsumieren, was sie unterschlagen, wen sie zu Wort kommen lassen und wen nicht. Propaganda lebt von ständiger Wiederholung, sie ist ein Indiz dafür. Niemand braucht von dem Kakao zu trinken, durch den er gezogen wird.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. März erscheinenden April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 231.