Kowalskys Presseagentur berichtet „Bedrohung deutscher Friedenspolitik abgewendet!“

02. Februar 2023

Von Papageien, Hampelmännern und Co

von Kurt Kowalsky

Nach gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen hat das Außenministerium die bereitgestellten Gelder für das Briefing der Ministerin Baerbock gestrichen. Das Geld wird dem Vernehmen nach jetzt für die Weiterbildung von Gehirntoten verwendet.

Annalena Baerbock hatte Russland den Krieg erklärt. Man ist sich nicht sicher, ob Baerbock der Meinung gewesen sei, dass die 26 deutschen Panzer bereits gegen Moskau rollen, oder ob sie sich das nur wünschte.

Der deutsche Botschafter in Moskau wurde von russischer Seite um eine Erklärung gebeten. Schulterzuckend soll der Diplomat bekundet haben, dass er sich bereits nicht erklären könne, wie eine Trampolinspringerin zur Außenministerin habe werden können.

Der Vorschlag, an ihrer Stelle einen sprachbegabten Graupapagei zu setzen, weil dessen Geschwätz berechenbarer wäre, wurde vom deutschen Tierschutzbund scharf kritisiert.

In diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, dass der in den deutschen Medien zum Blödschwätzer erklärte Donald Trump behauptete, dass er den „schrecklichen Krieg“ binnen 24 Stunden beenden könne. Im Grunde genommen eine Binsenweisheit, wie jeder Kneipenwirt bestätigen kann, der schon mal zwei besoffene Streithähne in seiner Kneipe auseinandergebracht hat, bevor alles zu Bruch geschlagen wird.

Auch Herr Biden wird sich da sicher sein. Nur gehen ihm 200.000 tote Soldaten am Arsch vorbei. Ist doch lustig, wenn sich ein gelernter Komiker und ein narzisstischer Selbstdarsteller auf Kosten der Bevölkerung ein Gemetzel liefern. Zudem findet Biden, wie seine europäischen Vasallen, den Krieg nicht schrecklich, solange er da nicht persönlich befürchten muss, dass sein Anzug mit Blut bespritzt wird.

Der ehemalige stellvertretende Juso-Vorsitzende Scholz hatte 1988 in der DDR erklärt, „dass die wahren Feinde des Friedens im Militär-Industrie-Komplex der USA“ lägen. Jetzt als Bundeskanzler ist er sich nicht mehr so sicher, ob er diese Aussage vergessen soll, abstreiten oder in ihr Gegenteil interpretieren. Hatte er doch den Versuch gemacht, Putin am langen Tisch davon zu überzeugen, dass er jetzt auch nur ein Hampelmann im Getriebe der Kriegstreiber, Ökofaschisten und Geldsäcke ist. Putin, durchaus zur Empathie fähig, hatte jedoch kein Mitleid. Für ihn stellte sich die Frage, ob er die 28.000 alten Kampfpanzer in den Beständen seiner Armee verschrotten oder verheizen solle. Nicht bestätigt ist, dass sich ein Sprecher der bundesdeutschen grünen Friedenspartei dafür aussprach, die Panzer einzusetzen, weil dies nachhaltiger sei.

Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat die „Anfangsverdacht-Ermittlungen“ gegen den frischen Demokraten Lindner eingestellt. Natürlich wussten die Juristen, dass bereits die Publikation entsprechender Ermittlungen rechtswidrig war. Aber, so wird gemutmaßt, wollte man dem rot-rot-grünen Politiksumpf in Berlin im Wahlkampf einen Gefallen erweisen. Ein bisschen was bleibt immer hängen.

Eine Bedrohung deutscher Friedenspolitik durch Waffenlieferungen und Kriegshetze erfolgt durch die Frischen Demokraten sowieso nicht. Gefahren lauern ausschließlich vonseiten der AfD. Erste Versuche, diese rechtsradikalen „Friedensleugner“ zu inhaftieren und die Messerstecher dafür freizulassen, waren bereits von Erfolg gekrönt.

Die Verantwortlichen versicherten ihr professionelles Bedauern und gaben zu verstehen, dass sie selbstverständlich den Kampf für gendergerechte Toiletten in Regionalzügen fortsetzen würden.