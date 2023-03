Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

05. März 2023

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Artikel aus ef 230, März 2023.

Außerordentlich

Ein Gespenst geht um in der Marketing- und Medienwelt: Es nennt sich „Chat GPT“ und steht im Ruf, dort Jobs zu killen und obendrein, mal wieder, den Untergang der Welt zu bewirken, mindestens aber den des Abendlandes. Chat GPT? So heißt eine Software der kalifornischen Forschungsfirma Open AI, an der Microsoft und, mal wieder, auch Tesla- und Twitter-Eigentümer Elon Musk beteiligt sind. Das Programm greift auf Teile der im Internet verfügbaren Inhalte zurück, um daraus „neue“ „eigene“ Werke zu kreieren – und zwar mittels sogenannter generativer künstlicher Intelligenz (KI). Diese Technologie soll durch laufende Anwendung und menschliches Feedback quasi „dazulernen“; so sollen künstliche neuronale Netze entstehen, ähnlich dem menschlichen Denken. In der Schreibtischpraxis ist Chat GPT ein Dialogprogramm (Chat-Bot), in das der Nutzer Befehle oder Fragen eintippt – und nach ein paar Sekunden wird das Ergebnis als Text angezeigt: Antworten auf Fragen, komplizierte Programmcodes und Formeln, Sachtexte, Schulaufsätze, Passagen für Diplomarbeiten, (hölzerne) Liebesbriefe, Geschäftskonzepte, Bedienungsanleitungen und eben auch journalistisch gemeinte Artikel. Die Qualität der Ergebnisse hängt ganz davon ab, wie versiert man die Fragen und Befehle formuliert, auch nach der ersten Ergebnisversion dann im Korrekturschleifen-„Dialog“ mit dem Chat-Bot. Und auch für die Prüfung, Bewertung und Bearbeitung der Resultate gilt: Ohne den Menschen geht’s nicht. Zumindest nicht so gut.

Ausgespuckt

Spannend sind die ökonomischen Implikationen von Chat GPT und seinen Nachfolge- und künftigen Konkurrenzprogrammen, die erfahrungsgemäß immer besser werden dürften. Zumindest solange die Politik solche Entwicklungen, die unterm Strich (nicht bei jedem Einzelbeispiel) ja meist Fortschritt bedeuten, nicht im Keim wegreguliert. So können Chat GPT und Co für Suchmaschinen, allen voran Google, das Ende eines Teils ihres Geschäftsmodells bedeuten. Denn Chat-Bots liefern ein einziges (im Idealfall: das richtige und beste) Ergebnis zu einem Anliegen – während Google neben der lukrativen Werbung eine meist endlose Liste an Links ausspuckt, hinter denen die gesuchten Infos stecken könnten, vielleicht aber auch nicht. Und deren Reihenfolge sich nicht immer nach dem wahren Stichwort-Anliegen des Suchenden richtet, sondern nach dem Klickverhalten der Masse, nach Verlinkungen und nicht zuletzt nach den Werbeinteressen von Google. Die beginnende (System-) Konkurrenz zeigt: Google war nie und ist nicht der böse „Monopolist“, als den nach Regulierung schreiende Politikfans den Konzern meist darstellen. Sondern Google ist, durch stark nachgefragte und offensichtlich gute Produkte, ein sehr mächtiger (leider politisch korrumpierbarer) Anbieter – aber nur so lange, bis andere und manchmal eben ganz neue Anbieter mit besseren Produkten kommen.

Ausgebottet

Außerdem machen die Chat-Bots der Zukunft es sehr viel mehr Menschen sehr viel leichter, sehr viel mehr und längere Texte zu produzieren. Das bedeutet, dass deren Wert stark sinken wird – und damit auch die Honorierung und Jobchancen von allen Autoren, die ihren Beruf so verstehen, Standardtexte zu schreiben. Oder von denen Standardtexte erwartet werden. Das verheißt, um nur mal im Journalismus zu bleiben, kaum Gutes für Verlautbarungs-Verkünder, Pressemitteilungs-Kopierer, Mainstream-Bediener, menschliche 08/15-Scheibmaschinen und die Geschäftsmodelle dahinter. Und das wiederum ist etwas Gutes! Dabei wird das, was den Journalismus wirklich ausmacht, durch eine KI kaum zu ersetzen sein – und sich von allen Fabrik-Texten absetzen, mit entsprechend besseren Chancen im Markt. Durch „Rausgehen, Realität beobachten, Dinge rausfinden, die nicht herauskommen sollen“, durch Reportagen, Analysen und Meinungen, wie Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner sagt. Und danach, beim Schreiben, durch besondere Sprachstile, Anspielungen, Humor und Gefühl. Journalisten, die auf diese Weise arbeiten (können), werden von der Entwicklung profitieren, hinsichtlich ihrer Berufschancen, und weil ihnen Chat-Bots lästige Routinen abnehmen können. Außerdem dürfte eine ganz neue Spezies von Journalisten entstehen: Rechercheure, die besondere Fertigkeiten entwickeln beim Chatten mit dem Bot, beim Herauskitzeln spezieller Inhalte aus den Tiefen des Internets. Alle anderen könnten ausgebootet, also ausgebottet werden.

Information

