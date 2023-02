DeutschlandBrief Kiew und das eigentliche Problem

25. Februar 2023

Geopolitik und die Lehren der Geschichte

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 230, März 2023.

Verlierer und Gewinner des Krieges: Eine vorläufige Bilanz

Nach einem Jahr Krieg in der Ukraine fällt die Bilanz für beide Seiten verheerend aus. Angreifer wie Verteidiger haben schwere Verluste erlitten, eine amerikanische Quelle schätzt allein die Zahl der gefallenen und vermissten ukrainischen Soldaten auf 150.000 Mann. Große Teile der Infrastruktur und Industrie sind zerstört, die Kosten des Wiederaufbaus werden von der Weltbank auf rund 350 Milliarden Euro und von der Regierung in Kiew auf 750 Milliarden Euro veranschlagt. Bereits Ende 2022 summierte sich die westliche Finanzhilfe einschließlich der Lieferung von Rüstungsgütern auf deutlich über 100 Milliarden Euro, wovon etwas mehr als die Hälfte von der EU und von ihren nationalen Regierungen geschultert wurde. Die Ukraine ist bankrott, hat die Bedienung ihrer Auslandsschulden eingestellt und wird auch nach dem Krieg am Tropf ihrer westlichen Sponsoren hängen.

Russland rutschte 2022 in die Rezession, für 2023 prognostiziert die Weltbank einen weiteren Rückgang der Wirtschaftsleistung um 3,3 Prozent. Zusammengebrochen ist die russische Volkswirtschaft wider Erwarten nicht, der Rubel tendiert immer noch sehr fest an den Devisenmärkten. In Deutschland zahlen Industrie und Verbraucher mit exorbitanten Gas- und Stromrechnungen für den Krieg. Auf der Gewinnerseite stehen China und Indien, die von den sanktionsbedingten Rabatten auf russische Rohstoffe profitieren, und mehr noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Die amerikanische Energie- und Rüstungsindustrie wird gute Geschäfte machen, die amerikanische Hegemonie über Nato-Europa wurde gefestigt, die Energiepartnerschaft zwischen der Bundesrepublik und der Russischen Föderation wurde abrupt beendet.

Die tonangebenden deutschen Medien simplifizieren und ersparen sich jede tiefere Analyse, indem sie von einem russischen „Überfall“ sprechen – so, als habe der Krieg keine Vorgeschichte, so, als sei er aus heiterem Himmel ausgebrochen. In Wirklichkeit zeigt er Aspekte eines Bürgerkriegs, eines Bruderkriegs, eines Stellvertreterkriegs und – das ist die unbewiesene Hypothese – eines beginnenden Dritten Weltkriegs. Davon ist nur der Bürgerkrieg verblasst. Er wurde entschieden, als die Nationalisten 2014 die Macht in Kiew übernahmen. Danach schwelte er jahrelang, als die Separatisten in der östlichen Ukraine ihre Autonomie erklärten, als Kiew die russischsprachige Minderheit diskriminierte und die abtrünnigen Regionen bombardierte, wobei mehr als 10.000 Zivilisten ums Leben kamen.

Von einem Bruderkrieg kann gesprochen werden, weil Großrussen und Kleinrussen (so nannte man sie früher) eine lange Geschichte teilen und weil sie sprachlich und kulturell nicht besonders unterschiedlich sind. Bis zum Krieg war die Volkswirtschaft beider Länder eng miteinander verflochten. Welches Ausmaß an Hass in Bruderkriegen mobilisiert werden kann, wissen wir seit dem Vernichtungsfeldzug der amerikanischen Nordstaaten gegen die Konföderation der Südstaaten. „Denk‘ an uns, Deine jüngeren Brüder“, schrieb der orthodoxe Metropolit von Kiew an den Zaren Michail in Moskau. Das war im Jahr 1624.

Damals wie heute: Die Ukraine als Dreh- und Angelpunkt

Auch der aktuelle Stellvertreterkrieg, in dem das unglückliche Grenzland von einer fremden Großmacht gegen Moskau vorgeschickt wurde, hat seine Vorbilder. Im Februar 1918 erkannten das Deutsche Kaiserreich und Österreich-Ungarn die „Ukrainische Volksrepublik“ als unabhängigen Staat an, allerdings ohne die Krim. Sie versprachen militärische Unterstützung gegen die Bolschewisten und verlangten dafür Getreidelieferungen. Im März 1918 akzeptierte Sowjetrussland im Frieden von Brest-Litowsk die Unabhängigkeit der Ukraine. Deutsche und österreich-ungarische Truppen rückten in das Land ein. 1919 intervenierte Frankreich militärisch zugunsten der Kriegspartei der Monarchisten. 1920 stießen polnische Truppen bis nach Kiew vor. Dort folgte eine Regierung auf die andere, bis schließlich die Bolschewisten den Bürgerkrieg gewannen. Wappen, Flagge, Nationalhymne und selbst die Bezeichnung der Währung hat die heutige Ukraine von der kurzlebigen Volksrepublik des Ersten Weltkriegs übernommen. Im Zweiten Weltkrieg hoffte die ukrainische Nationalbewegung wieder auf Unabhängigkeit, kooperierte zeitweise mit der Wehrmacht und lieferte der Roten Armee einen zähen Partisanenkrieg, der erst in den 50er Jahren endete.

Wie sich die Muster der Geopolitik gleichen: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde die Ukraine als Schlüsselland, als Dreh- und Angelpunkt wiederentdeckt, diesmal von den USA. Um einer von Amerikas Partner zu werden, schrieb der Stratege Zbigniew Brzeziński in der Herbstausgabe 1992 von „Foreign Affairs“, müsse Russland seine imperialen Ambitionen ablegen. Essenziell dabei sei die Ukraine. Als mögliches Hindernis bezeichnete er den „von Moskau kontrollierten Außenposten auf der Krim“. Der Marinestützpunkt Sewastopol, den Brzeziński damit meinte, drohte verlorenzugehen, als mit dem Umsturz in Kiew die bereits beschlossene Nato-Mitgliedschaft des Landes näher rückte. „Ohne die Ukraine kann Russland nicht zu Europa gehören“, präzisierte Brzeziński 1997 die von ihm empfohlene Strategie, fügte aber hinzu, dass sich Russland kaum mit ihrem Nato-Beitritt abfinden werde. Europa war aus seiner Sicht nur „ein Brückenkopf für die USA“.

1997, als Russland wirtschaftlich am Boden lag und auf den Staatsbankrott zusteuerte, arbeitete Washington bereits daran, bis an dessen Grenzen vorzurücken. Im Mai 1995 war Präsident Clinton zur Feier des Siegs über Deutschland nach Moskau geflogen und hatte in den Worten seines Russland-Beraters Strobe Talbott feststellen müssen, dass „praktisch alle größeren Spieler in Russland, über das ganze politische Spektrum hinweg, entweder vehement gegen die Nato-Expansion sind oder zumindest tief darüber besorgt“. George F. Kennan, der aus gesundheitlichen Gründen 1995 nicht mitgefahren war, zeigte sich zwei Jahre später alarmiert über die amerikanisch-ukrainischen Militärmanöver. In einem privaten Brief an Talbott sah er „verhängnisvolle Konsequenzen“ voraus. Intensiviert wurden die militärische Zusammenarbeit, die Aufrüstung und die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte gemäß Nato-Standards ab 2014 – neben der hohen Moral der Truppe, die nach 2014 von prorussischen Offizieren gesäubert wurde, eine Erklärung dafür, dass der russische Blitzkrieg vom 24. Februar 2022 scheiterte.

Ein Dritter Weltkrieg? Emmanuel Todd sagt, was die Deutschen wissen

In der ersten Phase hätte der Krieg noch abgebrochen werden können. Die Generäle Harald Kujat, Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr, und Erich Vad, von 2006 bis 2013 militärpolitischer Berater Angela Merkels, müssen über geheimdienstliche Informationen verfügen, wenn sie sagen, Kiew und Moskau hätten sich Ende März, Anfang April 2022 auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Vereinbarung, die auch einen russischen Rückzug hinter die eigenen Grenzen (nicht aber die Räumung der Krim) beinhaltet habe, sei vom Westen torpediert worden, besonders vom damaligen britischen Premier Boris Johnson, der den Ukrainern mit der Einstellung der Finanzhilfen gedroht habe.

Seitdem setzen Washington, London, Warschau, die Nato und die EU-Kommission, die in Wirklichkeit nichts zu entscheiden hat, auf einen Rüstungswettlauf und einen Abnutzungskrieg, der Russland auf Jahre hinaus schwächen soll und dessen Fortgang davon abhängt, welche Seite mehr Waffen und Munition in die Schlacht werfen und wer seine Truppen schneller wieder auffüllen kann. Ohnehin wird die Ukraine am Ende zerstört sein. Während der deutsche Bundeskanzler am letzten Januar-Wochenende versprach, alles dafür zu tun, damit es nicht zu einer Eskalation und zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato kommen werde, verkündete Selenskyj: „2023 muss und wird definitiv das Jahr unseres Siegs sein.“

Da täuscht er sich. Nachdem auf beiden Seiten nach glaubwürdigen Angaben bis zu 200.000 Soldaten gefallen sind oder verwundet wurden, beginnen der Ukraine die Reserven auszugehen. Russland hingegen könnte notfalls bis zu zwei Millionen Reservisten mobilisieren. Auf mehr als ein temporäres Patt kann Selenskyj im laufenden Jahr nicht hoffen. Er müsste wissen, dass der Kreml mit oder ohne Putin die Krim nicht aufgeben wird. General Vad glaubt, die Russen würden zu Nuklearwaffen greifen, wenn sie durch eine massive westliche Intervention dazu gezwungen werden sollen, sich aus der Schwarzmeer-Region zurückzuziehen und damit von der Weltbühne abzutreten.

In einem Interview mit der schweizerischen „Weltwoche“ vom 5. Januar sagte der französische Historiker Emmanuel Todd, er verstehe die Russen. Sie seien brutal und rational. Über die Deutschen wundere er sich. Sie ließen sich von den Polen und den Ukrainern permanent beschimpfen und beleidigen. „Die Deutschen wissen nur zu genau, dass Nord Stream von den Amerikanern zerstört wurde. Durch eine gemeinsame Aktion der Amerikaner, Briten und Polen. Gegen Deutschland. Aber sie können es nicht sagen.“

Was aber meint Todd, wenn er von einem „beginnenden Dritten Weltkrieg“ spricht? Den Einsatz von Bodentruppen der Nato, wenn die Ukraine vor der Niederlage steht? Oder einen Zwischenfall an der Grenze zu Polen und eine Ausweitung des Krieges aus Versehen, wenn Russland die Nachschublinien angreift? Oder könnte sich der Ukraine-Krieg als Vorspiel zu einem amerikanisch-chinesischen Konflikt herausstellen? Ende Januar schickte Mike Minihan, Vier-Sterne-General der US Air Force mit 500 Flugzeugen unter seinem Kommando, ein Memorandum an seine Offiziere und wies sie an, sich auf einen Krieg mit China vorzubereiten: „Ich hoffe, ich irre mich. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden.“ Wie in Washington gedacht wird, verriet der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am 18. Dezember 2021 der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“: „Alle haben ein starkes Interesse an einer stabilen Ukraine – auch als Bollwerk gegen ein immer aggressiveres Russland. Damit würden dann Ressourcen frei, um sich dem eigentlichen geopolitischen Problem zuzuwenden – China.“

In Deutschland, einem Land mit Mini-Armee, ist unterdessen das gespenstische Schauspiel zu bestaunen, dass grüne Ex-Pazifisten im Bund mit der christlichen Oppositionspartei einen zögerlichen Bundeskanzler vor sich hertreiben und immer neue und bedingungslose Waffenlieferungen fordern. Die Außenministerin, laut Job-Beschreibung für Diplomatie zuständig, gibt die Einpeitscherin. „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“, verkündete sie im Januar in Straßburg. Einer aus der SPD, der nicht genannt werden wollte, meinte, dafür müsste Scholz sie eigentlich entlassen. Aus Kalifornien schickte mir ein Freund eine Kopie aus dem „Völkischen Beobachter“ vom 24. Juni 1941. Der Titel: „Europa in einiger Front gegen Moskau: Die Länder des Kontinents anerkennen Deutschlands historischen Auftrag.“

Ein schiefer Vergleich, aber unheimlich ist es schon, wenn demnächst deutsche Panzer des Typs Leopard in Richtung Krim rollen.

